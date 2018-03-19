[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/03/16 107/03/15 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.32460 10.32380 0.00080 0.00775 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.68880 9.69290 -0.00410 -0.04230 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.87270 9.87510 -0.00240 -0.02430 中國信託台灣活力基金 14.54000 14.38000 0.16000 1.11266 中國信託台灣優勢基金 17.19000 17.09000 0.10000 0.58514 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.43000 9.38000 0.05000 0.53305 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.09000 9.09000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.63000 8.63000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.64480 9.65200 -0.00720 -0.07460 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.21570 9.22260 -0.00690 -0.07482 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.15100 10.15070 0.00030 0.00296 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.69780 9.69760 0.00020 0.00206 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.26070 10.25880 0.00190 0.01852 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.04910 9.04740 0.00170 0.01879 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.34240 11.35840 -0.01600 -0.14086 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.36650 10.38110 -0.01460 -0.14064 中國信託智能運動基金-台幣 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 中國信託智能運動基金-美元 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874 中國信託華盈貨幣市場基金 10.96520 10.96510 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.59580 9.60130 -0.00550 -0.05728 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.43450 9.43990 -0.00540 -0.05720 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.79620 9.79600 0.00020 0.00204 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.62690 9.62680 0.00010 0.00104 中國信託精穩基金 18.02000 17.88600 0.13400 0.74919 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.76000 10.77000 -0.01000 -0.09285 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.51000 11.50000 0.01000 0.08696 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.27000 11.25000 0.02000 0.17778 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 65.96000 65.97000 -0.01000 -0.01516 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.35380 37.54290 -0.18910 -0.50369 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.24060 11.23950 0.00110 0.00979 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.66450 10.72250 -0.05800 -0.54092 元大上證50基金 33.12000 33.36000 -0.24000 -0.71942 元大大中華TMT基金-人民幣 13.30000 13.14000 0.16000 1.21766 元大大中華TMT基金-新台幣 12.20000 12.12000 0.08000 0.66007 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.60000 13.52000 0.08000 0.59172 元大大中華價值指數基金-美元 13.84800 13.81700 0.03100 0.22436 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.69900 17.69500 0.00400 0.02261 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.63900 11.55700 0.08200 0.70953 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.52100 11.50200 0.01900 0.16519 元大中國平衡基金-人民幣 3.31000 3.28000 0.03000 0.91463 元大中國平衡基金-新台幣 15.22000 15.19000 0.03000 0.19750 元大中國高收益點心債券基金 11.21440 11.22440 -0.01000 -0.08909 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.57780 45.77480 -0.19700 -0.43037 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.34060 10.32630 0.01430 0.13848 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.64530 9.63200 0.01330 0.13808 元大中國機會債券基金-新台幣 9.79330 9.83380 -0.04050 -0.41184 元大巴西指數基金 6.79200 6.94800 -0.15600 -2.24525 元大巴菲特基金 30.10000 30.07000 0.03000 0.09977 元大日經225基金 27.30000 27.41000 -0.11000 -0.40131 元大台商收成基金 24.53000 24.53000 0.00000 0.00000 元大台灣50單日反向1倍基金 12.61000 12.58000 0.03000 0.23847 元大台灣50單日正向2倍基金 37.95000 38.16000 -0.21000 -0.55031 元大台灣中型100基金 32.58000 32.56000 0.02000 0.06143 元大台灣加權股價指數基金 25.39000 25.33400 0.05600 0.22105 元大台灣卓越50基金 84.09000 83.97000 0.12000 0.14291 元大台灣金融基金 17.06000 16.94000 0.12000 0.70838 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.81000 30.76000 0.05000 0.16255 元大台灣高股息基金 26.28000 26.20000 0.08000 0.30534 元大台灣電子科技基金 37.29000 37.35000 -0.06000 -0.16064 元大全球ETF成長組合基金 10.15000 10.20000 -0.05000 -0.49020 元大全球ETF穩健組合基金 14.57000 14.60000 -0.03000 -0.20548 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.05000 13.04000 0.01000 0.07669 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.20000 9.19000 0.01000 0.10881 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.46000 12.38000 0.08000 0.64620 元大全球不動產證券化基金-美元 12.70700 12.67300 0.03400 0.26829 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.13000 9.17000 -0.04000 -0.43621 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.99000 7.02000 -0.03000 -0.42735 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.04000 8.07000 -0.03000 -0.37175 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.36000 6.38000 -0.02000 -0.31348 元大全球股票入息基金-美元配息 10.31900 10.32800 -0.00900 -0.08714 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.67000 10.70000 -0.03000 -0.28037 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.70000 9.72000 -0.02000 -0.20576 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.32340 10.33240 -0.00900 -0.08710 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.57740 9.58570 -0.00830 -0.08659 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.18450 9.20810 -0.02360 -0.25630 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 8.57200 8.59400 -0.02200 -0.25599 元大全球新興市場精選組合基金 14.36000 14.39000 -0.03000 -0.20848 元大全球農業商機基金 16.29000 16.45000 -0.16000 -0.97264 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 元大印尼指數基金 9.33900 9.50800 -0.16900 -1.77745 元大印度指數基金 9.56500 9.64900 -0.08400 -0.87056 元大印度基金 12.44000 12.52000 -0.08000 -0.63898 元大多多基金 19.49000 19.51000 -0.02000 -0.10251 元大多福基金 57.08000 56.94000 0.14000 0.24587 元大亞太成長基金 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.58160 8.62240 -0.04080 -0.47319 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.16630 7.20040 -0.03410 -0.47358 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 10.13100 10.18800 -0.05700 -0.55948 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.89000 9.97000 -0.08000 -0.80241 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.80000 9.88000 -0.08000 -0.80972 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.89000 9.97000 -0.08000 -0.80241 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.97300 9.92800 0.04500 0.45326 元大卓越基金 51.56000 51.63000 -0.07000 -0.13558 元大店頭基金 9.15000 9.19000 -0.04000 -0.43526 元大泛歐成長基金 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000 元大美元貨幣市場基金-美元 10.18160 10.18120 0.00040 0.00393 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.02790 9.01790 0.01000 0.11089 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 29.96660 30.09830 -0.13170 -0.43757 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.02090 36.18030 -0.15940 -0.44057 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.24360 19.24690 -0.00330 -0.01715 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.99520 19.02940 -0.03420 -0.17972 元大美國政府7至10年期債券基金 36.77800 36.94980 -0.17180 -0.46496 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.49720 20.49470 0.00250 0.01220 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 18.05950 18.08460 -0.02510 -0.13879 元大高科技基金 17.91000 17.89000 0.02000 0.11179 元大得利貨幣市場基金 16.22240 16.22220 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.96000 11.95990 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 15.09000 15.09000 0.00000 0.00000 元大華夏中小基金 9.06000 9.01000 0.05000 0.55494 元大新中國基金-人民幣 12.53000 12.40000 0.13000 1.04839 元大新中國基金-美元 12.76700 12.68000 0.08700 0.68612 元大新中國基金-新台幣 12.04000 11.98000 0.06000 0.50083 元大新主流基金 25.55000 25.52000 0.03000 0.11755 元大新東協平衡基金-美元 10.37100 10.43300 -0.06200 -0.59427 元大新東協平衡基金-新台幣 9.57000 9.65000 -0.08000 -0.82902 元大新興市場ESG策略基金 13.60000 13.66000 -0.06000 -0.43924 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.78300 10.75700 0.02600 0.24170 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.86370 10.87610 -0.01240 -0.11401 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.80560 10.83910 -0.03350 -0.30907 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.63870 9.66860 -0.02990 -0.30925 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.92960 9.93610 -0.00650 -0.06542 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.67730 9.68350 -0.00620 -0.06403 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.55120 9.57610 -0.02490 -0.26002 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.31180 9.33610 -0.02430 -0.26028 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.71110 9.71760 -0.00650 -0.06689 元大新興亞洲基金 12.32000 12.32000 0.00000 0.00000 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.77280 9.78990 -0.01710 -0.17467 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.76310 9.78020 -0.01710 -0.17484 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.50910 9.54430 -0.03520 -0.36881 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.49940 9.53460 -0.03520 -0.36918 元大萬泰貨幣市場基金 15.07440 15.07420 0.00020 0.00133 元大經貿基金 37.50000 37.56000 -0.06000 -0.15974 元大實質多重資產基金-人民幣 9.73000 9.78000 -0.05000 -0.51125 元大實質多重資產基金-美元 9.73000 9.81800 -0.08800 -0.89631 元大實質多重資產基金-新台幣 9.72000 9.82000 -0.10000 -1.01833 元大滬深300單日反向1倍基金 13.69000 13.53000 0.16000 1.18256 元大滬深300單日正向2倍基金 18.66000 19.04000 -0.38000 -1.99580 元大精準中小基金 22.71000 22.68000 0.03000 0.13228 元大摩臺基金 39.29000 39.23000 0.06000 0.15294 元大標普500基金 24.06000 24.17000 -0.11000 -0.45511 元大標普500單日反向1倍基金 13.42000 13.44000 -0.02000 -0.14881 元大標普500單日正向2倍基金 32.47000 32.48000 -0.01000 -0.03079 