台股跌、亞幣偏弱新台幣早盤先貶後升觸29.178

台股開跌，新台幣兌美元今（19）日早盤則先貶後升，再測中央銀行底限，一度觸 29.178 元、升值 5.3 分，目前在 29.2 元震盪。

美股 4 大指數在 16 日收盤齊漲，其中道瓊工業指數上漲 72.85 點，收在 24946.51 點，那斯達克指數上漲 0.25 點，收在 7481.99 點。台股今日開跌 22.89 點，加權股價指數以 11004.81 點開出，目前下跌 30 餘點。

國際匯市部分，美國聯準會（Fed）20、21 日將召開聯邦公開市場委員會（FOMC），市場預期將再度升息，而亞洲主要貨幣兌美元今日偏弱，其中韓元目前貶至 1071.65 韓元兌 1 美元，日圓在 105.78 日圓兌 1 美元，人民幣兌美元中間價來到 6.3320 元，較前一交易日中間價升值 20 基點。

至於新台幣匯率，匯銀人士指出，雖然台股走跌及亞幣偏弱，新台幣兌美元今日早盤以 29.24 元、貶值 0.9 分開出後，隨即止貶回升，並升破 29.2 元，一度觸 29.178 元、升值 5.3 分，目前在 29.2 元震盪。

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