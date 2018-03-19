直得去年獲利大增178%，股價開高走高挑戰150元關卡

【財訊快報／戴海茜報導】線性滑軌廠直得 (1597) 公布去年財報數字，稅後淨利 2.38 億元，年增 178%，每股盈餘 4.03 元。受惠去年財報亮眼，加上今年獲利持續看增，有機會挑戰 2011 年每股盈餘 6.13 元水準，激勵今天股價開高走高，企圖向前波高點 150 元關卡挑戰。直得至上週五為止融券張數約 1510 張，由於股東會訂於 5 月 28 日召開，依規定將於 3 月 22 日停券，也就是說，1510 張融券必須 3 月 21 日前回補。



直得 2017 年營收 14.88 億元，毛利率 41.86%，營業淨利 3.33 億元，營益率 22.34%，稅前盈餘 3 億元，稅後淨利 2.38 億元，年增率 178.29%，EPS 為 4.03 元。



展望 2018 年，南科舊廠第一季進行更新，並買入 3 台新機台，用以解決前端製程的技術問題，下半年將可達到產能滿載。至於樹谷廠 2 期正積極設計中，第一季底開始建造，最快年底前可投產。



法人估，直得 2018 年營收挑戰 20 億元，年成長上看 30%，全年獲利成長性將高於營收，有機會上看 50% 的增幅，每股盈餘 6 元起跳，甚至有機會挑戰 2011 年每股盈餘 6.13 元水準。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』