元大標智滬深300基金 19.42000 19.56000 -0.14000 -0.71575 元大歐洲50基金 24.18000 24.03000 0.15000 0.62422 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.64010 9.71820 -0.07810 -0.80365 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.12660 10.12630 0.00030 0.00296 元大績效基金 53.66000 53.57000 0.09000 0.16800 元大韓國KOSPI200基金 24.24000 24.23000 0.01000 0.04127 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.52000 15.49000 0.03000 0.19367 日盛上選基金 32.89000 32.82000 0.07000 0.21328 日盛小而美基金 19.34000 19.42000 -0.08000 -0.41195 日盛中國內需動力基金 11.93000 11.84000 0.09000 0.76014 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.71230 11.71140 0.00090 0.00768 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.03980 10.03900 0.00080 0.00797 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.06250 12.06350 -0.00100 -0.00829 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.33370 10.33460 -0.00090 -0.00871 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.80070 10.80800 -0.00730 -0.06754 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.23690 9.24320 -0.00630 -0.06816 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 13.00000 12.84000 0.16000 1.24611 日盛中國戰略A股基金(美元) 13.47000 13.31000 0.16000 1.20210 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 13.17000 13.05000 0.12000 0.91954 日盛日盛基金 14.57000 14.55000 0.02000 0.13746 日盛目標收益組合基金(美元) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 日盛全球抗暖化基金 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.03410 10.03660 -0.00250 -0.02491 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.63060 9.63300 -0.00240 -0.02491 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.75540 9.76310 -0.00770 -0.07887 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.36580 9.37320 -0.00740 -0.07895 日盛全球新興債券基金A 10.89280 10.90580 -0.01300 -0.11920 日盛全球新興債券基金B 8.62940 8.63970 -0.01030 -0.11922 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.44120 2.44180 -0.00060 -0.02457 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.73910 1.73950 -0.00040 -0.02300 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38320 0.38330 -0.00010 -0.02609 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.27400 0.27410 -0.00010 -0.03648 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.58790 12.60060 -0.01270 -0.10079 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.84830 8.85720 -0.00890 -0.10048 日盛亞洲機會基金 7.97000 7.97000 0.00000 0.00000 日盛首選基金 16.98000 17.06000 -0.08000 -0.46893 日盛高科技基金 17.42000 17.37000 0.05000 0.28785 日盛貨幣市場基金 14.74090 14.74080 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 38.01000 37.86000 0.15000 0.39620 日盛精選五虎基金 37.63000 37.48000 0.15000 0.40021 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.45900 13.45880 0.00020 0.00149 台新2000高科技基金 36.77000 36.69000 0.08000 0.21804 台新MSCI中國基金 23.14000 22.95000 0.19000 0.82789 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.85000 17.83000 0.02000 0.11217 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.60000 21.72000 -0.12000 -0.55249 台新大眾貨幣市場基金 14.13510 14.13500 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.81500 9.79570 0.01930 0.19703 台新中美貨幣市場基金-美元 10.84110 10.85860 -0.01750 -0.16116 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.83860 9.87340 -0.03480 -0.35246 台新中國通基金 48.42000 48.48000 -0.06000 -0.12376 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.74200 16.58000 0.16200 0.97708 台新中國精選中小基金 12.56000 12.45000 0.11000 0.88353 台新主流基金 24.51000 24.39000 0.12000 0.49200 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.19000 18.25000 -0.06000 -0.32877 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62640 0.62720 -0.00080 -0.12755 台新北美收益資產證券化基金(B) 13.86000 13.97000 -0.11000 -0.78740 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47690 0.47980 -0.00290 -0.60442 台新台灣中小基金 38.48000 38.76000 -0.28000 -0.72239 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.36250 9.39570 -0.03320 -0.35335 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.44670 9.48510 -0.03840 -0.40485 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.42000 8.47000 -0.05000 -0.59032 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.41050 10.41800 -0.00750 -0.07199 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.27000 9.29000 -0.02000 -0.21529 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.89520 10.94650 -0.05130 -0.46864 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.86000 9.93000 -0.07000 -0.70493 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.56480 11.58020 -0.01540 -0.13299 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.47000 10.50000 -0.03000 -0.28571 台新印度基金 15.34000 15.41000 -0.07000 -0.45425 台新亞美短期債券基金 10.86780 10.86720 0.00060 0.00552 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.84760 8.90120 -0.05360 -0.60217 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30970 