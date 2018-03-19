愛奇藝在納斯達克IPO 估計募資24億美元

中國搜索引擎鉅子百度 (BIDU-US) 的子公司視頻串流媒體服務提供商愛奇藝，已決定在紐約啟動了價值高達 24 億美元的首次公開募股 (IPO) ，以擴大其內容範圍。上市代碼為 IQ。

預計上市計畫將為該公司提供額外的財務支持；它在中國市場上的競爭對手包括阿里巴巴 (BABA-US) 的優酷土豆 (YOKU-US)。愛奇藝擁有約 4 億用戶。

根據該公司向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件計畫，愛奇藝將提供 1.25 億美元的美國存託股票 (ADS)，每股價格為 17 美元至 19 美元。

承銷商可以選擇再出售 1875 萬股股票，如果全額行使可以將交易價值達到 27 億美元左右。

將在 Nasdaq 上市的愛奇藝表示，預計將用大約一半的收益來擴大和加強其內容提供，而 10% 將被指定用於加強技術。其餘部分將用於一般企業目的。

百度擁有愛奇藝 80.5% 所有權，並將在發行完成後繼續成為其控股股東。

愛奇藝 2017 年的收入增長至 173.8 億元人民幣（合 27 億美元），比去年增長 55%。淨損 37.4 億元人民幣。

去年，網飛 (Netflix) (NFLX-US) 同意向愛奇藝提供內容，例如「怪奇物語 (Stranger Things)」，讓美國公司取得進入中國市場管道。

另一家中國視頻流媒體公司嗶哩嗶哩彈幕網 (Bilibili) 也為其紐約上市設定了初步定價，尋求籌集至多 5.25 億美元。

其 ADS 將以每股 10.50 美元至 12.50 美元的價格出售。該交易包括另外 630 萬股股票。