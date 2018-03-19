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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/03/16  107/03/15  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.32460   10.32380   0.00080    0.00775
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.68880    9.69290  -0.00410   -0.04230
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.87270    9.87510  -0.00240   -0.02430
中國信託台灣活力基金                                             14.54000   14.38000   0.16000    1.11266
中國信託台灣優勢基金                                             17.19000   17.09000   0.10000    0.58514
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.43000    9.38000   0.05000    0.53305
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.09000    9.09000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.63000    8.63000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.54000    9.52000   0.02000    0.21008
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.32000    9.32000   0.00000    0.00000
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.64480    9.65200  -0.00720   -0.07460
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.21570    9.22260  -0.00690   -0.07482
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.15100   10.15070   0.00030    0.00296
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.69780    9.69760   0.00020    0.00206
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.26070   10.25880   0.00190    0.01852
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.04910    9.04740   0.00170    0.01879
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.34240   11.35840  -0.01600   -0.14086
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.36650   10.38110  -0.01460   -0.14064
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
中國信託智能運動基金-美元                                        10.42000   10.39000   0.03000    0.28874
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.96520   10.96510   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.59580    9.60130  -0.00550   -0.05728
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.43450    9.43990  -0.00540   -0.05720
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.79620    9.79600   0.00020    0.00204
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.62690    9.62680   0.00010    0.00104
中國信託精穩基金                                                 18.02000   17.88600   0.13400    0.74919
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.76000   10.77000  -0.01000   -0.09285
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.50000   10.50000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.51000   11.50000   0.01000    0.08696
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.27000   11.25000   0.02000    0.17778
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元大2001基金                                                     65.96000   65.97000  -0.01000   -0.01516
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.35380   37.54290  -0.18910   -0.50369
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.24060   11.23950   0.00110    0.00979
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.66450   10.72250  -0.05800   -0.54092
元大上證50基金                                                   33.12000   33.36000  -0.24000   -0.71942
元大大中華TMT基金-人民幣                                         13.30000   13.14000   0.16000    1.21766
元大大中華TMT基金-新台幣                                         12.20000   12.12000   0.08000    0.66007
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.60000   13.52000   0.08000    0.59172
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.84800   13.81700   0.03100    0.22436
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.69900   17.69500   0.00400    0.02261
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.63900   11.55700   0.08200    0.70953
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.52100   11.50200   0.01900    0.16519
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.31000    3.28000   0.03000    0.91463
元大中國平衡基金-新台幣                                          15.22000   15.19000   0.03000    0.19750
元大中國高收益點心債券基金                                       11.21440   11.22440  -0.01000   -0.08909
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    45.57780   45.77480  -0.19700   -0.43037
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.34060   10.32630   0.01430    0.13848
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.64530    9.63200   0.01330    0.13808
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.79330    9.83380  -0.04050   -0.41184
元大巴西指數基金                                                  6.79200    6.94800  -0.15600   -2.24525
元大巴菲特基金                                                   30.10000   30.07000   0.03000    0.09977
元大日經225基金                                                  27.30000   27.41000  -0.11000   -0.40131
元大台商收成基金                                                 24.53000   24.53000   0.00000    0.00000
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.61000   12.58000   0.03000    0.23847
元大台灣50單日正向2倍基金                                        37.95000   38.16000  -0.21000   -0.55031
元大台灣中型100基金                                              32.58000   32.56000   0.02000    0.06143
元大台灣加權股價指數基金                                         25.39000   25.33400   0.05600    0.22105
元大台灣卓越50基金                                               84.09000   83.97000   0.12000    0.14291
元大台灣金融基金                                                 17.06000   16.94000   0.12000    0.70838
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.81000   30.76000   0.05000    0.16255
元大台灣高股息基金                                               26.28000   26.20000   0.08000    0.30534
元大台灣電子科技基金                                             37.29000   37.35000  -0.06000   -0.16064
元大全球ETF成長組合基金                                          10.15000   10.20000  -0.05000   -0.49020
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.57000   14.60000  -0.03000   -0.20548
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.05000   13.04000   0.01000    0.07669
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.20000    9.19000   0.01000    0.10881
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.46000   12.38000   0.08000    0.64620
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.70700   12.67300   0.03400    0.26829
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.13000    9.17000  -0.04000   -0.43621
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.99000    7.02000  -0.03000   -0.42735
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.04000    8.07000  -0.03000   -0.37175
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.36000    6.38000  -0.02000   -0.31348
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.31900   10.32800  -0.00900   -0.08714
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.67000   10.70000  -0.03000   -0.28037
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.70000    9.72000  -0.02000   -0.20576
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.32340   10.33240  -0.00900   -0.08710
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.57740    9.58570  -0.00830   -0.08659
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.18450    9.20810  -0.02360   -0.25630
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            8.57200    8.59400  -0.02200   -0.25599
元大全球新興市場精選組合基金                                     14.36000   14.39000  -0.03000   -0.20848
元大全球農業商機基金                                             16.29000   16.45000  -0.16000   -0.97264
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.27000   10.28000  -0.01000   -0.09728
元大印尼指數基金                                                  9.33900    9.50800  -0.16900   -1.77745
元大印度指數基金                                                  9.56500    9.64900  -0.08400   -0.87056
元大印度基金                                                     12.44000   12.52000  -0.08000   -0.63898
元大多多基金                                                     19.49000   19.51000  -0.02000   -0.10251
元大多福基金                                                     57.08000   56.94000   0.14000    0.24587
元大亞太成長基金                                                 10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.58160    8.62240  -0.04080   -0.47319
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.16630    7.20040  -0.03410   -0.47358
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                        10.13100   10.18800  -0.05700   -0.55948
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.89000    9.97000  -0.08000   -0.80241
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.80000    9.88000  -0.08000   -0.80972
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.89000    9.97000  -0.08000   -0.80241
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                         9.97300    9.92800   0.04500    0.45326
元大卓越基金                                                     51.56000   51.63000  -0.07000   -0.13558
元大店頭基金                                                      9.15000    9.19000  -0.04000   -0.43526
元大泛歐成長基金                                                  9.46000    9.46000   0.00000    0.00000
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.18160   10.18120   0.00040    0.00393
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.02790    9.01790   0.01000    0.11089
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  29.96660   30.09830  -0.13170   -0.43757
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 36.02090   36.18030  -0.15940   -0.44057
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.24360   19.24690  -0.00330   -0.01715
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.99520   19.02940  -0.03420   -0.17972
元大美國政府7至10年期債券基金                                    36.77800   36.94980  -0.17180   -0.46496
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.49720   20.49470   0.00250    0.01220
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         18.05950   18.08460  -0.02510   -0.13879
元大高科技基金                                                   17.91000   17.89000   0.02000    0.11179
元大得利貨幣市場基金                                             16.22240   16.22220   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.96000   11.95990   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   15.09000   15.09000   0.00000    0.00000
元大華夏中小基金                                                  9.06000    9.01000   0.05000    0.55494
元大新中國基金-人民幣                                            12.53000   12.40000   0.13000    1.04839
元大新中國基金-美元                                              12.76700   12.68000   0.08700    0.68612
元大新中國基金-新台幣                                            12.04000   11.98000   0.06000    0.50083
元大新主流基金                                                   25.55000   25.52000   0.03000    0.11755
元大新東協平衡基金-美元                                          10.37100   10.43300  -0.06200   -0.59427
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.57000    9.65000  -0.08000   -0.82902
元大新興市場ESG策略基金                                          13.60000   13.66000  -0.06000   -0.43924
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.78300   10.75700   0.02600    0.24170
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.86370   10.87610  -0.01240   -0.11401
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.80560   10.83910  -0.03350   -0.30907
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.63870    9.66860  -0.02990   -0.30925
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.92960    9.93610  -0.00650   -0.06542
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.67730    9.68350  -0.00620   -0.06403
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.55120    9.57610  -0.02490   -0.26002
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.31180    9.33610  -0.02430   -0.26028
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.71110    9.71760  -0.00650   -0.06689
元大新興亞洲基金                                                 12.32000   12.32000   0.00000    0.00000
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.77280    9.78990  -0.01710   -0.17467
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.76310    9.78020  -0.01710   -0.17484
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.50910    9.54430  -0.03520   -0.36881
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.49940    9.53460  -0.03520   -0.36918
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.07440   15.07420   0.00020    0.00133
元大經貿基金                                                     37.50000   37.56000  -0.06000   -0.15974
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.73000    9.78000  -0.05000   -0.51125
元大實質多重資產基金-美元                                         9.73000    9.81800  -0.08800   -0.89631
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.72000    9.82000  -0.10000   -1.01833
元大滬深300單日反向1倍基金                                       13.69000   13.53000   0.16000    1.18256
元大滬深300單日正向2倍基金                                       18.66000   19.04000  -0.38000   -1.99580
元大精準中小基金                                                 22.71000   22.68000   0.03000    0.13228
元大摩臺基金                                                     39.29000   39.23000   0.06000    0.15294
元大標普500基金                                                  24.06000   24.17000  -0.11000   -0.45511
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.42000   13.44000  -0.02000   -0.14881
元大標普500單日正向2倍基金                                       32.47000   32.48000  -0.01000   -0.03079
元大標智滬深300基金                                              19.42000   19.56000  -0.14000   -0.71575
元大歐洲50基金                                                   24.18000   24.03000   0.15000    0.62422
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.64010    9.71820  -0.07810   -0.80365
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.12660   10.12630   0.00030    0.00296
元大績效基金                                                     53.66000   53.57000   0.09000    0.16800
元大韓國KOSPI200基金                                             24.24000   24.23000   0.01000    0.04127
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.52000   15.49000   0.03000    0.19367
日盛上選基金                                                     32.89000   32.82000   0.07000    0.21328
日盛小而美基金                                                   19.34000   19.42000  -0.08000   -0.41195
日盛中國內需動力基金                                             11.93000   11.84000   0.09000    0.76014
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.71230   11.71140   0.00090    0.00768
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                  10.03980   10.03900   0.00080    0.00797
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    12.06250   12.06350  -0.00100   -0.00829
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.33370   10.33460  -0.00090   -0.00871
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.80070   10.80800  -0.00730   -0.06754
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.23690    9.24320  -0.00630   -0.06816
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      13.00000   12.84000   0.16000    1.24611
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        13.47000   13.31000   0.16000    1.20210
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      13.17000   13.05000   0.12000    0.91954
日盛日盛基金                                                     14.57000   14.55000   0.02000    0.13746
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
日盛全球抗暖化基金                                               10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.03410   10.03660  -0.00250   -0.02491
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.63060    9.63300  -0.00240   -0.02491
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.75540    9.76310  -0.00770   -0.07887
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.36580    9.37320  -0.00740   -0.07895
日盛全球新興債券基金A                                            10.89280   10.90580  -0.01300   -0.11920
日盛全球新興債券基金B                                             8.62940    8.63970  -0.01030   -0.11922
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.44120    2.44180  -0.00060   -0.02457
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.73910    1.73950  -0.00040   -0.02300
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.38320    0.38330  -0.00010   -0.02609
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.27400    0.27410  -0.00010   -0.03648
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.58790   12.60060  -0.01270   -0.10079
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.84830    8.85720  -0.00890   -0.10048
日盛亞洲機會基金                                                  7.97000    7.97000   0.00000    0.00000
日盛首選基金                                                     16.98000   17.06000  -0.08000   -0.46893
日盛高科技基金                                                   17.42000   17.37000   0.05000    0.28785
日盛貨幣市場基金                                                 14.74090   14.74080   0.00010    0.00068
日盛新台商基金                                                   38.01000   37.86000   0.15000    0.39620
日盛精選五虎基金                                                 37.63000   37.48000   0.15000    0.40021
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.45900   13.45880   0.00020    0.00149
台新2000高科技基金                                               36.77000   36.69000   0.08000    0.21804
台新MSCI中國基金                                                 23.14000   22.95000   0.19000    0.82789
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      17.85000   17.83000   0.02000    0.11217
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.60000   21.72000  -0.12000   -0.55249
台新大眾貨幣市場基金                                             14.13510   14.13500   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.81500    9.79570   0.01930    0.19703
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.84110   10.85860  -0.01750   -0.16116
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.83860    9.87340  -0.03480   -0.35246
台新中國通基金                                                   48.42000   48.48000  -0.06000   -0.12376
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   16.74200   16.58000   0.16200    0.97708
台新中國精選中小基金                                             12.56000   12.45000   0.11000    0.88353
台新主流基金                                                     24.51000   24.39000   0.12000    0.49200
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    18.19000   18.25000  -0.06000   -0.32877
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.62640    0.62720  -0.00080   -0.12755
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    13.86000   13.97000  -0.11000   -0.78740
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.47690    0.47980  -0.00290   -0.60442
台新台灣中小基金                                                 38.48000   38.76000  -0.28000   -0.72239
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.36250    9.39570  -0.03320   -0.35335
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.44670    9.48510  -0.03840   -0.40485
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.42000    8.47000  -0.05000   -0.59032
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.41050   10.41800  -0.00750   -0.07199
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.27000    9.29000  -0.02000   -0.21529
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.89520   10.94650  -0.05130   -0.46864
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.86000    9.93000  -0.07000   -0.70493
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.56480   11.58020  -0.01540   -0.13299
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.47000   10.50000  -0.03000   -0.28571
台新印度基金                                                     15.34000   15.41000  -0.07000   -0.45425
台新亞美短期債券基金                                             10.86780   10.86720   0.00060    0.00552
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.84760    8.90120  -0.05360   -0.60217
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.30970    0.31100  -0.00130   -0.41801
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.99040   12.00260  -0.01220   -0.10164
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.41340    0.41300   0.00040    0.09685
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.07170   11.07150   0.00020    0.00181
台新高股息平衡基金                                               30.50540   30.54310  -0.03770   -0.12343
台新智慧生活基金-美元                                            10.58020   10.58710  -0.00690   -0.06517
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.30000   10.32000  -0.02000   -0.19380