0.31100 -0.00130 -0.41801 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.99040 12.00260 -0.01220 -0.10164 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41340 0.41300 0.00040 0.09685 台新真吉利貨幣市場基金 11.07170 11.07150 0.00020 0.00181 台新高股息平衡基金 30.50540 30.54310 -0.03770 -0.12343 台新智慧生活基金-美元 10.58020 10.58710 -0.00690 -0.06517 台新智慧生活基金-新台幣 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.43490 9.47240 -0.03750 -0.39589 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.13050 9.18500 -0.05450 -0.59336 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.89550 9.88550 0.01000 0.10116 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.58140 9.59040 -0.00900 -0.09384 台新新興市場債券基金(A類型) 10.44080 10.44650 -0.00570 -0.05456 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35640 0.35590 0.00050 0.14049 台新新興市場債券基金(B類型) 7.96670 8.00770 -0.04100 -0.51201 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28200 0.28260 -0.00060 -0.21231 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.57000 6.59000 -0.02000 -0.30349 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.16300 10.27800 -0.11500 -1.11889 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 19.40000 19.49000 -0.09000 -0.46178 未來資產全球大消費基金 15.15000 15.13000 0.02000 0.13219 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.64000 8.61000 0.03000 0.34843 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.97560 11.98980 -0.01420 -0.11843 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.85550 9.86720 -0.01170 -0.11857 未來資產亞洲新富基金 22.17000 22.03000 0.14000 0.63550 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.54500 12.54480 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 12.04000 12.10000 -0.06000 -0.49587 未來資產新興市場債券基金A 8.97350 8.97950 -0.00600 -0.06682 未來資產新興市場債券基金B 6.99640 7.00110 -0.00470 -0.06713 未來資產閣來寶全球組合基金 11.64000 11.66000 -0.02000 -0.17153 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.94570 10.94460 0.00110 0.01005 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.05210 10.07340 -0.02130 -0.21145 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.48560 9.48530 0.00030 0.00316 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.55830 10.55790 0.00040 0.00379 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.56120 8.57170 -0.01050 -0.12250 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.59070 9.60260 -0.01190 -0.12392 永豐中小基金 50.59000 50.72000 -0.13000 -0.25631 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.90100 1.89940 0.00160 0.08424 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.44170 2.43970 0.00200 0.08198 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.92010 8.93230 -0.01220 -0.13658 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.11130 11.12650 -0.01520 -0.13661 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.02000 4.95000 0.07000 1.41414 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 23.21000 22.94000 0.27000 1.17698 永豐主流品牌基金 16.20000 16.07000 0.13000 0.80896 永豐永豐基金 34.40000 34.36000 0.04000 0.11641 永豐亞洲民生消費基金 12.91000 12.85000 0.06000 0.46693 永豐南非幣2021保本基金 12.78230 12.79270 -0.01040 -0.08130 永豐高科技基金 23.22000 23.23000 -0.01000 -0.04305 永豐貨幣市場基金 13.85710 13.85700 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.12160 2.11860 0.00300 0.14160 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.48020 2.47670 0.00350 0.14132 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.03880 8.04500 -0.00620 -0.07707 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.51420 10.52230 -0.00810 -0.07698 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.59000 7.60340 -0.01340 -0.17624 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.40420 11.42440 -0.02020 -0.17681 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 9.18000 9.13000 0.05000 0.54765 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 20.30000 20.22000 0.08000 0.39565 永豐臺灣加權ETF基金 54.90000 54.85000 0.05000 0.09116 永豐領航科技基金 38.94000 38.93000 0.01000 0.02569 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.50000 12.63000 -0.13000 -1.02930 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 12.03000 12.16000 -0.13000 -1.06908 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.17000 10.11000 0.06000 0.59347 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.94000 9.87000 0.07000 0.70922 永豐趨勢平衡基金 46.59000 46.55000 0.04000 0.08593 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.39270 11.39160 0.00110 0.00966 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.74670 9.74860 -0.00190 -0.01949 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.74670 9.74860 -0.00190 -0.01949 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.70750 9.70930 -0.00180 -0.01854 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.70800 9.70940 -0.00140 -0.01442 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.76030 