白宮烏煙瘴氣 股市心驚膽跳 但已慢慢習以為常

市場分析師表示，儘管美國總統川普主政的白宮不斷出現壞消息，讓華爾街疲於奔命，但主要股價指數仍可能創出新高。

RBC Capital Markets 股票策略負責人 Lori Calvasina 指出，「牛市情緒略受影響。」「感覺上好像牛市在這裡拐了一下，但一般而言好消息還是比壞消息多出甚多。」

Calvasina 表示，儘管政治不確定性短期內引發波動，標普 500 指數今年表現應該仍然穩健。

「最近華盛頓已經變成了市場阻力而非助力。」她說，這表明人員不斷更替和動盪開始讓投資人感到緊張。

「這足以部分減緩升幅，讓我們處處難行，但這還不足讓牛市軌跡脫軌。」她補充說。

華盛頓上周的混亂局面創下新高峰，川普開除了國務卿 Rex Tillerson。這位前埃克森美孚移動的 CEO 高調離職，加上之前的公關總監 Hope Hicks、首席策略師 Steve Bannon 和白宮幕僚長 Reince Preibus，族繁不及備載。

對中國執行更嚴格關稅的可能性以及對可能迎來報復的恐懼，也在最近幾天震動了股市。波音公司 (BA-US) 和蘋果 (AAPL-US)、Nvidia (NVDA-US) 和 Wynn Resorts (WYNN-US) 等股票都上周下跌，因市場預估將會有更多關稅。

「無論何時政治不確定性上升，市場的波動性也一定會上升，」Calvasina 說，「就像在政策面的任何事情一樣，最初產生衝擊，然後考量到其他擔憂，但最終人們會安定下來，安慰自己說惡魔藏在細節中。」

Calvasina 表示，如果中美之間的緊張局勢爆發成為貿易戰，公用事業部門可能會成為少數能夠避免衝擊的類股。除此之外，她仍然看好金融類股。