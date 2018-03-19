股神的年薪：巴菲特薪水維持中位數員工的1.87倍

著名投資人、全球第 3 大富豪巴菲特的波克夏公司 (BRK-US) 上週五（16 日）指出，公司員工薪水中位數大約超過了巴菲特的 10 萬美元薪水的一半以上。

在一份監管文件中波克夏公司表示，巴菲特的薪水已超過四分之一個世紀保持不變，約為 53,510 美元中位薪酬的 1.87 倍。波克夏的「員工」是基於擁有的股份公司，如 Geico 保險公司、BNSF 鐵路、和牛奶店女王冰淇淋店等 90 多家企業中的三分之二換算，樣本量大約 377,000 位員工的中位數。

波克夏週五收盤股價下跌 0.31% 來到 310,630 美元。

波克夏股價日線趨勢圖

1.87 倍的薪酬乘數，與美國一些大公司的執行長所獲得的 3 位數乘數形成劇烈對比，巴菲特所領的薪酬確實不高。

但是幾乎​​所有執行長的財富都遠遠低於巴菲特，目前巴菲特的淨資產為 888 億美元，僅落後於亞馬遜公司 (AMZN-US) 執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 和微軟 (MSFT-US) 的創始人比爾蓋茲 (Bill Gates)。

據上週五的報告顯示，波克夏在 2017 年向巴菲特提供了 37.5 萬美元的家庭和個人安全服務，而 87 歲的巴菲特向公司償還了 5 萬美元的個人開支。

此外，波克夏 94 歲的副主席芒格 Charlie Munger 在 2017 年的平均薪酬為 10 萬美元，而首席財務長 Marc Hamburg 的薪酬則上漲 46% 至 229 萬美元。

報告中未透露可能的未來接班人 Greg Abel 和 Ajit Jain 的薪資情況。

巴菲特控制著波克夏投票權的 32% 比重，儘管自 2006 年以來捐贈超過 276 億美元，他還擁有 17.2% 波克夏的股份。