9.76150 -0.00120 -0.01229 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.88740 9.88860 -0.00120 -0.01214 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.69380 9.69550 -0.00170 -0.01753 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.78190 9.78360 -0.00170 -0.01738 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 12.34000 12.24000 0.10000 0.81699 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 11.44000 11.38000 0.06000 0.52724 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 12.53000 12.45000 0.08000 0.64257 兆豐國際中小基金 14.97000 15.00000 -0.03000 -0.20000 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.99000 15.89000 0.10000 0.62933 兆豐國際中國A股基金(台幣) 22.05000 21.96000 0.09000 0.40984 兆豐國際中國A股基金(美金) 22.57000 22.45000 0.12000 0.53452 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.45000 12.44000 0.01000 0.08039 兆豐國際民生動力基金(美金) 13.29000 13.26000 0.03000 0.22624 兆豐國際生命科學基金 15.42000 15.52000 -0.10000 -0.64433 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.29150 10.29680 -0.00530 -0.05147 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.83770 10.83150 0.00620 0.05724 兆豐國際全球高股息基金 11.69000 11.71000 -0.02000 -0.17079 兆豐國際全球基金 32.29000 32.30000 -0.01000 -0.03096 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.18380 10.18330 0.00050 0.00491 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.43160 9.42140 0.01020 0.10826 兆豐國際國民基金 23.43000 23.76000 -0.33000 -1.38889 兆豐國際第一基金 13.46000 13.52000 -0.06000 -0.44379 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.00320 10.02170 -0.01850 -0.18460 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.08980 8.10470 -0.01490 -0.18384 兆豐國際萬全基金 20.73000 20.79000 -0.06000 -0.28860 兆豐國際電子基金 26.16000 26.32000 -0.16000 -0.60790 兆豐國際綠鑽基金 8.04000 8.05000 -0.01000 -0.12422 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.25000 22.19000 0.06000 0.27039 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.95000 16.91000 0.04000 0.23655 兆豐國際豐台灣基金 32.10000 32.05000 0.05000 0.15601 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.47790 12.47770 0.00020 0.00160 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.61000 11.57000 0.04000 0.34572 合庫全球高收益債券基金A類型 11.15900 11.16550 -0.00650 -0.05822 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.97350 11.97670 -0.00320 -0.02672 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.78220 10.78650 -0.00430 -0.03986 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.60420 11.61300 -0.00880 -0.07578 合庫全球高收益債券基金B類型 8.34980 8.35470 -0.00490 -0.05865 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.75000 9.75190 -0.00190 -0.01948 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.23540 9.23910 -0.00370 -0.04005 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.29680 9.30460 -0.00780 -0.08383 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.57090 9.57430 -0.00340 -0.03551 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.55000 11.55000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.95000 10.95000 0.00000 0.00000 合庫全球新興市場基金 9.89000 9.93000 -0.04000 -0.40282 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470 合庫貨幣市場基金 10.11050 10.11040 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.93460 9.95230 -0.01770 -0.17785 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.18520 10.19450 -0.00930 -0.09123 合庫新興多重收益基金A類型 10.37130 10.38990 -0.01860 -0.17902 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.98210 11.97770 0.00440 0.03673 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.90900 13.91340 -0.00440 -0.03162 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.52260 9.54020 -0.01760 -0.18448 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 10.12590 10.13520 -0.00930 -0.09176 合庫新興多重收益基金B類型 8.32020 8.33510 -0.01490 -0.17876 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.45890 9.46660 -0.00770 -0.08134 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.74410 10.74710 -0.00300 -0.02791 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.42000 10.44000 -0.02000 -0.19157 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.85210 10.85100 0.00110 0.01014 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.65550 10.66150 -0.00600 -0.05628 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.93870 9.96380 -0.02510 -0.25191 安聯中國東協基金 16.71000 16.74000 -0.03000 -0.17921 安聯中國策略基金 16.44000 16.36000 0.08000 0.48900 安聯中華新思路基金-人民幣 15.28000 15.16000 0.12000 0.79156 安聯中華新思路基金-美元 15.49000 15.38000 0.11000 0.71521 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.76000 13.69000 0.07000 0.51132 安聯台灣大壩基金 25.63000 25.69000 -0.06000 -0.23355 安聯台灣科技基金 44.90000 45.10000 -0.20000 -0.44346 安聯台灣貨幣市場基金 12.46740 12.46720 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 29.21000 29.37000 -0.16000 -0.54477 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.12350 