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         9.43490    9.47240  -0.03750   -0.39589
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       9.13050    9.18500  -0.05450   -0.59336
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.89550    9.88550   0.01000    0.10116
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.58140    9.59040  -0.00900   -0.09384
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.44080   10.44650  -0.00570   -0.05456
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.35640    0.35590   0.00050    0.14049
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.96670    8.00770  -0.04100   -0.51201
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.28200    0.28260  -0.00060   -0.21231
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.57000    6.59000  -0.02000   -0.30349
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.16300   10.27800  -0.11500   -1.11889
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           19.40000   19.49000  -0.09000   -0.46178
未來資產全球大消費基金                                           15.15000   15.13000   0.02000    0.13219
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.90000    9.87000   0.03000    0.30395
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.64000    8.61000   0.03000    0.34843
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.97560   11.98980  -0.01420   -0.11843
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.85550    9.86720  -0.01170   -0.11857
未來資產亞洲新富基金                                             22.17000   22.03000   0.14000    0.63550
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.54500   12.54480   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                               12.04000   12.10000  -0.06000   -0.49587
未來資產新興市場債券基金A                                         8.97350    8.97950  -0.00600   -0.06682
未來資產新興市場債券基金B                                         6.99640    7.00110  -0.00470   -0.06713
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.64000   11.66000  -0.02000   -0.17153
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.94570   10.94460   0.00110    0.01005
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.05210   10.07340  -0.02130   -0.21145
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.48560    9.48530   0.00030    0.00316
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.55830   10.55790   0.00040    0.00379
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.56120    8.57170  -0.01050   -0.12250
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.59070    9.60260  -0.01190   -0.12392
永豐中小基金                                                     50.59000   50.72000  -0.13000   -0.25631
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.90100    1.89940   0.00160    0.08424
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.44170    2.43970   0.00200    0.08198
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.92010    8.93230  -0.01220   -0.13658
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.11130   11.12650  -0.01520   -0.13661
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   5.02000    4.95000   0.07000    1.41414
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  23.21000   22.94000   0.27000    1.17698
永豐主流品牌基金                                                 16.20000   16.07000   0.13000    0.80896
永豐永豐基金                                                     34.40000   34.36000   0.04000    0.11641
永豐亞洲民生消費基金                                             12.91000   12.85000   0.06000    0.46693
永豐南非幣2021保本基金                                           12.78230   12.79270  -0.01040   -0.08130
永豐高科技基金                                                   23.22000   23.23000  -0.01000   -0.04305
永豐貨幣市場基金                                                 13.85710   13.85700   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.12160    2.11860   0.00300    0.14160
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.48020    2.47670   0.00350    0.14132
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           8.03880    8.04500  -0.00620   -0.07707
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.51420   10.52230  -0.00810   -0.07698
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.59000    7.60340  -0.01340   -0.17624
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.40420   11.42440  -0.02020   -0.17681
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  9.18000    9.13000   0.05000    0.54765
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               20.30000   20.22000   0.08000    0.39565
永豐臺灣加權ETF基金                                              54.90000   54.85000   0.05000    0.09116
永豐領航科技基金                                                 38.94000   38.93000   0.01000    0.02569
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  12.50000   12.63000  -0.13000   -1.02930
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                12.03000   12.16000  -0.13000   -1.06908
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.17000   10.11000   0.06000    0.59347
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                       9.94000    9.87000   0.07000    0.70922
永豐趨勢平衡基金                                                 46.59000   46.55000   0.04000    0.08593
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.39270   11.39160   0.00110    0.00966
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.74670    9.74860  -0.00190   -0.01949
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.74670    9.74860  -0.00190   -0.01949
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.70750    9.70930  -0.00180   -0.01854
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.70800    9.70940  -0.00140   -0.01442
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.76030    9.76150  -0.00120   -0.01229
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.88740    9.88860  -0.00120   -0.01214
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.69380    9.69550  -0.00170   -0.01753
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.78190    9.78360  -0.00170   -0.01738
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   12.34000   12.24000   0.10000    0.81699
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     11.44000   11.38000   0.06000    0.52724
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     12.53000   12.45000   0.08000    0.64257
兆豐國際中小基金                                                 14.97000   15.00000  -0.03000   -0.20000
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      15.99000   15.89000   0.10000    0.62933
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        22.05000   21.96000   0.09000    0.40984
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        22.57000   22.45000   0.12000    0.53452
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.45000   12.44000   0.01000    0.08039
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       13.29000   13.26000   0.03000    0.22624
兆豐國際生命科學基金                                             15.42000   15.52000  -0.10000   -0.64433
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.29150   10.29680  -0.00530   -0.05147
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.83770   10.83150   0.00620    0.05724
兆豐國際全球高股息基金                                           11.69000   11.71000  -0.02000   -0.17079
兆豐國際全球基金                                                 32.29000   32.30000  -0.01000   -0.03096
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.18380   10.18330   0.00050    0.00491
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.43160    9.42140   0.01020    0.10826
兆豐國際國民基金                                                 23.43000   23.76000  -0.33000   -1.38889
兆豐國際第一基金                                                 13.46000   13.52000  -0.06000   -0.44379
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                          10.00320   10.02170  -0.01850   -0.18460
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.08980    8.10470  -0.01490   -0.18384
兆豐國際萬全基金                                                 20.73000   20.79000  -0.06000   -0.28860
兆豐國際電子基金                                                 26.16000   26.32000  -0.16000   -0.60790
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.04000    8.05000  -0.01000   -0.12422
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.25000   22.19000   0.06000    0.27039
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.95000   16.91000   0.04000    0.23655
兆豐國際豐台灣基金                                               32.10000   32.05000   0.05000    0.15601
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.47790   12.47770   0.00020    0.00160
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.61000   11.57000   0.04000    0.34572
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.15900   11.16550  -0.00650   -0.05822
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.97350   11.97670  -0.00320   -0.02672
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.78220   10.78650  -0.00430   -0.03986
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.60420   11.61300  -0.00880   -0.07578
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.34980    8.35470  -0.00490   -0.05865
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.75000    9.75190  -0.00190   -0.01948
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.23540    9.23910  -0.00370   -0.04005
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.29680    9.30460  -0.00780   -0.08383
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.57090    9.57430  -0.00340   -0.03551
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.19000   10.21000  -0.02000   -0.19589
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.55000   11.55000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.52000    9.54000  -0.02000   -0.20964
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.95000   10.95000   0.00000    0.00000
合庫全球新興市場基金                                              9.89000    9.93000  -0.04000   -0.40282
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.66000   10.67000  -0.01000   -0.09372
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.99000   10.99000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.55000   10.56000  -0.01000   -0.09470
合庫貨幣市場基金                                                 10.11050   10.11040   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.93460    9.95230  -0.01770   -0.17785
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                 10.18520   10.19450  -0.00930   -0.09123
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.37130   10.38990  -0.01860   -0.17902
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.98210   11.97770   0.00440    0.03673
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.90900   13.91340  -0.00440   -0.03162
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.52260    9.54020  -0.01760   -0.18448
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                   10.12590   10.13520  -0.00930   -0.09176
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.32020    8.33510  -0.01490   -0.17876
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.45890    9.46660  -0.00770   -0.08134
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.74410   10.74710  -0.00300   -0.02791
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.78000   10.77000   0.01000    0.09285
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.42000   10.44000  -0.02000   -0.19157
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.56000   10.56000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.22000   10.24000  -0.02000   -0.19531
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.85210   10.85100   0.00110    0.01014
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.65550   10.66150  -0.00600   -0.05628
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.93870    9.96380  -0.02510   -0.25191
安聯中國東協基金                                                 16.71000   16.74000  -0.03000   -0.17921
安聯中國策略基金                                                 16.44000   16.36000   0.08000    0.48900
安聯中華新思路基金-人民幣                                        15.28000   15.16000   0.12000    0.79156
安聯中華新思路基金-美元                                          15.49000   15.38000   0.11000    0.71521
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.76000   13.69000   0.07000    0.51132
安聯台灣大壩基金                                                 25.63000   25.69000  -0.06000   -0.23355
安聯台灣科技基金                                                 44.90000   45.10000  -0.20000   -0.44346
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.46740   12.46720   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                 29.21000   29.37000  -0.16000   -0.54477
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.12350   10.12890  -0.00540   -0.05331
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.11620   15.12720  -0.01100   -0.07272
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.80260    9.80980  -0.00720   -0.07340
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.79000   11.80000  -0.01000   -0.08475
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.44000   11.47000  -0.03000   -0.26155
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.07860   12.08580  -0.00720   -0.05957
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.13560   10.14320  -0.00760   -0.07493
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.30340   12.31350  -0.01010   -0.08202
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.71530    9.72070  -0.00540   -0.05555
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.55270    9.56000  -0.00730   -0.07636
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.27210    9.27970  -0.00760   -0.08190
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        12.12000   12.12000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.39000   11.41000  -0.02000   -0.17528
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.89000   10.88000   0.01000    0.09191
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      11.05000   11.04000   0.01000    0.09058
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.82000    9.84000  -0.02000   -0.20325
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.96000   11.96000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.83000   10.85000  -0.02000   -0.18433
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.95000   10.95000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.83960   11.85610  -0.01650   -0.13917
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.90750   10.92640  -0.01890   -0.17298
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.58310   10.60310  -0.02000   -0.18862
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.11460    9.13040  -0.01580   -0.17305
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.91610    8.93150  -0.01540   -0.17242
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.62530    8.64160  -0.01630   -0.18862
安聯全球人口趨勢基金                                             11.34000   11.37000  -0.03000   -0.26385
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.92000   10.04000  -0.12000   -1.19522
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      35.35000   35.83000  -0.48000   -1.33966
安聯全球油礦金趨勢基金                                            7.91000    7.99000  -0.08000   -1.00125
安聯全球計量平衡基金                                             12.77000   12.78000  -0.01000   -0.07825
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.08910   12.09860  -0.00950   -0.07852
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.57700   10.58530  -0.00830   -0.07841
安聯全球新興市場基金                                             19.33000   19.42000  -0.09000   -0.46344
安聯全球農金趨勢基金                                              9.53000    9.70000  -0.17000   -1.75258
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
安聯亞洲動態策略基金                                             25.54000   25.66000  -0.12000   -0.46765
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.00440   10.00730  -0.00290   -0.02898
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.85610    9.85870  -0.00260   -0.02637
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             84.36950   84.39280  -0.02330   -0.02761
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.89390   12.90460  -0.01070   -0.08292
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             67.41790   67.43990  -0.02200   -0.03262
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                               10.22030   10.22870  -0.00840   -0.08212
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.51010    2.51010   0.00000    0.00000
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.58850   10.60520  -0.01670   -0.15747
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.10350    2.10270   0.00080    0.03805
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.90960    8.92360  -0.01400   -0.15689
宏利台灣動力基金                                                 30.77000   30.60000   0.17000    0.55556
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.62170   10.62380  -0.00210   -0.01977
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.86050    9.88230  -0.02180   -0.22060
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.52910    8.53160  -0.00250   -0.02930
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.16770    8.18300  -0.01530   -0.18697
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
宏利全球債券組合基金                                             13.08390   13.10780  -0.02390   -0.18233
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.79930    2.79960  -0.00030   -0.01072
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.83980   11.85010  -0.01030   -0.08692
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.89000    8.89730  -0.00730   -0.08205
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.30210    2.30060   0.00150    0.06520
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.64790   10.67320  -0.02530   -0.23704
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.55470    4.55340   0.00130    0.02855
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.73990    0.74000  -0.00010   -0.01351
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     20.94000   20.97000  -0.03000   -0.14306
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.60000   11.60100  -0.00100   -0.00862
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.38240   10.38570  -0.00330   -0.03177
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                              9.98780    9.99950  -0.01170   -0.11701
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.16700    9.16930  -0.00230   -0.02508
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.69240    8.69520  -0.00280   -0.03220
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.45880    8.47050  -0.01170   -0.13813
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.71480    8.71800  -0.00320   -0.03671
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.84420    2.84620  -0.00200   -0.07027
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.41640    0.41670  -0.00030   -0.07199
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.49650   12.51940  -0.02290   -0.18292
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.95130    0.95040   0.00090    0.09470
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.78740    7.80190  -0.01450   -0.18585
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.18130    2.18280  -0.00150   -0.06872
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.31390    0.31410  -0.00020   -0.06367
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.57950    9.59780  -0.01830   -0.19067
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.35370    0.35410  -0.00040   -0.11296
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.62280   13.62270   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      3.00000    2.98000   0.02000    0.67114
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         13.17000   13.09000   0.08000    0.61115
宏利臺灣股息收益基金                                             28.36000   28.23000   0.13000    0.46050
宏利澳幣保本基金                                                 11.88820   11.86470   0.02350    0.19807
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.29000    9.25000   0.04000    0.43243
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.53000    9.55000  -0.02000   -0.20942
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  11.00000   11.01000  -0.01000   -0.09083
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.07000   10.09000  -0.02000   -0.19822
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型                      11.67000   11.68000  -0.01000   -0.08562
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型                        12.22000   12.24000  -0.02000   -0.16340
