分析師：NAND下半年供應量緊繃 有助於記憶體廠毛利

《Barron's》報導，分析師 Tristan Gerra 與 RW Baird 對於 NAND 記憶體懷抱著看漲的趨勢，提高了對內存晶片製造商美光科技 Micron Technology (MU-US) 的目標價格，也提高對 NAND 競爭對手威騰電子 Western Digital (WDC-US) 的股票評級，從「持有」調至「優於大盤」。

威騰電子週五（16 日）股價上漲 4.13% 來到 106.45 美元。

威騰電子股價趨勢圖

分析師 Gerra 指出，原以為 NAND 價格可能出現大幅降價潮，但現在看來 NAND 的價格是比預期還要好，Gerra 提道：

「NAND 的定價調降，比進入本季度的供應鏈預期更為平淡（降的沒預期多），第 1 季度合約定價預計較前一季下降 3%-4%，第 2 季的單位數下降幅度則將低於季節性預測。 我們現在預計，2018 年年度 NAND 合約定價將下降 15% 至 20%，低於我們最初的預期，也在威騰電子生產成本降低的「目標範圍內」。

接下來 Gerra 認為會發生兩件事情，看好威騰電子後市：

1. 今年下半年 NAND 供應量可能會更加吃緊，這也有助於提高威騰的利潤率。

2. 隨著該公司提高 NAND 的「96 層」產品製造量，它將在 2019 年「推動進一步有意義的成本結構改進」。