10.12890 -0.00540 -0.05331 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.11620 15.12720 -0.01100 -0.07272 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.80260 9.80980 -0.00720 -0.07340 安聯四季成長組合基金-美元 11.79000 11.80000 -0.01000 -0.08475 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.44000 11.47000 -0.03000 -0.26155 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.07860 12.08580 -0.00720 -0.05957 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.13560 10.14320 -0.00760 -0.07493 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.30340 12.31350 -0.01010 -0.08202 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.71530 9.72070 -0.00540 -0.05555 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.55270 9.56000 -0.00730 -0.07636 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.27210 9.27970 -0.00760 -0.08190 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 12.12000 12.12000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.39000 11.41000 -0.02000 -0.17528 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.96000 11.96000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.83000 10.85000 -0.02000 -0.18433 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.95000 10.95000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.83960 11.85610 -0.01650 -0.13917 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.90750 10.92640 -0.01890 -0.17298 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.58310 10.60310 -0.02000 -0.18862 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.11460 9.13040 -0.01580 -0.17305 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.91610 8.93150 -0.01540 -0.17242 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.62530 8.64160 -0.01630 -0.18862 安聯全球人口趨勢基金 11.34000 11.37000 -0.03000 -0.26385 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.92000 10.04000 -0.12000 -1.19522 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.35000 35.83000 -0.48000 -1.33966 安聯全球油礦金趨勢基金 7.91000 7.99000 -0.08000 -1.00125 安聯全球計量平衡基金 12.77000 12.78000 -0.01000 -0.07825 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.08910 12.09860 -0.00950 -0.07852 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.57700 10.58530 -0.00830 -0.07841 安聯全球新興市場基金 19.33000 19.42000 -0.09000 -0.46344 安聯全球農金趨勢基金 9.53000 9.70000 -0.17000 -1.75258 安聯全球綠能趨勢基金 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 安聯亞洲動態策略基金 25.54000 25.66000 -0.12000 -0.46765 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.00440 10.00730 -0.00290 -0.02898 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.85610 9.85870 -0.00260 -0.02637 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 84.36950 84.39280 -0.02330 -0.02761 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.89390 12.90460 -0.01070 -0.08292 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.41790 67.43990 -0.02200 -0.03262 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.22030 10.22870 -0.00840 -0.08212 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.51010 2.51010 0.00000 0.00000 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.58850 10.60520 -0.01670 -0.15747 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.10350 2.10270 0.00080 0.03805 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.90960 8.92360 -0.01400 -0.15689 宏利台灣動力基金 30.77000 30.60000 0.17000 0.55556 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.62170 10.62380 -0.00210 -0.01977 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.86050 9.88230 -0.02180 -0.22060 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.52910 8.53160 -0.00250 -0.02930 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.16770 8.18300 -0.01530 -0.18697 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 宏利全球債券組合基金 13.08390 13.10780 -0.02390 -0.18233 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.79930 2.79960 -0.00030 -0.01072 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.83980 11.85010 -0.01030 -0.08692 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.89000 8.89730 -0.00730 -0.08205 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.30210 2.30060 0.00150 0.06520 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.64790 10.67320 -0.02530 -0.23704 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.55470 4.55340 0.00130 0.02855 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.73990 0.74000 -0.00010 -0.01351 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.94000 20.97000 -0.03000 -0.14306 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.60000 11.60100 -0.00100 -0.00862 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.38240 10.38570 -0.00330 -0.03177 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.98780 9.99950 -0.01170 -0.11701 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.16700 9.16930 -0.00230 -0.02508 