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型                      10.51000   10.54000  -0.03000   -0.28463
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型                      11.96000   12.00000  -0.04000   -0.33333
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                         10.14730   10.11620   0.03110    0.30743
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                           10.21920   10.22430  -0.00510   -0.04988
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.09280    9.11510  -0.02230   -0.24465
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.53010   10.55600  -0.02590   -0.24536
貝萊德亞美利加收益基金                                            8.85000    8.87000  -0.02000   -0.22548
貝萊德新台幣基金                                                 12.92030   12.92020   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   25.34000   25.24000   0.10000    0.39620
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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.09660   11.09980  -0.00320   -0.02883
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.99230   10.03800  -0.04570   -0.45527
保德信大中華基金                                                 32.34000   32.12000   0.22000    0.68493
保德信中小型股基金                                               43.98000   44.20000  -0.22000   -0.49774
保德信中國中小基金-人民幣                                        11.12000   11.11000   0.01000    0.09001
保德信中國中小基金-美元                                          11.64000   11.67000  -0.03000   -0.25707
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.64000   10.69000  -0.05000   -0.46773
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                              10.04310   10.02720   0.01590    0.15857
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                10.01280    9.99800   0.01480    0.14803
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                              10.15500   10.13810   0.01690    0.16670
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.79790   10.78000   0.01790    0.16605
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.86000   10.81000   0.05000    0.46253
保德信中國品牌基金-美元                                          10.67000   10.62000   0.05000    0.47081
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        11.66000   11.61000   0.05000    0.43066
保德信台商全方位基金                                             34.80000   34.78000   0.02000    0.05750
保德信全球中小基金                                               29.34000   29.48000  -0.14000   -0.47490
保德信全球消費商機基金                                           17.61000   17.66000  -0.05000   -0.28313
保德信全球基礎建設基金                                           11.65000   11.73000  -0.08000   -0.68201
保德信全球資源基金                                                7.37000    7.43000  -0.06000   -0.80754
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.65000    9.67000  -0.02000   -0.20683
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    30.29000   30.41000  -0.12000   -0.39461
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                10.10950   10.11750  -0.00800   -0.07907
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.72630   10.73510  -0.00880   -0.08197
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.07960    9.10480  -0.02520   -0.27678
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.62710    9.65380  -0.02670   -0.27658
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.50360    8.51690  -0.01330   -0.15616
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.88790   10.90490  -0.01700   -0.15589
保德信亞太基金                                                   23.02000   23.05000  -0.03000   -0.13015
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.70980    8.71670  -0.00690   -0.07916
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.26000   11.26900  -0.00900   -0.07987
保德信店頭市場基金                                               34.51000   34.66000  -0.15000   -0.43278
保德信拉丁美洲基金                                                7.60000    7.74000  -0.14000   -1.80879
保德信金平衡基金                                                 29.62000   29.59000   0.03000    0.10139
保德信金滿意基金                                                 40.94000   40.78000   0.16000    0.39235
保德信科技島基金                                                 24.97000   24.94000   0.03000    0.12029
保德信高成長基金                                                 88.02000   87.83000   0.19000    0.21633
保德信第一基金                                                   25.94000   25.84000   0.10000    0.38700
保德信貨幣市場基金                                               15.73720   15.73700   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.81340   10.81650  -0.00310   -0.02866
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.42850   10.45220  -0.02370   -0.22675
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   11.07750   11.08340  -0.00590   -0.05323
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                  9.99990   10.02480  -0.02490   -0.24838
保德信新世紀基金                                                 10.18000   10.12000   0.06000    0.59289
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.40860    8.42170  -0.01310   -0.15555
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.97590   10.99310  -0.01720   -0.15646
保德信新興趨勢組合基金                                           12.03000   12.08000  -0.05000   -0.41391
保德信瑞騰基金                                                   15.52060   15.52010   0.00050    0.00322
保德信歐洲組合基金                                               10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.96520    9.96870  -0.00350   -0.03511
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型          10.04110   10.04470  -0.00360   -0.03584
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.89730    9.89590   0.00140    0.01415
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.91170    9.91060   0.00110    0.01110
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.89020    9.89060  -0.00040   -0.00404
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.88430    9.88860  -0.00430   -0.04348
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.99230    1.99260  -0.00030   -0.01506
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.65150    2.65200  -0.00050   -0.01885
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.31490    0.31510  -0.00020   -0.06347
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.45460    0.45500  -0.00040   -0.08791
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.83860    8.85170  -0.01310   -0.14799
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.87580   11.89940  -0.02360   -0.19833
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.72750    9.72920  -0.00170   -0.01747
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.66680   11.66930  -0.00250   -0.02142
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.26500    9.27270  -0.00770   -0.08304
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.14330   11.15260  -0.00930   -0.08339
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.33260   10.33180   0.00080    0.00774
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.16230   10.15990   0.00240    0.02362
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.27210   10.27500  -0.00290   -0.02822
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.68140   10.68460  -0.00320   -0.02995
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.15980   10.16060  -0.00080   -0.00787
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                  10.00780   10.01050  -0.00270   -0.02697
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.16150   10.16450  -0.00300   -0.02951
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.94970    9.94700   0.00270    0.02714
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.01350   10.01440  -0.00090   -0.00899
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.86270   10.85150   0.01120    0.10321
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.59430    6.60690  -0.01260   -0.19071
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.99200   11.01310  -0.02110   -0.19159
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.63380   11.63370   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         19.54000   19.56000  -0.02000   -0.10225
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4426.480004430.35000  -3.87000   -0.08735
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.86560   10.87860  -0.01300   -0.11950
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   12.29910   12.29210   0.00700    0.05695
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.55610   11.55200   0.00410    0.03549
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.79920    9.81090  -0.01170   -0.11926
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.62650   10.62050   0.00600    0.05649
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.42060   10.41690   0.00370    0.03552
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           11.22220   11.23560  -0.01340   -0.11926
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   12.21710   12.21010   0.00700    0.05733
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     12.14880    0.00000  12.14880    0.00000
柏瑞五國金勢力建設基金                                            7.09000    7.14000  -0.05000   -0.70028
柏瑞巨人基金                                                     13.04000   13.05000  -0.01000   -0.07663
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.63440   13.63420   0.00020    0.00147
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.15000   16.19000  -0.04000   -0.24707
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.29870   13.32600  -0.02730   -0.20486
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.87580   11.88470  -0.00890   -0.07489
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.55690   12.56880  -0.01190   -0.09468
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.15440    9.17320  -0.01880   -0.20494
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.87620    6.89030  -0.01410   -0.20464
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.08620    9.09300  -0.00680   -0.07478
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.71680    8.72170  -0.00490   -0.05618
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           11.13310   11.14370  -0.01060   -0.09512
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.60860    8.61670  -0.00810   -0.09400
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.05190   12.06090  -0.00900   -0.07462
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.52090   11.54450  -0.02360   -0.20443
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.60260   11.60900  -0.00640   -0.05513
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.43060   11.44150  -0.01090   -0.09527
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.11270    9.13150  -0.01880   -0.20588
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.15130   10.15890  -0.00760   -0.07481
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.96350    9.96900  -0.00550   -0.05517
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.90250    9.91190  -0.00940   -0.09484
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.73640    9.74560  -0.00920   -0.09440
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.04100   10.05730  -0.01630   -0.16207
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.03470   10.03860  -0.00390   -0.03885
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.99810   10.00390  -0.00580   -0.05798
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.05300   10.05780  -0.00480   -0.04772
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                   10.04100   10.05730  -0.01630   -0.16207
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                           10.03470   10.03860  -0.00390   -0.03885
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.99810   10.00390  -0.00580   -0.05798
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                             10.05300   10.05780  -0.00480   -0.04772
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.02200   10.03830  -0.01630   -0.16238
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.03470   10.03860  -0.00390   -0.03885
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.99810   10.00390  -0.00580   -0.05798
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.05300   10.05780  -0.00480   -0.04772
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                   10.04100   10.05730  -0.01630   -0.16207
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                           10.03470   10.03860  -0.00390   -0.03885
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.99810   10.00390  -0.00580   -0.05798
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                             10.05300   10.05780  -0.00480   -0.04772
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.76750   10.78030  -0.01280   -0.11874
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             12.05250   12.05580  -0.00330   -0.02737
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.52640   11.53110  -0.00470   -0.04076
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.39160    9.40280  -0.01120   -0.11911
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                             10.25030   10.25310  -0.00280   -0.02731
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                               10.09770   10.10180  -0.00410   -0.04059
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.47770   10.49020  -0.01250   -0.11916
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.22200   11.22510  -0.00310   -0.02762
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              11.13570   11.14020  -0.00450   -0.04039
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.39170    9.40290  -0.01120   -0.11911
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                             10.25060   10.25340  -0.00280   -0.02731
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                               10.09800   10.10210  -0.00410   -0.04059
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.80000   13.83000  -0.03000   -0.21692
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 15.23000   15.23000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                   10.18000   10.19000  -0.01000   -0.09814
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          9.20000    9.22000  -0.02000   -0.21692
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.71000   10.72000  -0.01000   -0.09328
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         12.14000   12.17000  -0.03000   -0.24651
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.83000   12.83000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   13.24000   13.25000  -0.01000   -0.07547
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.85000   13.91000  -0.06000   -0.43134
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.42000   13.51000  -0.09000   -0.66617
柏瑞拉丁美洲基金                                                 10.33000   10.51000  -0.18000   -1.71265
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.36510   11.38190  -0.01680   -0.14760
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.55600    7.56710  -0.01110   -0.14669
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.71000   10.72000  -0.01000   -0.09328
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.49000   10.50000  -0.01000   -0.09524
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.51000    9.52000  -0.01000   -0.10504
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                               10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                       9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.45000   10.46000  -0.01000   -0.09560
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.54960   11.56310  -0.01350   -0.11675
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.24960   11.25340  -0.00380   -0.03377
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.44370   10.44850  -0.00480   -0.04594
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.65270    8.66290  -0.01020   -0.11774
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.83380    9.83710  -0.00330   -0.03355
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.86060    9.86510  -0.00450   -0.04562
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.82120   10.82490  -0.00370   -0.03418
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.14190   10.15380  -0.01190   -0.11720
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.42690   10.43160  -0.00470   -0.04506
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                       10.18810   10.19150  -0.00340   -0.03336
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.34940    9.36030  -0.01090   -0.11645
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.30780    9.31070  -0.00290   -0.03115
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.88110    9.88560  -0.00450   -0.04552
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.44120   12.46600  -0.02480   -0.19894
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         12.02400   12.03460  -0.01060   -0.08808
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.49750   11.50930  -0.01180   -0.10253
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.60030    7.61550  -0.01520   -0.19959
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.68400    9.69250  -0.00850   -0.08770
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                           10.36530   10.37590  -0.01060   -0.10216
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.69460   10.71590  -0.02130   -0.19877
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.51580   11.52760  -0.01180   -0.10236
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.47720   10.48650  -0.00930   -0.08869
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.69300    9.71240  -0.01940   -0.19974
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.58570   10.59660  -0.01090   -0.10286
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.22710   11.24000  -0.01290   -0.11477
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.86210   11.86510  -0.00300   -0.02528
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.97460   10.97870  -0.00410   -0.03735
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.36580    9.37650  -0.01070   -0.11412
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                           10.02350   10.02600  -0.00250   -0.02494
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                             10.02450   10.02820  -0.00370   -0.03690
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.18090   11.18380  -0.00290   -0.02593
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                            10.01710   10.02860  -0.01150   -0.11467
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.45350   10.45740  -0.00390   -0.03729
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.66880    9.67980  -0.01100   -0.11364
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.52020    9.53110  -0.01090   -0.11436
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.24570   10.24830  -0.00260   -0.02537
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.78180    9.78540  -0.00360   -0.03679
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.31000   18.33000  -0.02000   -0.10911
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.11000   17.14000  -0.03000   -0.17503
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.08610   13.10810  -0.02200   -0.16784
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       11.06780   11.09100  -0.02320   -0.20918
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.69520   11.71160  -0.01640   -0.14003
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.21280   12.21390  -0.00110   -0.00901
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.51710   11.53620  -0.01910   -0.16557
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.26230   10.28380  -0.02150   -0.20907
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.60290   10.61780  -0.01490   -0.14033
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.53230   10.53330  -0.00100   -0.00949
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.69500   10.71270  -0.01770   -0.16522
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.39890   10.41350  -0.01460   -0.14020
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.63450   10.65210  -0.01760   -0.16523
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      12.75000   12.62000   0.13000    1.03011
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      36.53000   37.34000  -0.81000   -2.16926
