劍麟去年每股賺7.26元，擬配發股息5.24元，殖利率5.3%

【財訊快報／戴海茜報導】劍麟 (2228)2017 年合併營收為 43.26 億元，年減 3%，稅後淨利 5.5 億元，年減 20%，每股盈餘為 7.26 元。上週五董事會決議通過每股配發現金股利 5.24 元，現金配發率達 72.2%，以上週五收盤價格計算，現金殖利率達 5.3%。劍麟指出，2017 年汽車事業部整體營運維持成長，營收占比自前一年度的 73% 持續提升到 75%，雖然有新台幣匯率升值、展家事業部營運趨緩以及認列未分配盈餘稅 0.48 億元等不利因素，但全年毛利率和營業利益率仍維持在 29% 及 15% 水準。



劍麟旗下三大被動式安全零組件產品中，預縮式安全帶及轉向系統的營收分別較前一年度成長 11% 及 15%；受惠全球平均每車安全配件滲透率提升趨勢，預期 2018 年整體被動式安全零組件產品銷售仍可望維持成長動能不變。



展望 2018 年第一季，劍麟表示，看好汽車事業部在跨入主動式安全零組件產品後將創造更佳的成長表現，有助於緩和展家事業對於整體營運成長的影響，雖然整體營運在第一季傳統淡季受到工作天數較少和新台幣升值等負面因素干擾，但公司於去年投入費用加速推動的自動化產線建置、以及加強產品研發能力等效益有機會在今年逐步發酵並帶動獲利能力持續精進。



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