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.69240 8.69520 -0.00280 -0.03220 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.45880 8.47050 -0.01170 -0.13813 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.71480 8.71800 -0.00320 -0.03671 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.84420 2.84620 -0.00200 -0.07027 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41640 0.41670 -0.00030 -0.07199 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.49650 12.51940 -0.02290 -0.18292 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.95130 0.95040 0.00090 0.09470 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.78740 7.80190 -0.01450 -0.18585 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.18130 2.18280 -0.00150 -0.06872 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31390 0.31410 -0.00020 -0.06367 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.57950 9.59780 -0.01830 -0.19067 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.35370 0.35410 -0.00040 -0.11296 宏利萬利貨幣市場基金 13.62280 13.62270 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 3.00000 2.98000 0.02000 0.67114 宏利精選中華基金(新臺幣) 13.17000 13.09000 0.08000 0.61115 宏利臺灣股息收益基金 28.36000 28.23000 0.13000 0.46050 宏利澳幣保本基金 11.88820 11.86470 0.02350 0.19807 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.29000 9.25000 0.04000 0.43243 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.53000 9.55000 -0.02000 -0.20942 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.00000 11.01000 -0.01000 -0.09083 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.67000 11.68000 -0.01000 -0.08562 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 12.22000 12.24000 -0.02000 -0.16340 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 11.96000 12.00000 -0.04000 -0.33333 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.14730 10.11620 0.03110 0.30743 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.21920 10.22430 -0.00510 -0.04988 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.09280 9.11510 -0.02230 -0.24465 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.53010 10.55600 -0.02590 -0.24536 貝萊德亞美利加收益基金 8.85000 8.87000 -0.02000 -0.22548 貝萊德新台幣基金 12.92030 12.92020 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 25.34000 25.24000 0.10000 0.39620 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.09660 11.09980 -0.00320 -0.02883 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.99230 10.03800 -0.04570 -0.45527 保德信大中華基金 32.34000 32.12000 0.22000 0.68493 保德信中小型股基金 43.98000 44.20000 -0.22000 -0.49774 保德信中國中小基金-人民幣 11.12000 11.11000 0.01000 0.09001 保德信中國中小基金-美元 11.64000 11.67000 -0.03000 -0.25707 保德信中國中小基金-新臺幣 10.64000 10.69000 -0.05000 -0.46773 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.04310 10.02720 0.01590 0.15857 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.01280 9.99800 0.01480 0.14803 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.15500 10.13810 0.01690 0.16670 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.79790 10.78000 0.01790 0.16605 保德信中國品牌基金-人民幣 10.86000 10.81000 0.05000 0.46253 保德信中國品牌基金-美元 10.67000 10.62000 0.05000 0.47081 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.66000 11.61000 0.05000 0.43066 保德信台商全方位基金 34.80000 34.78000 0.02000 0.05750 保德信全球中小基金 29.34000 29.48000 -0.14000 -0.47490 保德信全球消費商機基金 17.61000 17.66000 -0.05000 -0.28313 保德信全球基礎建設基金 11.65000 11.73000 -0.08000 -0.68201 保德信全球資源基金 7.37000 7.43000 -0.06000 -0.80754 保德信全球醫療生化基金-美元 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.29000 30.41000 -0.12000 -0.39461 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.10950 10.11750 -0.00800 -0.07907 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.72630 10.73510 -0.00880 -0.08197 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.07960 9.10480 -0.02520 -0.27678 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.62710 9.65380 -0.02670 -0.27658 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.50360 8.51690 -0.01330 -0.15616 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.88790 10.90490 -0.01700 -0.15589 保德信亞太基金 23.02000 23.05000 -0.03000 -0.13015 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.70980 8.71670 -0.00690 -0.07916 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.26000 11.26900 -0.00900 -0.07987 保德信店頭市場基金 34.51000 34.66000 -0.15000 -0.43278 保德信拉丁美洲基金 7.60000 7.74000 -0.14000 -1.80879 保德信金平衡基金 29.62000 29.59000 0.03000 0.10139 保德信金滿意基金 40.94000 40.78000 0.16000 0.39235 保德信科技島基金 24.97000 24.94000 0.03000 0.12029 保德信高成長基金 88.02000 87.83000 0.19000 0.21633 保德信第一基金 25.94000 25.84000 0.10000 0.38700 保德信貨幣市場基金 15.73720 15.73700 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.81340 10.81650 -0.00310 -0.02866 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.42850 10.45220 -0.02370 -0.22675 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.07750 