國泰大中華基金                                                   21.55000   21.70000  -0.15000   -0.69124
國泰小龍基金                                                     16.60000   16.66000  -0.06000   -0.36014
國泰中小成長基金                                                 45.60000   46.03000  -0.43000   -0.93417
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.58790    4.53460   0.05330    1.17541
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     21.17000   21.04000   0.13000    0.61787
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.83210    0.82540   0.00670    0.81173
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.79190    0.78550   0.00640    0.81477
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.11000    2.10440   0.00560    0.26611
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.70140    9.72500  -0.02360   -0.24267
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.44930    8.46980  -0.02050   -0.24204
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32870    0.32900  -0.00030   -0.09119
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.33720   11.33620   0.00100    0.00882
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.78710    1.79330  -0.00620   -0.34573
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.02580   10.04830  -0.02250   -0.22392
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34790    0.34800  -0.00010   -0.02874
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    5.16200    5.11050   0.05150    1.00773
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     23.80000   23.70000   0.10000    0.42194
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.80860    0.80330   0.00530    0.65978
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.87200    3.82070   0.05130    1.34269
國泰中港台基金台幣級別                                           17.87000   17.73000   0.14000    0.78962
國泰中港台基金美元級別                                            0.61400    0.60810   0.00590    0.97024
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 26.37000   26.54000  -0.17000   -0.64054
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     13.43000   13.33000   0.10000    0.75019
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     33.35000   33.87000  -0.52000   -1.53528
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.39270   12.39260   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     28.03000   28.11000  -0.08000   -0.28460
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.28680    2.28160   0.00520    0.22791
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.57000   10.60000  -0.03000   -0.28302
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.36160    0.36210  -0.00050   -0.13808
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.46600    0.46190   0.00410    0.88764
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     12.87000   12.94000  -0.07000   -0.54096
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.46860    0.47010  -0.00150   -0.31908
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.58000    5.61000  -0.03000   -0.53476
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18810    0.18880  -0.00070   -0.37076
國泰全球環保趨勢基金台幣級別                                      8.98000    8.97000   0.01000    0.11148
國泰全球環保趨勢基金美元級別                                      0.30770    0.30680   0.00090    0.29335
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.42100    0.42150  -0.00050   -0.11862
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.38480    0.38520  -0.00040   -0.10384
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.44390    0.44440  -0.00050   -0.11251
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.20000   11.22000  -0.02000   -0.17825
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)           10.08000   10.10000  -0.02000   -0.19802
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.48820    0.48390   0.00430    0.88861
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               19.25000   19.33000  -0.08000   -0.41386
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.31000   21.23000   0.08000    0.37683
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.45370    2.44360   0.01010    0.41332
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.53830   11.54940  -0.01110   -0.09611
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.59520   10.60540  -0.01020   -0.09618
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.38900    0.38880   0.00020    0.05144
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.35720    0.35700   0.00020    0.05602
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49810    0.49280   0.00530    1.07549
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         12.34000   12.30000   0.04000    0.32520
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.43640    0.43420   0.00220    0.50668
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.53000   18.59000  -0.06000   -0.32275
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.63460    0.63540  -0.00080   -0.12590
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金                           15.27000   15.32000  -0.05000   -0.32637
國泰科技生化基金                                                 38.05000   38.50000  -0.45000   -1.16883
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        25.35000   25.28000   0.07000    0.27690
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.77000   13.85000  -0.08000   -0.57762
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  37.51810   37.61710  -0.09900   -0.26318
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.61790   19.61600   0.00190    0.00969
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.31540   19.33770  -0.02230   -0.11532
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.80760   38.94720  -0.13960   -0.35843
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.24140   39.32600  -0.08460   -0.21512
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       40.04510   40.13850  -0.09340   -0.23269
國泰紐幣2021保本基金                                             11.91240   11.91440  -0.00200   -0.01679
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.20070   12.20130  -0.00060   -0.00492
國泰紐幣保本基金                                                 12.22680   12.23010  -0.00330   -0.02698
國泰高科技基金                                                   13.10000   13.18000  -0.08000   -0.60698
國泰國泰基金                                                     23.88000   24.20000  -0.32000   -1.32231
國泰富時中國A50基金                                              21.57000   21.89000  -0.32000   -1.46185
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.03000   10.05000  -0.02000   -0.19900
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34220    0.34230  -0.00010   -0.02921
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.44760    0.44320   0.00440    0.99278
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.95000   10.96000  -0.01000   -0.09124
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.37330    0.37290   0.00040    0.10727
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.48830    0.48280   0.00550    1.13919
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.54000   10.56000  -0.02000   -0.18939
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.26000   10.28000  -0.02000   -0.19455
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35940    0.35950  -0.00010   -0.02782
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47010    0.46550   0.00460    0.98818
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.80390   10.84050  -0.03660   -0.33762
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.96170    7.98870  -0.02700   -0.33798
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.36450    0.36560  -0.00110   -0.30088
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.27270    0.27310  -0.00040   -0.14647
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.34000   12.35000  -0.01000   -0.08097
國泰新興市場基金美元級別                                          0.42290    0.42240   0.00050    0.11837
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.16230    2.15640   0.00590    0.27360
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.46370    1.45970   0.00400    0.27403
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.35240    0.35270  -0.00030   -0.08506
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.37700    0.37730  -0.00030   -0.07951
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.24090    0.24110  -0.00020   -0.08295
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.84570   10.85810  -0.01240   -0.11420
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              7.20580    7.21400  -0.00820   -0.11367
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.27000   14.24000   0.03000    0.21067
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 35.14000   35.30000  -0.16000   -0.45326
國泰價值卓越基金                                                 15.05000   15.12000  -0.07000   -0.46296
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.05000   11.06000  -0.01000   -0.09042
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.39780    0.39750   0.00030    0.07547
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.12800   12.13900  -0.01100   -0.09062
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.41380    0.41390  -0.00010   -0.02416
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.67400    9.67100   0.00300    0.03102
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.57570    8.60390  -0.02820   -0.32776
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.55880   10.55530   0.00350    0.03316
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.44550    9.47650  -0.03100   -0.32712
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.03450   11.03350   0.00100    0.00906
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.97190    9.99840  -0.02650   -0.26504
第一金大中華基金                                                 26.60000   26.52000   0.08000    0.30166
第一金小型精選基金                                               36.92000   36.89000   0.03000    0.08132
第一金中國世紀基金-人民幣                                        15.26000   15.07000   0.19000    1.26078
第一金中國世紀基金-美元                                          10.36060   10.26220   0.09840    0.95886
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        11.54000   11.45000   0.09000    0.78603
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      11.54000   11.45000   0.09000    0.78603
第一金中概平衡基金                                               23.99000   23.93000   0.06000    0.25073
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.22140   15.22120   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.52900  177.52700   0.00200    0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.22320   14.17370   0.04950    0.34924
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.20180   14.17460   0.02720    0.19189
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             12.93000   12.91000   0.02000    0.15492
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           12.94000   12.92000   0.02000    0.15480
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                         10.03110   10.03860  -0.00750   -0.07471
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                       10.03150   10.03910  -0.00760   -0.07570
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.58320    9.59960  -0.01640   -0.17084
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.60660    9.62300  -0.01640   -0.17043
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.33620   10.34410  -0.00790   -0.07637
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.87810    9.89500  -0.01690   -0.17079
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N                      9.87820    9.89510  -0.01690   -0.17079
第一金全球大趨勢基金                                             22.96000   22.90000   0.06000    0.26201
第一金全球不動產證券化基金A                                       7.83180    7.83130   0.00050    0.00638
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.65670    5.65630   0.00040    0.00707
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.14560    9.22270  -0.07710   -0.83598
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.14650    9.22370  -0.07720   -0.83697
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                8.97000    9.05000  -0.08000   -0.88398
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              8.97000    9.05000  -0.08000   -0.88398
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.29710    9.37550  -0.07840   -0.83622
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.29830    9.37680  -0.07850   -0.83717
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.12000    9.20000  -0.08000   -0.86957
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.12000    9.20000  -0.08000   -0.86957
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.60800    8.61810  -0.01010   -0.11720
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.00380   10.01550  -0.01170   -0.11682
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.85810    9.85800   0.00010    0.00101
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.12590    8.13360  -0.00770   -0.09467
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.97310    8.98860  -0.01550   -0.17244
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           10.98360   10.98300   0.00060    0.00546
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         10.98440   10.98430   0.00010    0.00091
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.94400    9.95370  -0.00970   -0.09745
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.63770   14.66300  -0.02530   -0.17254
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            15.75510   15.71540   0.03970    0.25262
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          15.75340   15.71390   0.03950    0.25137
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          14.08000   14.07000   0.01000    0.07107
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        14.08000   14.08000   0.00000    0.00000
第一金亞洲科技基金                                               22.40000   22.34000   0.06000    0.26858
第一金亞洲新興市場基金                                           13.78000   13.91000  -0.13000   -0.93458
第一金店頭市場基金                                                9.58000    9.56000   0.02000    0.20921
第一金創新趨勢基金                                               22.42000   22.36000   0.06000    0.26834
第一金電子基金                                                   32.13000   32.13000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金                                               14.82000   14.72000   0.10000    0.67935
統一大滿貫基金                                                   33.24000   33.38000  -0.14000   -0.41941
統一大龍印基金                                                   17.72000   17.64000   0.08000    0.45351
統一大龍騰中國基金                                               11.58000   11.51000   0.07000    0.60817
統一中小基金                                                     25.65000   25.68000  -0.03000   -0.11682
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.78410    9.78400   0.00010    0.00102
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.95180    9.95590  -0.00410   -0.04118
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.45470    9.46070  -0.00600   -0.06342
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.34820   11.34810   0.00010    0.00088
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.45130   11.45600  -0.00470   -0.04103
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.89250   10.89940  -0.00690   -0.06331
統一台灣動力基金                                                 16.29000   16.36000  -0.07000   -0.42787
統一全天候基金                                                  103.91000  103.94000  -0.03000   -0.02886
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           9.08230    9.07240   0.00990    0.10912
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             9.55810    9.55170   0.00640    0.06700
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           9.36480    9.36390   0.00090    0.00961
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           9.22010    9.21000   0.01010    0.10966
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.70310    9.69660   0.00650    0.06703
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.50690    9.50600   0.00090    0.00947
統一全球債券組合基金                                             12.10840   12.11870  -0.01030   -0.08499
統一全球新科技基金(人民幣)                                       16.17000   16.07000   0.10000    0.62228
統一全球新科技基金(美元)                                         16.55000   16.46000   0.09000    0.54678
統一全球新科技基金(新台幣)                                       15.02000   14.96000   0.06000    0.40107
統一亞太基金                                                     27.70000   27.59000   0.11000    0.39870
統一亞洲大金磚基金                                               13.46000   13.39000   0.07000    0.52278
統一奔騰基金                                                     56.04000   55.99000   0.05000    0.08930
統一強棒貨幣市場基金                                             16.62960   16.62940   0.00020    0.00120
統一強漢基金                                                     26.26000   26.13000   0.13000    0.49751
統一統信基金                                                     32.23000   32.31000  -0.08000   -0.24760
統一黑馬基金                                                     57.07000   57.05000   0.02000    0.03506
統一新亞洲科技能源基金                                           20.56000   20.48000   0.08000    0.39063
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.50390    8.50960  -0.00570   -0.06698
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.57590   10.58300  -0.00710   -0.06709
統一經建基金                                                     43.94000   43.96000  -0.02000   -0.04550
統一龍馬基金                                                     69.22000   69.75000  -0.53000   -0.75986
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   21.29000   21.24000   0.05000    0.23540
野村中小基金                                                     47.89000   47.81000   0.08000    0.16733
野村中國機會基金                                                 15.23000   15.12000   0.11000    0.72751
野村巴西基金                                                      6.52000    6.67000  -0.15000   -2.24888
野村日本領先基金                                                 12.53000   12.46000   0.07000    0.56180
野村台灣高股息基金                                               22.97000   22.93000   0.04000    0.17444
野村台灣運籌基金                                                 36.85000   36.81000   0.04000    0.10867
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.84050    9.83860   0.00190    0.01931
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.83450    9.83410   0.00040    0.00407
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.84300    9.84180   0.00120    0.01219
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.84050    9.83860   0.00190    0.01931
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.83450    9.83410   0.00040    0.00407
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.84300    9.84180   0.00120    0.01219
野村平衡基金                                                     18.94000   18.90000   0.04000    0.21164
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          8.77000    8.77000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.08000    9.05000   0.03000    0.33149
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.53000   12.53000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.06000   10.03000   0.03000    0.29910
野村全球生技醫療基金                                             16.47000   16.63000  -0.16000   -0.96212
野村全球品牌基金                                                 26.90000   26.90000   0.00000    0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價                     7.92050    7.92390  -0.00340   -0.04291
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價                  10.43490   10.43490   0.00000    0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價                    10.79950   10.80410  -0.00460   -0.04258
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價                  10.52540   10.50750   0.01790    0.17035
野村全球氣候變遷基金                                              8.45000    8.46000  -0.01000   -0.11820
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.99000   12.96000   0.03000    0.23148
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.35000   11.30000   0.05000    0.44248
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               18.96000   18.93000   0.03000    0.15848
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.24000   12.19000   0.05000    0.41017
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.63900   10.64890  -0.00990   -0.09297
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.46020   10.47240  -0.01220   -0.11650
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.72520    9.73390  -0.00870   -0.08938
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.48130    9.49030  -0.00900   -0.09483
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.90240    8.91700  -0.01460   -0.16373
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.03750   11.04740  -0.00990   -0.08961
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.58630   10.59640  -0.01010   -0.09532
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                           9.98600   10.00220  -0.01620   -0.16196
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              11.43940   11.44670  -0.00730   -0.06377
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                11.03110   11.04020  -0.00910   -0.08243
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                              10.53640   10.55190  -0.01550   -0.14689
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價                      10.72850   10.71080   0.01770    0.16525
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      10.72100   10.69190   0.02910    0.27217
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價                        10.17100   10.15610   0.01490    0.14671
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價                       9.70570    9.70440   0.00130    0.01340
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價                         9.96900    9.95310   0.01590    0.15975
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價                      12.11940   12.09930   0.02010    0.16613
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      12.83650   12.79380   0.04270    0.33376
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價                        11.19510   11.17870   0.01640    0.14671
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價                      10.68480   10.68330   0.00150    0.01404
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價                        11.20380   11.18660   0.01720    0.15376
野村成長基金                                                     29.14000   29.17000  -0.03000   -0.10285
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.21570   10.20380   0.01190    0.11662
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                        10.21230   10.20130   0.01100    0.10783
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.98000    9.98360  -0.00360   -0.03606
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                      10.30190   10.29000   0.01190    0.11565
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                        10.28080   10.26970   0.01110    0.10808
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.04840   10.05200  -0.00360   -0.03581
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                               10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.99000   13.99000   0.00000    0.00000
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                          10.24690   10.26150  -0.01460   -0.14228
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                            10.17090   10.18600  -0.01510   -0.14824
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.97040    9.99120  -0.02080   -0.20818
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.58740   10.60250  -0.01510   -0.14242
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.43020   10.44570  -0.01550   -0.14839
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.22750   10.24880  -0.02130   -0.20783
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         9.14710    9.15310  -0.00600   -0.06555
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.95790    9.96210  -0.00420   -0.04216
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.86140    9.86490  -0.00350   -0.03548
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.57130   13.58030  -0.00900   -0.06627
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.74280   12.74800  -0.00520   -0.04079
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.47940   10.48320  -0.00380   -0.03625
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.27750   10.28660  -0.00910   -0.08846
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.98350    9.99190  -0.00840   -0.08407
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.37390    9.38540  -0.01150   -0.12253
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        10.88060   10.89390  -0.01330   -0.12209
野村泰國基金                                                     45.16000   45.33000  -0.17000   -0.37503
野村高科技基金                                                   10.94000   10.92000   0.02000    0.18315
野村貨幣市場基金                                                 16.23650   16.23640   0.00010    0.00062
野村新馬基金                                                     16.83000   16.99000  -0.16000   -0.94173
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.10460    8.11060  -0.00600   -0.07398
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.79250   11.80120  -0.00870   -0.07372
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.91000    7.96000  -0.05000   -0.62814
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.38000    9.40000  -0.02000   -0.21277
野村精選貨幣市場基金                                             12.06550   12.06540   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.16000   12.09000   0.07000    0.57899
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.64000   11.59000   0.05000    0.43141
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  11.28000   11.25000   0.03000    0.26667
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.20000    8.19000   0.01000    0.12210
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.54000   11.52000   0.02000    0.17361
野村積極成長基金                                                 12.30000   12.31000  -0.01000   -0.08123
野村優質基金                                                     34.52000   34.43000   0.09000    0.26140
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.72010    8.72130  -0.00120   -0.01376
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.08890    8.09180  -0.00290   -0.03584
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.89430    7.89760  -0.00330   -0.04178
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.49340   11.49520  -0.00180   -0.01566
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.49260   10.49650  -0.00390   -0.03716
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.26990   10.27410  -0.00420   -0.04088
野村環球基金-人民幣計價                                          15.74000   15.68000   0.06000    0.38265
野村環球基金-美元計價                                            12.58000   12.53000   0.05000    0.39904
野村環球基金-新臺幣計價                                          16.67000   16.64000   0.03000    0.18029
野村鴻利基金                                                     21.95000   21.91000   0.04000    0.18257
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.84260   16.84250   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     20.90000   21.02000  -0.12000   -0.57088
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                   10.27000   10.44000  -0.17000   -1.62835
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   12.80000   12.88000  -0.08000   -0.62112
野村鑫平衡組合基金                                               14.80000   14.84000  -0.04000   -0.26954
野村鑫全球債券組合基金                                           13.22650   13.23600  -0.00950   -0.07177
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.95960    9.96510  -0.00550   -0.05519
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.97500    9.97450   0.00050    0.00501
凱基台商天下基金                                                 13.83000   13.85000  -0.02000   -0.14440
凱基台灣精五門基金                                               21.15000   21.06000   0.09000    0.42735
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.08000   10.10000  -0.02000   -0.19802
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.68000    9.72000  -0.04000   -0.41152
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.92130   10.92200  -0.00070   -0.00641
凱基亞太高股息基金                                               13.67000   13.71000  -0.04000   -0.29176
凱基亞洲四金磚基金                                               18.38000   18.37000   0.01000    0.05444
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   14.24000   14.18000   0.06000    0.42313
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.98990   13.93770   0.05220    0.37452
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   13.07000   13.04000   0.03000    0.23006
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.52480   11.52470   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     26.81000   26.78000   0.03000    0.11202
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       21.01000   21.02000  -0.01000   -0.04757
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       21.46450   21.44850   0.01600    0.07460
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   19.06000   19.14000  -0.08000   -0.41797
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   19.20740   19.25310  -0.04570   -0.23736
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                    10.04510   10.05760  -0.01250   -0.12428
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       8.04130    8.08170  -0.04040   -0.49989
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           8.27000    8.30000  -0.03000   -0.36145
凱基資源國基金                                                   10.04000   10.15000  -0.11000   -1.08374
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.27000   11.25000   0.02000    0.17778
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.93900   11.92790   0.01110    0.09306
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.82000   10.83000  -0.01000   -0.09234
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.10510   11.07310   0.03200    0.28899
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   10.79000   10.78000   0.01000    0.09276
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.74000   12.73000   0.01000    0.07855
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.17280   13.13560   0.03720    0.28320
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.51000   14.53000  -0.02000   -0.13765
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       33.10000   33.02000   0.08000    0.24228
富邦NASDAQ-100基金                                               28.24000   28.37000  -0.13000   -0.45823
富邦上証180基金                                                  32.70000   33.12000  -0.42000   -1.26812
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.25850    0.25600   0.00250    0.97656
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.55000    7.49000   0.06000    0.80107
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  6.75000    6.66000   0.09000    1.35135
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 49.29000   50.29000  -1.00000   -1.98847
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.04550   20.00990   0.03560    0.17791
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.17330   11.17230   0.00100    0.00895
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.51620   10.57290  -0.05670   -0.53628
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           13.07500   13.08160  -0.00660   -0.05045
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.94060    1.94200  -0.00140   -0.07209
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.79040    9.79530  -0.00490   -0.05002
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.50070    1.50180  -0.00110   -0.07325
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.55420   11.55900  -0.00480   -0.04153
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.74110    1.74390  -0.00280   -0.16056
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.10650   10.11060  -0.00410   -0.04055
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.54220    1.54470  -0.00250   -0.16184
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣)                             12.20820   12.12510   0.08310    0.68536
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元)                               11.57580   11.51160   0.06420    0.55770
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣)                             11.09220   11.07460   0.01760    0.15892
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣)                             10.82780   10.75420   0.07360    0.68438
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元)                               10.18400   10.12750   0.05650    0.55789
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣)                              9.76920    9.75370   0.01550    0.15891
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.97000   14.88000   0.09000    0.60484
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                23.04000   23.37000  -0.33000   -1.41207
富邦日本東証基金                                                 21.95000   22.10000  -0.15000   -0.67873
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  41.86000   41.60000   0.26000    0.62500
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  46.50000   46.42000   0.08000    0.17234
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  52.02000   51.94000   0.08000    0.15402
富邦台灣心基金                                                   21.66000   21.65000   0.01000    0.04619
富邦台灣釆吉50基金                                               48.78000   48.71000   0.07000    0.14371
富邦台灣科技指數基金                                             57.60000   57.63000  -0.03000   -0.05206
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29300    0.29320  -0.00020   -0.06821
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.74000    8.77000  -0.03000   -0.34208
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.29970    2.30260  -0.00290   -0.12594
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34260    0.34320  -0.00060   -0.17483
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.73710   10.75320  -0.01610   -0.14972
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.01120    2.01310  -0.00190   -0.09438
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.33140    0.33190  -0.00050   -0.15065
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.32780    9.34190  -0.01410   -0.15093
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.64000   22.81000  -0.17000   -0.74529
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               15.29000   15.20000   0.09000    0.59211
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               27.68000   28.07000  -0.39000   -1.38938
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.61240   15.61220   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                     64.08000   63.98000   0.10000    0.15630
富邦科技基金                                                     24.42000   24.36000   0.06000    0.24631
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         38.39350   38.56050  -0.16700   -0.43309
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      37.76980   37.93880  -0.16900   -0.44545
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        36.99370   37.15950  -0.16580   -0.44618
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金              12.41000   12.33000   0.08000    0.64882
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金              36.28000   36.67000  -0.39000   -1.06354
富邦香港H股基金                                                  22.16000   22.21000  -0.05000   -0.22512
富邦高成長基金                                                   24.23000   24.16000   0.07000    0.28974
富邦基金                                                         13.03000   13.02000   0.01000    0.07680
富邦深証100基金                                                  11.88000   12.10000  -0.22000   -1.81818
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.22000   20.19000   0.03000    0.14859
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.39800    0.39830  -0.00030   -0.07532
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.18460   12.18740  -0.00280   -0.02297
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.59040    9.59260  -0.00220   -0.02293
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30150    0.30180  -0.00030   -0.09940
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.98310    8.98520  -0.00210   -0.02337
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    20.20000   20.18000   0.02000    0.09911
富邦精準基金                                                     46.50000   46.47000   0.03000    0.06456
富邦精銳中小基金                                                 11.55000   11.49000   0.06000    0.52219
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.88000   21.83000   0.05000    0.22904
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.74000    7.72000   0.02000    0.25907
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.22000   15.29000  -0.07000   -0.45782
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.18000   19.25000  -0.07000   -0.36364
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.59220   10.50430   0.08790    0.83680
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.62280   11.57740   0.04540    0.39214
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         11.09150   11.07250   0.01900    0.17160
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.41530   10.32890   0.08640    0.83649
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           11.38240   11.33800   0.04440    0.39160
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.83970   10.82110   0.01860    0.17189
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 30.30000   30.29000   0.01000    0.03301
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               9.33510    9.33700  -0.00190   -0.02035
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.79640    9.80020  -0.00380   -0.03877
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.69130    9.69490  -0.00360   -0.03713
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.99470    9.99660  -0.00190   -0.01901
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.97200    9.97600  -0.00400   -0.04010
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.86410    9.86780  -0.00370   -0.03750
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.89110    9.89440  -0.00330   -0.03335
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.84730    8.85100  -0.00370   -0.04180
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.75690    9.76310  -0.00620   -0.06350
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.42320    9.42860  -0.00540   -0.05727
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.61110   10.61560  -0.00450   -0.04239
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.34220   10.34880  -0.00660   -0.06378
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                        10.03570   10.04200  -0.00630   -0.06274
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.52250    9.52760  -0.00510   -0.05353
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.83950    9.84500  -0.00550   -0.05587
富達卓越領航全球組合基金                                         14.84000   14.83000   0.01000    0.06743
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         9.06790    9.07510  -0.00720   -0.07934
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.69350    9.70290  -0.00940   -0.09688
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.56460    9.57320  -0.00860   -0.08983
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別          10.01070   10.01850  -0.00780   -0.07786
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.94190    9.95160  -0.00970   -0.09747
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.83720    9.84650  -0.00930   -0.09445
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.62350    9.63190  -0.00840   -0.08721
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.86790    9.87670  -0.00880   -0.08910
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  11.06000   10.91000   0.15000    1.37489
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    12.88000   12.75000   0.13000    1.01961
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  10.72000   10.63000   0.09000    0.84666
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      9.81000    9.69000   0.12000    1.23839
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       12.21000   12.10000   0.11000    0.90909
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     11.30000   11.22000   0.08000    0.71301
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.76650    9.75500   0.01150    0.11789
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.51240    9.51340  -0.00100   -0.01051
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.93060    8.93880  -0.00820   -0.09173
富蘭克林華美中華基金                                             15.03000   14.93000   0.10000    0.66979
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.79000   20.84000  -0.05000   -0.23992
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               19.81000   19.75000   0.06000    0.30380
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.30000   11.33000  -0.03000   -0.26478
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.39000   10.44000  -0.05000   -0.47893
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.14500    8.17230  -0.02730   -0.33406
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.48600    9.50990  -0.02390   -0.25132
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                        10.02840   10.05360  -0.02520   -0.25066
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.42150    9.45300  -0.03150   -0.33323
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.01450   11.01690  -0.00240   -0.02178
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.96440    8.96640  -0.00200   -0.02231
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.47920    9.48130  -0.00210   -0.02215
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     12.90840   12.90830   0.00010    0.00077
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.52470   10.52460   0.00010    0.00095
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.13300   10.13600  -0.00300   -0.02960
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.86980    7.87210  -0.00230   -0.02922
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.42730    9.43010  -0.00280   -0.02969
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.51930   10.53140  -0.01210   -0.11489
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.63490    7.64360  -0.00870   -0.11382
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.15910    9.16960  -0.01050   -0.11451
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.43950   10.44180  -0.00230   -0.02203
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.92860    7.93040  -0.00180   -0.02270
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.35270    8.36560  -0.01290   -0.15420
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.59420    9.60110  -0.00690   -0.07187
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.16530   10.17270  -0.00740   -0.07274
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.65920   12.67880  -0.01960   -0.15459
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.99000   10.02000  -0.03000   -0.29940
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         9.12000    9.10000   0.02000    0.21978
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.20000   10.17000   0.03000    0.29499
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.34000    8.26000   0.08000    0.96852
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        10.12000   10.02000   0.10000    0.99800
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.79000   10.81000  -0.02000   -0.18501
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.76000    8.79000  -0.03000   -0.34130
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.64000    9.67000  -0.03000   -0.31024
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          11.06000   11.04000   0.02000    0.18116
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            11.07000   11.06000   0.01000    0.09042
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.68000   11.67000   0.01000    0.08569
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.98000   10.98000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.04520   13.05920  -0.01400   -0.10720
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                      10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.49000   10.51000  -0.02000   -0.19029
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.17000   10.20000  -0.03000   -0.29412
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                    10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
富蘭克林華美第一富基金                                           41.29000   41.25000   0.04000    0.09697
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.28300   10.28290   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.78000    9.82000  -0.04000   -0.40733
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.01000   10.06000  -0.05000   -0.49702
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.48000    9.53000  -0.05000   -0.52466
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.70000    9.76000  -0.06000   -0.61475
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.87000   13.84000   0.03000    0.21676
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  14.01000   14.03000  -0.02000   -0.14255
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.39000   15.44000  -0.05000   -0.32383
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.07790    7.12450  -0.04660   -0.65408
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.55900   11.58520  -0.02620   -0.22615
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型  10.19210   10.22540  -0.03330   -0.32566
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.29920   11.33610  -0.03690   -0.32551
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.35340    7.36160  -0.00820   -0.11139
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.75700    9.76140  -0.00440   -0.04508
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.62350   10.62830  -0.00480   -0.04516
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.94220   10.95450  -0.01230   -0.11228
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復華1至5年期高收益債券基金                                       19.32000   19.39000  -0.07000   -0.36101
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.47990   11.47890   0.00100    0.00871
復華人生目標基金                                                 34.60010   34.59060   0.00950    0.02746
復華大中華中小策略基金                                           10.27000   10.21000   0.06000    0.58766
復華中小精選基金                                                 66.26000   66.07000   0.19000    0.28757
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                     10.06000    9.91000   0.15000    1.51362
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      9.22000    9.13000   0.09000    0.98576
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.10000   12.01000   0.09000    0.74938
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.22000   11.13000   0.09000    0.80863
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.35000   11.31000   0.04000    0.35367
復華台灣智能基金                                                 11.67000   11.67000   0.00000    0.00000
復華全方位基金                                                   27.42000   27.31000   0.11000    0.40278
復華全球大趨勢基金-美元                                          14.06000   14.02000   0.04000    0.28531
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        20.90000   20.89000   0.01000    0.04787
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.63000   20.60000   0.03000    0.14563
復華全球物聯網科技基金-美元                                      16.45000   16.40000   0.05000    0.30488
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    14.97000   14.95000   0.02000    0.13378
復華全球原物料基金                                                9.06000    9.10000  -0.04000   -0.43956
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.44000   13.44000   0.00000    0.00000
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.43800   11.45680  -0.01880   -0.16409
復華全球債券基金                                                 13.56450   13.56400   0.00050    0.00369
復華全球債券組合基金                                             14.73000   14.74000  -0.01000   -0.06784
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   13.86000   13.79000   0.07000    0.50761
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.84000    9.80000   0.04000    0.40816
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.88000   10.87000   0.01000    0.09200
復華有利貨幣市場基金                                             13.41450   13.41440   0.00010    0.00075
復華亞太平衡基金                                                 14.34000   14.29000   0.05000    0.34990
復華亞太成長基金                                                 14.74000   14.71000   0.03000    0.20394
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.20000   10.17000   0.03000    0.29499
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
復華東協世紀基金                                                 13.97000   14.04000  -0.07000   -0.49858
復華南非幣長期收益基金A                                          13.36000   13.40000  -0.04000   -0.29851
復華南非幣長期收益基金B                                           8.59000    8.61000  -0.02000   -0.23229
復華南非幣短期收益基金A                                          13.39000   13.40000  -0.01000   -0.07463
復華南非幣短期收益基金B                                           9.19000    9.20000  -0.01000   -0.10870
復華美國新星基金-美元                                            13.23000   13.20000   0.03000    0.22727
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.65000   12.66000  -0.01000   -0.07899
復華恒生基金                                                     22.07000   22.07000   0.00000    0.00000
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.02000    8.00000   0.02000    0.25000
復華恒生單日正向二倍基金                                         38.63000   38.82000  -0.19000   -0.48944
復華神盾基金                                                     23.73880   23.74340  -0.00460   -0.01937
復華高成長基金                                                   63.04000   62.90000   0.14000    0.22258
復華高益策略組合基金                                             12.97000   12.98000  -0.01000   -0.07704
復華貨幣市場基金                                                 14.37390   14.37380   0.00010    0.00070
復華富時不動產證券化基金                                         17.78000   17.95000  -0.17000   -0.94708
復華復華基金                                                     19.98000   19.95000   0.03000    0.15038
復華華人世紀基金                                                 19.93000   19.82000   0.11000    0.55499
復華傳家二號基金                                                 27.19290   27.19740  -0.00450   -0.01655
復華傳家基金                                                     22.30540   22.39330  -0.08790   -0.39253
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.83000   14.84000  -0.01000   -0.06739
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.94000   11.94000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.39000   14.40000  -0.01000   -0.06944
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                             10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.52000   10.54000  -0.02000   -0.18975
復華新興人民幣債券基金A                                          11.62000   11.62000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.09000    9.09000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.82000   18.88000  -0.06000   -0.31780
復華新興市場高收益債券基金A                                      10.16000   10.21000  -0.05000   -0.48972
復華新興市場高收益債券基金B                                       6.19000    6.22000  -0.03000   -0.48232
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            13.47000   13.53000  -0.06000   -0.44346
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            14.21000   14.28000  -0.07000   -0.49020
復華新興市場短期收益基金                                         10.90000   10.91000  -0.01000   -0.09166
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
復華滬深300 A股基金                                              25.06000   25.27000  -0.21000   -0.83102
復華數位經濟基金                                                 53.10000   52.95000   0.15000    0.28329
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.98000   11.96000   0.02000    0.16722
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.98710    9.99160  -0.00450   -0.04504
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.83230    9.84080  -0.00850   -0.08638
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                       10.14430   10.14880  -0.00450   -0.04434
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.95620    9.96480  -0.00860   -0.08630
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.99170    9.99350  -0.00180   -0.01801
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.95770    9.97890  -0.02120   -0.21245
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.99680    9.99780  -0.00100   -0.01000
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.96260    9.98310  -0.02050   -0.20535
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.99680    9.99780  -0.00100   -0.01000
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.96260    9.98310  -0.02050   -0.20535
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.33130    9.32740   0.00390    0.04181
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.15620    9.17710  -0.02090   -0.22774
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.64680    8.68360  -0.03680   -0.42379
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.36930   11.36450   0.00480    0.04224
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.16640   11.19200  -0.02560   -0.22873
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.66360   10.70890  -0.04530   -0.42301
景順主流基金                                                     19.96000   19.92000   0.04000    0.20080
景順台灣科技基金                                                 36.66000   37.06000  -0.40000   -1.07933
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                               10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.51000    9.52000  -0.01000   -0.10504
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.06000   11.07000  -0.01000   -0.09033
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.57000   10.58000  -0.01000   -0.09452
景順全球科技基金                                                 21.19000   21.20000  -0.01000   -0.04717
景順全球康健基金                                                 17.39000   17.43000  -0.04000   -0.22949
景順貨幣市場基金                                                 15.91330   15.91310   0.00020    0.00126
景順潛力基金                                                     36.95000   37.02000  -0.07000   -0.18909
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         16.14000   16.01000   0.13000    0.81199
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       14.28000   14.19000   0.09000    0.63425
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.78000   10.78000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.34000   10.36000  -0.02000   -0.19305
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.83000   10.82000   0.01000    0.09242
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.41000   10.43000  -0.02000   -0.19175
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            8.95000    8.98000  -0.03000   -0.33408
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          8.61000    8.66000  -0.05000   -0.57737
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.02000    9.05000  -0.03000   -0.33149
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          8.67000    8.72000  -0.05000   -0.57339
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.83550    8.82360   0.01190    0.13487
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.33420    8.36670  -0.03250   -0.38844
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.12470   11.10970   0.01500    0.13502
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.47250   10.51340  -0.04090   -0.38903
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.66000    8.62000   0.04000    0.46404
華南永昌中國A股基金(美元)                                         9.06000    9.02000   0.04000    0.44346
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.53000   12.51000   0.02000    0.15987
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.64140    9.64120   0.00020    0.00207
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.31320    9.33130  -0.01810   -0.19397
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.78260    9.78250   0.00010    0.00102
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.45120    9.46960  -0.01840   -0.19431
華南永昌永昌基金                                                 19.71000   19.68000   0.03000    0.15244
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.35370   14.36440  -0.01070   -0.07449
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.92000   10.01000  -0.09000   -0.89910
華南永昌全球精品基金                                             14.47000   14.43000   0.04000    0.27720
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           12.15000   12.15000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.47000   11.49000  -0.02000   -0.17406
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           14.11000   14.11000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.31000   13.33000  -0.02000   -0.15004
華南永昌物聯網精選基金                                           13.23000   13.30000  -0.07000   -0.52632
華南永昌策略報酬基金                                             10.81000   10.75000   0.06000    0.55814
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.17560   16.17550   0.00010    0.00062
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.81220   24.94170  -0.12950   -0.51921
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.91640   11.91620   0.00020    0.00168
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.15080   10.14990   0.00090    0.00887
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.32970   10.38580  -0.05610   -0.54016
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                         10.00520   10.00430   0.00090    0.00900
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.15710   10.21240  -0.05530   -0.54150
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.05320   10.05190   0.00130    0.01293
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.17390   10.22880  -0.05490   -0.53672
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                       10.05320   10.05190   0.00130    0.01293
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.16860   10.22340  -0.05480   -0.53603
華頓中小型基金                                                   24.56000   24.71000  -0.15000   -0.60704
華頓中國多重機會平衡基金                                         13.29760   13.25140   0.04620    0.34864
華頓台灣基金                                                     25.38000   25.34000   0.04000    0.15785
華頓平安貨幣市場基金                                             11.49880   11.49870   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             17.29000   17.23000   0.06000    0.34823
華頓全球高收益債券基金A                                          13.43020   13.43850  -0.00830   -0.06176
華頓全球高收益債券基金B                                           8.55530    8.56060  -0.00530   -0.06191
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.72000    5.76000  -0.04000   -0.69444
華頓新興亞太債券基金A                                            10.52390   10.53380  -0.00990   -0.09398
華頓新興亞太債券基金B                                             8.13850    8.14610  -0.00760   -0.09330
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       3.13090    3.10500   0.02590    0.83414
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        14.45780   14.40520   0.05260    0.36515
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.49510    0.49240   0.00270    0.54833
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       12.04760   12.02270   0.02490    0.20711
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         11.04610   11.01530   0.03080    0.27961
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         11.06020   11.08890  -0.02870   -0.25882
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                           10.10950   10.13560  -0.02610   -0.25751
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.92130   11.92880  -0.00750   -0.06287
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           11.01950   11.02400  -0.00450   -0.04082
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     13.35000   13.23000   0.12000    0.90703
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       11.87000   11.82000   0.05000    0.42301
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       13.45000   13.36000   0.09000    0.67365
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.41530    2.41490   0.00040    0.01656
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.99180    1.98650   0.00530    0.26680
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.25000   12.28360  -0.03360   -0.27354
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.15520   10.18300  -0.02780   -0.27300
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.38130    0.38230  -0.00100   -0.26157
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.32970    0.33020  -0.00050   -0.15142
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.68000    3.65000   0.03000    0.82192
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.99000   16.95000   0.04000    0.23599
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.58000    0.58000   0.00000    0.00000
匯豐五福全球債券組合基金                                         13.19580   13.21090  -0.01510   -0.11430
匯豐太平洋精典基金                                               18.61000   18.64000  -0.03000   -0.16094
匯豐台灣精典基金                                                 24.38000   24.36000   0.02000    0.08210
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.07000   12.09000  -0.02000   -0.16543
匯豐全球關鍵資源基金                                              7.85000    7.86000  -0.01000   -0.12723
匯豐安富基金                                                     25.61000   25.59000   0.02000    0.07816
匯豐成功基金                                                     38.58000   38.28000   0.30000    0.78370
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.47000   11.48000  -0.01000   -0.08711
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.56000   10.58000  -0.02000   -0.18904
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.36000   10.38000  -0.02000   -0.19268
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.49000   11.50000  -0.01000   -0.08696
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.28000   11.28000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.39000   11.40000  -0.01000   -0.08772
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.47190    2.46570   0.00620    0.25145
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.28750    2.28100   0.00650    0.28496
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.83190   11.84200  -0.01010   -0.08529
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.35190    8.36190  -0.01000   -0.11959
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.39170    0.39170   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.35700    0.35710  -0.00010   -0.02800
匯豐拉丁美洲基金                                                  8.09000    8.27000  -0.18000   -2.17654
匯豐金磚動力基金                                                 15.44000   15.46000  -0.02000   -0.12937
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.96950   14.96940   0.00010    0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金                                             15.81330   15.81330   0.00000    0.00000
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          4.94000    5.01000  -0.07000   -1.39721
匯豐新鑽動力基金                                                 11.76000   11.85000  -0.09000   -0.75949
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.70810    5.76920  -0.06110   -1.05907
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.18480    9.24610  -0.06130   -0.66298
匯豐龍鳳基金                                                     52.28000   52.25000   0.03000    0.05742
匯豐龍騰電子基金                                                 38.53000   38.62000  -0.09000   -0.23304
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.46330   12.47410  -0.01080   -0.08658
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   20.29000   20.36000  -0.07000   -0.34381
新光中國成長基金(人民幣)                                         12.59000   12.46000   0.13000    1.04334
新光中國成長基金(美元)                                           13.71000   13.59000   0.12000    0.88300
新光中國成長基金(新臺幣)                                         12.93000   12.86000   0.07000    0.54432
新光台灣富貴基金                                                 24.33000   24.37000  -0.04000   -0.16414
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.63000    9.66000  -0.03000   -0.31056
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.74000    8.77000  -0.03000   -0.34208
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.85000   11.82000   0.03000    0.25381
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.92000   10.93000  -0.01000   -0.09149
新光全球債券基金(A累積)美元                                      10.00060   10.00730  -0.00670   -0.06695
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.23590    9.27550  -0.03960   -0.42693
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.72670    9.73430  -0.00760   -0.07807
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     8.97470    9.01320  -0.03850   -0.42715
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.83000    9.85000  -0.02000   -0.20305
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.80000    9.83000  -0.03000   -0.30519
新光吉星貨幣市場基金                                             15.41750   15.41730   0.00020    0.00130
新光亞洲精選基金-美金                                            26.32000   26.14000   0.18000    0.68860
新光亞洲精選基金-新台幣                                          25.21000   25.13000   0.08000    0.31834
新光兩岸優勢基金                                                 14.74000   14.72000   0.02000    0.13587
新光店頭基金                                                     25.71000   25.73000  -0.02000   -0.07773
新光南非幣保本基金                                               11.57000   11.57000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.29000   10.31000  -0.02000   -0.19399
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.20000    9.25000  -0.05000   -0.54054
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.66000    9.68000  -0.02000   -0.20661
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.62000    8.67000  -0.05000   -0.57670
新光創新科技基金                                                 15.59000   15.62000  -0.03000   -0.19206
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.84300    9.84380  -0.00080   -0.00813
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.19920   10.19340   0.00580    0.05690
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.80640    9.82440  -0.01800   -0.18322
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.48520    9.48600  -0.00080   -0.00843
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.82090    9.82870  -0.00780   -0.07936
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.46010    9.47740  -0.01730   -0.18254
新光福運平衡基金                                                 17.04370   17.08900  -0.04530   -0.26508
新光澳幣八年期保本基金                                           10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
新光澳幣十年期保本基金                                           10.71000   10.70000   0.01000    0.09346
新光澳幣保本基金                                                 11.74000   11.73000   0.01000    0.08525
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.04420   10.05180  -0.00760   -0.07561
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                  10.04470   10.05250  -0.00780   -0.07759
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.94100    9.95240  -0.01140   -0.11455
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.94100    9.95240  -0.01140   -0.11455
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.97190    9.97710  -0.00520   -0.05212
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.97170    9.97690  -0.00520   -0.05212
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.95400    9.95810  -0.00410   -0.04117
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.95440    9.95850  -0.00410   -0.04117
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.28000    7.29000  -0.01000   -0.13717
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.66000    8.62000   0.04000    0.46404
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.03200   10.03800  -0.00600   -0.05977
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.87480    9.88060  -0.00580   -0.05870
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.02560   10.02880  -0.00320   -0.03191
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.89520    9.89830  -0.00310   -0.03132
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.90640    9.89950   0.00690    0.06970
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.09830   10.09160   0.00670    0.06639
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.93590   13.95300  -0.01710   -0.12255
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.78430    8.79520  -0.01090   -0.12393
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.67480   36.80610  -0.13130   -0.35673
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                36.99580   37.09400  -0.09820   -0.26473
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.44390   38.61780  -0.17390   -0.45031
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.03730   11.03630   0.00100    0.00906
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.14070   10.16700  -0.02630   -0.25868
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.39820   13.27020   0.12800    0.96457
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.90700   10.81160   0.09540    0.88239
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.69000   10.61000   0.08000    0.75401
群益大印度基金-人民幣                                            12.88090   12.91080  -0.02990   -0.23159
群益大印度基金-美元                                              13.19380   13.23510  -0.04130   -0.31205
群益大印度基金-新臺幣                                            11.85000   11.91000  -0.06000   -0.50378
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.50500   12.46800   0.03700    0.29676
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 13.13340   13.10510   0.02830    0.21595
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.68000   11.68000   0.00000    0.00000
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.75220   11.71750   0.03470    0.29614
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 11.26400   11.23980   0.02420    0.21531
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                               10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.65610    9.63530   0.02080    0.21587
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.81470    9.78560   0.02910    0.29738
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.76100    9.73990   0.02110    0.21663
群益中小型股基金                                                 45.96000   45.94000   0.02000    0.04354
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                            10.03460   10.01220   0.02240    0.22373
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                              10.14630   10.13170   0.01460    0.14410
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             9.01000    9.01470  -0.00470   -0.05214
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.98930    8.96920   0.02010    0.22410
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               9.08920    9.07610   0.01310    0.14434
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             8.07200    8.07620  -0.00420   -0.05200
群益中國高收益債券基金N-美元                                     10.02620   10.03100  -0.00480   -0.04785
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.43210   11.43040   0.00170    0.01487
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.25740   11.26270  -0.00530   -0.04706
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.46640   10.48720  -0.02080   -0.19834
群益中國新機會基金N-美元                                         10.03750    9.93620   0.10130    1.01950
群益中國新機會基金N-新臺幣                                       10.16000   10.07000   0.09000    0.89374
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.90120    8.80430   0.09690    1.10060
群益中國新機會基金-美元                                          10.73260   10.62430   0.10830    1.01936
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.69000    9.61000   0.08000    0.83247
群益平衡王基金                                                   19.57150   19.57840  -0.00690   -0.03524
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  7.84000    7.84000   0.00000    0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.73000    5.73000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                              9.76560    9.72990   0.03570    0.36691
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.15210   10.12320   0.02890    0.28548
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.11000    9.10000   0.01000    0.10989
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              8.94130    8.90860   0.03270    0.36706
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.29530    9.26880   0.02650    0.28591
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.34000    8.33000   0.01000    0.12005
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.02900   10.02710   0.00190    0.01895
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.88620    9.88670  -0.00050   -0.00506
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.56000    9.57000  -0.01000   -0.10449
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.61690    9.61510   0.00180    0.01872
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.54680    9.54730  -0.00050   -0.00524
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.23000    9.25000  -0.02000   -0.21622
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.08670   10.08480   0.00190    0.01884
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.19600   10.19650  -0.00050   -0.00490
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.78610    9.78430   0.00180    0.01840
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.13590   10.15590  -0.02000   -0.19693
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.50620    7.52100  -0.01480   -0.19678
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.15270   15.20750  -0.05480   -0.36035
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      14.15000   14.23000  -0.08000   -0.56219
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.52000   11.57000  -0.05000   -0.43215
群益印度中小基金N-美元                                            9.84580    9.82920   0.01660    0.16888
群益印度中小基金N-新臺幣                                          8.81000    8.81000   0.00000    0.00000
群益印度中小基金-人民幣                                          14.57890   14.54260   0.03630    0.24961
群益印度中小基金-美元                                            14.08210   14.05830   0.02380    0.16930
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.42000   15.42000   0.00000    0.00000
群益多利策略組合基金                                             11.64000   11.65000  -0.01000   -0.08584
群益多重收益組合基金                                             13.64000   13.66000  -0.02000   -0.14641
群益多重資產組合基金                                             15.72000   15.74000  -0.02000   -0.12706
群益安家基金                                                     23.83400   23.83250   0.00150    0.00629
群益安穩貨幣市場基金                                             16.05410   16.05390   0.00020    0.00125
群益那斯達克生技基金                                             21.97000   22.23000  -0.26000   -1.16959
群益亞太中小基金                                                 13.68000   13.69000  -0.01000   -0.07305
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.60000   17.60000   0.00000    0.00000
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.64060    9.64930  -0.00870   -0.09016
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.53910    7.54590  -0.00680   -0.09012
群益店頭市場基金                                                 97.24000   97.15000   0.09000    0.09264
群益東方盛世基金                                                  9.84000    9.80000   0.04000    0.40816
群益東協成長基金-人民幣                                          14.67300   14.76510  -0.09210   -0.62377
群益東協成長基金-美元                                            14.02690   14.12640  -0.09950   -0.70435
群益東協成長基金-新臺幣                                          13.13000   13.25000  -0.12000   -0.90566
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.35090   11.34360   0.00730    0.06435
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.93060   10.92560   0.00500    0.04576
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.19650   10.20060  -0.00410   -0.04019
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                             10.23020   10.22370   0.00650    0.06358
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.85500    9.85050   0.00450    0.04568
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              9.19080    9.19450  -0.00370   -0.04024
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.99110    9.98470   0.00640    0.06410
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                              10.03020   10.02560   0.00460    0.04588
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                            10.05740   10.06150  -0.00410   -0.04075
群益長安基金                                                     28.91000   28.74000   0.17000    0.59151
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.83340   14.86170  -0.02830   -0.19042
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      13.56000   13.61000  -0.05000   -0.36738
群益真善美基金                                                   17.37260   17.37790  -0.00530   -0.03050
群益馬拉松基金                                                  120.32000  119.59000   0.73000    0.61042
群益深証中小板基金                                               15.99000   16.23000  -0.24000   -1.47874
群益創新科技基金                                                 32.07000   32.00000   0.07000    0.21875
群益華夏盛世基金N-人民幣                                         10.02080    9.96090   0.05990    0.60135
群益華夏盛世基金N-美元                                           10.04430    9.99230   0.05200    0.52040
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.90000    9.87000   0.03000    0.30395
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.91270   10.84750   0.06520    0.60106
群益華夏盛世基金-美元                                            11.07520   11.01790   0.05730    0.52006
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          17.29000   17.23000   0.06000    0.34823
群益奧斯卡基金                                                   27.84000   27.92000  -0.08000   -0.28653
群益新興金鑽基金-美元                                            13.93540   13.94840  -0.01300   -0.09320
群益新興金鑽基金-新臺幣                                          10.08000   10.11000  -0.03000   -0.29674
群益葛萊美基金                                                   23.64000   23.62000   0.02000    0.08467
群益道瓊美國地產ETF基金                                          18.34000   18.39000  -0.05000   -0.27189
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.43000    8.41000   0.02000    0.23781
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.38000   13.44000  -0.06000   -0.44643
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.71350   11.69990   0.01360    0.11624
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.61200   11.61090   0.00110    0.00947
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.45020   11.44750   0.00270    0.02359
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.86330    8.85300   0.01030    0.11634
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.61310    9.61230   0.00080    0.00832
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.63000    8.63000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    9.17710    9.17490   0.00220    0.02398
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.61000    9.58000   0.03000    0.31315
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.86000    9.83000   0.03000    0.30519
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德信大發基金                                                     29.90000   29.90000   0.00000    0.00000
德信中國精選成長基金                                             12.90000   12.84000   0.06000    0.46729
德信台灣主流中小基金                                             18.48000   18.39000   0.09000    0.48940
德信新興股票組合基金                                             11.92000   11.95000  -0.03000   -0.25105
德信萬保貨幣市場基金                                             11.91190   11.91180   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.65670   10.66500  -0.00830   -0.07782
德信數位時代基金                                                 28.68000   28.76000  -0.08000   -0.27816
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.63880   11.63870   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          17.31000   17.34000  -0.03000   -0.17301
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    17.76000   17.93000  -0.17000   -0.94813
德銀遠東DWS全球神農基金                                           9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.39000    7.41000  -0.02000   -0.26991
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.34000   10.37000  -0.03000   -0.28930
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.02830    9.99730   0.03100    0.31008
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.05060   14.00760   0.04300    0.30698
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.33690    8.34090  -0.00400   -0.04796
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.52750   11.53050  -0.00300   -0.02602
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.59860   11.60690  -0.00830   -0.07151
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              13.06710   13.07010  -0.00300   -0.02295
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摩根大歐洲基金                                                   18.16000   18.11000   0.05000    0.27609
摩根中小基金                                                     25.43000   25.48000  -0.05000   -0.19623
摩根中國A股基金                                                  16.07000   15.98000   0.09000    0.56320
摩根中國A股基金(美元)                                            13.33000   13.23000   0.10000    0.75586
摩根中國亮點基金                                                 14.85000   14.72000   0.13000    0.88315
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    12.41280   12.40260   0.01020    0.08224
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            13.51260   13.45320   0.05940    0.44153
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.87860   10.85430   0.02430    0.22387
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.69300   13.68160   0.01140    0.08332
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              15.35810   15.29060   0.06750    0.44145
摩根台灣金磚基金                                                 21.11000   21.14000  -0.03000   -0.14191
摩根台灣增長基金                                                 51.85000   51.82000   0.03000    0.05789
摩根平衡基金                                                     28.13000   28.08000   0.05000    0.17806
摩根全球α基金                                                   18.67000   18.74000  -0.07000   -0.37353
摩根全球平衡基金                                                 15.70840   15.76550  -0.05710   -0.36218
摩根全球發現基金                                                 12.55000   12.57000  -0.02000   -0.15911
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.83880    9.84730  -0.00850   -0.08632
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.67110   10.67020   0.00090    0.00843
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.22010   10.22560  -0.00550   -0.05379
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.31340   11.32320  -0.00980   -0.08655
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.98540   11.01460  -0.02920   -0.26510
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.77020   13.80680  -0.03660   -0.26509
摩根亞洲基金                                                     59.09000   59.02000   0.07000    0.11860
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.91230    8.92620  -0.01390   -0.15572
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.34080   10.34200  -0.00120   -0.01160
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.27810    9.28620  -0.00810   -0.08723
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.63060   12.65030  -0.01970   -0.15573
摩根東方內需機會基金                                             18.72000   18.69000   0.03000    0.16051
摩根東方科技基金                                                 39.06000   38.96000   0.10000    0.25667
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                  10.07000   10.11000  -0.04000   -0.39565
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.71000   10.72000  -0.01000   -0.09328
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.37000   10.39000  -0.02000   -0.19249
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.61000   11.66000  -0.05000   -0.42882
摩根金龍收成基金                                                 24.16000   24.01000   0.15000    0.62474
摩根第一貨幣市場基金                                             15.05820   15.05810   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 14.69000   14.59000   0.10000    0.68540
摩根新金磚五國基金                                               12.37000   12.48000  -0.11000   -0.88141
摩根新絲路基金                                                   11.27000   11.27000   0.00000    0.00000
摩根新興35基金                                                   14.40000   14.46000  -0.06000   -0.41494
摩根新興日本基金                                                 25.10000   25.07000   0.03000    0.11966
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.98280    7.98940  -0.00660   -0.08261
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                11.05590   11.06510  -0.00920   -0.08314
摩根新興科技基金                                                 60.05000   60.29000  -0.24000   -0.39808
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.51050    8.51620  -0.00570   -0.06693
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.62500   10.63200  -0.00700   -0.06584
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     9.19230    9.24630  -0.05400   -0.58402
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                            10.22290   10.25320  -0.03030   -0.29552
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.82560    9.86670  -0.04110   -0.41655
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.36370   10.42460  -0.06090   -0.58420
摩根龍揚基金                                                     36.12000   35.89000   0.23000    0.64085
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            11.23000   11.18000   0.05000    0.44723
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              11.16000   11.12000   0.04000    0.35971
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.91000   10.89000   0.02000    0.18365
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.41800    9.42500  -0.00700   -0.07427
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.24680   11.25520  -0.00840   -0.07463
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   25.99000   25.95000   0.04000    0.15414
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.75860   11.74150   0.01710    0.14564
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.15200   11.12940   0.02260    0.20307
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.26440   10.27710  -0.01270   -0.12358
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.57880   10.56340   0.01540    0.14579
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                           10.04390   10.02350   0.02040    0.20352
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          9.23810    9.24960  -0.01150   -0.12433
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.98880   10.99140  -0.00260   -0.02365
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.46630   10.48920  -0.02290   -0.21832
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                 10.13350   10.12000   0.01350    0.13340
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.74280    9.74880  -0.00600   -0.06155
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                 10.03270   10.01930   0.01340    0.13374
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.64570    9.65170  -0.00600   -0.06217
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.84210   11.84130   0.00080    0.00676
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.67510   11.67590  -0.00080   -0.00685
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.35450   10.37060  -0.01610   -0.15525
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.40280   11.40210   0.00070    0.00614
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   11.22460   11.22540  -0.00080   -0.00713
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.95800    9.97340  -0.01540   -0.15441
聯邦金鑽平衡基金                                                 23.57730   23.59430  -0.01700   -0.07205
聯邦貨幣市場基金                                                 13.13950   13.13940   0.00010    0.00076
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.82610   10.83280  -0.00670   -0.06185
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.42640    8.43170  -0.00530   -0.06286
聯邦精選科技基金                                                 13.05000   13.02000   0.03000    0.23041
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.12680   16.14700  -0.02020   -0.12510
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.60390   12.53120   0.07270    0.58015
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.37520   12.33150   0.04370    0.35438
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.93980   11.89770   0.04210    0.35385
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.73900   11.71790   0.02110    0.18007
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.08900   11.09130  -0.00230   -0.02074
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.74100   10.72170   0.01930    0.18001
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.81970    8.82160  -0.00190   -0.02154
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     38.30000   38.30000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.68000   15.69000  -0.01000   -0.06373
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.25000   10.26000  -0.01000   -0.09747
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            13.21000   13.22000  -0.01000   -0.07564
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.86000   13.86000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              13.04000   13.05000  -0.01000   -0.07663
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.22000    8.24000  -0.02000   -0.24272
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.71000   12.72000  -0.01000   -0.07862
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.51000   11.52000  -0.01000   -0.08681
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.02000   12.01000   0.01000    0.08326
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.46000   15.41000   0.05000    0.32446
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.34000   15.30000   0.04000    0.26144
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.75000   20.74000   0.01000    0.04822
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.95000   18.94000   0.01000    0.05280
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.74000   12.75000  -0.01000   -0.07843
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        16.15000   16.13000   0.02000    0.12399
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.83000   16.81000   0.02000    0.11898
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.90000   15.89000   0.01000    0.06293
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          16.15000   16.14000   0.01000    0.06196
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.71000   14.70000   0.01000    0.06803
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.70000   14.69000   0.01000    0.06807
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.42000   18.43000  -0.01000   -0.05426
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.35000   17.36000  -0.01000   -0.05760
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.87000   10.88000  -0.01000   -0.09191
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.88000   13.89000  -0.01000   -0.07199
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.60000   14.61000  -0.01000   -0.06845
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.71000   13.72000  -0.01000   -0.07289
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.46000    8.48000  -0.02000   -0.23585
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.69000   13.70000  -0.01000   -0.07299
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.80000   14.81000  -0.01000   -0.06752
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.75000   14.76000  -0.01000   -0.06775
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.67000    9.69000  -0.02000   -0.20640
聯博貨幣市場基金                                                 14.97860   14.97850   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.65170   10.66860  -0.01690   -0.15841
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.51280   14.52710  -0.01430   -0.09844
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.92510    7.93770  -0.01260   -0.15874
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.80000    9.82000  -0.02000   -0.20367
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.62000   14.63000  -0.01000   -0.06835
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.63000   14.64000  -0.01000   -0.06831
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.50000    9.51000  -0.01000   -0.10515
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 22.36000   22.35000   0.01000    0.04474
瀚亞中國基金-人民幣                                              14.79000   14.67000   0.12000    0.81800
瀚亞中國基金-新台幣                                              15.93000   15.88000   0.05000    0.31486
瀚亞巴西基金                                                      5.46000    5.59000  -0.13000   -2.32558
瀚亞外銷基金                                                     42.20000   42.12000   0.08000    0.18993
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.74000   10.71000   0.03000    0.28011
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.26000   11.26000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.20000   10.22000  -0.02000   -0.19569
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.70000    9.67000   0.03000    0.31024
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                   10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.27000    9.29000  -0.02000   -0.21529
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.47000    9.44000   0.03000    0.31780
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.69000    9.71000  -0.02000   -0.20597
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.53060   10.51670   0.01390    0.13217
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.32180   10.33120  -0.00940   -0.09099
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.16620   12.18500  -0.01880   -0.15429
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.09300   10.09670  -0.00370   -0.03665
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.74200    7.73180   0.01020    0.13192
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.21990    8.22740  -0.00750   -0.09116
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.20620    8.21890  -0.01270   -0.15452
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.36150    7.36410  -0.00260   -0.03531
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    9.06260    9.07670  -0.01410   -0.15534
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.51930    9.50770   0.01160    0.12201
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.60860    9.61720  -0.00860   -0.08942
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.44630    9.46100  -0.01470   -0.15537
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.78000   10.74000   0.04000    0.37244
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.38000   11.39000  -0.01000   -0.08780
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.46000   10.48000  -0.02000   -0.19084
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.16000   10.13000   0.03000    0.29615
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.82000   10.83000  -0.01000   -0.09234
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                  9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.38000   13.44000  -0.06000   -0.44643
瀚亞印度基金-美元                                                13.70000   13.80000  -0.10000   -0.72464
瀚亞印度基金-新台幣                                              28.80000   29.06000  -0.26000   -0.89470
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.28000   12.28000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.37000   10.38000  -0.01000   -0.09634
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       12.18000   12.19000  -0.01000   -0.08203
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.79000   11.84000  -0.05000   -0.42230
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.83000   15.93000  -0.10000   -0.62775
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                         10.37000   10.42000  -0.05000   -0.47985
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.84000    9.90000  -0.06000   -0.60606
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.32000   11.39000  -0.07000   -0.61457
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.99300   11.98940   0.00360    0.03003
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.74700   12.74710  -0.00010   -0.00078
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.49610   11.51170  -0.01560   -0.13551
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.88930   10.91900  -0.02970   -0.27200
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.76220   11.73350   0.02870    0.24460
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.55640    9.55360   0.00280    0.02931
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.74060    9.74070  -0.00010   -0.00103
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.77750    9.79080  -0.01330   -0.13584
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.25410    9.27930  -0.02520   -0.27157
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.47030    9.44720   0.02310    0.24452
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.32080   14.35780  -0.03700   -0.25770
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.74950   10.73060   0.01890    0.17613
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       11.06550   11.07900  -0.01350   -0.12185
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.67500   12.70780  -0.03280   -0.25811
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.17000   11.15000   0.02000    0.17937
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              22.71000   22.80000  -0.09000   -0.39474
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.53670   13.53650   0.00020    0.00148
瀚亞美國高科技基金                                               25.08000   25.08000   0.00000    0.00000
瀚亞高科技基金                                                   60.92000   61.09000  -0.17000   -0.27828
瀚亞理財通基金                                                   25.24000   25.09000   0.15000    0.59785
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.52000    9.56000  -0.04000   -0.41841
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.21000    9.20000   0.01000    0.10870
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.51000    9.53000  -0.02000   -0.20986
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.25000    9.28000  -0.03000   -0.32328
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.16000    9.14000   0.02000    0.21882
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.56000    9.57000  -0.01000   -0.10449
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.26000    9.29000  -0.03000   -0.32293
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.49000    9.52000  -0.03000   -0.31513
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             9.19000    9.16000   0.03000    0.32751
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.48000    9.48000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.22000    9.24000  -0.02000   -0.21645
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            9.18000    9.15000   0.03000    0.32787
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.30000    9.33000  -0.03000   -0.32154
瀚亞菁華基金                                                     22.54000   22.46000   0.08000    0.35619
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.22620   13.25250  -0.02630   -0.19845
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.61360    9.63270  -0.01910   -0.19828
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.98190   10.96030   0.02160    0.19707
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                          9.89140    9.86080   0.03060    0.31032
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           11.54120   11.55300  -0.01180   -0.10214
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                         10.19380   10.22160  -0.02780   -0.27197
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.25100   10.22730   0.02370    0.23173
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          9.01130    8.99360   0.01770    0.19681
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.85050    7.82610   0.02440    0.31178
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.94300    9.95310  -0.01010   -0.10148
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.80750    8.83140  -0.02390   -0.27063
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.35200    8.33260   0.01940    0.23282
瀚亞電通網基金                                                   15.79000   15.84000  -0.05000   -0.31566
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.75710   13.76840  -0.01130   -0.08207
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.31290   10.28420   0.02870    0.27907
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.31510   10.31410   0.00100    0.00970
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.70490   11.71450  -0.00960   -0.08195
瀚亞歐洲基金                                                     11.76000   11.79000  -0.03000   -0.25445
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