11.08340 -0.00590 -0.05323 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.99990 10.02480 -0.02490 -0.24838 保德信新世紀基金 10.18000 10.12000 0.06000 0.59289 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.40860 8.42170 -0.01310 -0.15555 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.97590 10.99310 -0.01720 -0.15646 保德信新興趨勢組合基金 12.03000 12.08000 -0.05000 -0.41391 保德信瑞騰基金 15.52060 15.52010 0.00050 0.00322 保德信歐洲組合基金 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.96520 9.96870 -0.00350 -0.03511 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.04110 10.04470 -0.00360 -0.03584 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.89730 9.89590 0.00140 0.01415 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.91170 9.91060 0.00110 0.01110 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.89020 9.89060 -0.00040 -0.00404 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.88430 9.88860 -0.00430 -0.04348 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.99230 1.99260 -0.00030 -0.01506 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.65150 2.65200 -0.00050 -0.01885 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31490 0.31510 -0.00020 -0.06347 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45460 0.45500 -0.00040 -0.08791 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.83860 8.85170 -0.01310 -0.14799 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.87580 11.89940 -0.02360 -0.19833 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.72750 9.72920 -0.00170 -0.01747 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.66680 11.66930 -0.00250 -0.02142 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.26500 9.27270 -0.00770 -0.08304 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.14330 11.15260 -0.00930 -0.08339 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.33260 10.33180 0.00080 0.00774 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.16230 10.15990 0.00240 0.02362 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.27210 10.27500 -0.00290 -0.02822 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.68140 10.68460 -0.00320 -0.02995 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.15980 10.16060 -0.00080 -0.00787 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 10.00780 10.01050 -0.00270 -0.02697 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.16150 10.16450 -0.00300 -0.02951 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.94970 9.94700 0.00270 0.02714 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.01350 10.01440 -0.00090 -0.00899 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.86270 10.85150 0.01120 0.10321 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.59430 6.60690 -0.01260 -0.19071 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.99200 11.01310 -0.02110 -0.19159 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.63380 11.63370 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 19.54000 19.56000 -0.02000 -0.10225 施羅德樂活中小基金-I類型 4426.480004430.35000 -3.87000 -0.08735 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.86560 10.87860 -0.01300 -0.11950 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.29910 12.29210 0.00700 0.05695 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.55610 11.55200 0.00410 0.03549 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.79920 9.81090 -0.01170 -0.11926 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.62650 10.62050 0.00600 0.05649 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.42060 10.41690 0.00370 0.03552 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.22220 11.23560 -0.01340 -0.11926 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 12.21710 12.21010 0.00700 0.05733 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 12.14880 0.00000 12.14880 0.00000 柏瑞五國金勢力建設基金 7.09000 7.14000 -0.05000 -0.70028 柏瑞巨人基金 13.04000 13.05000 -0.01000 -0.07663 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.63440 13.63420 0.00020 0.00147 柏瑞全球金牌組合基金 16.15000 16.19000 -0.04000 -0.24707 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.29870 13.32600 -0.02730 -0.20486 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.87580 11.88470 -0.00890 -0.07489 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.55690 12.56880 -0.01190 -0.09468 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.15440 9.17320 -0.01880 -0.20494 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.87620 6.89030 -0.01410 -0.20464 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.08620 9.09300 -0.00680 -0.07478 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.71680 8.72170 -0.00490 -0.05618 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.13310 11.14370 -0.01060 -0.09512 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.60860 8.61670 -0.00810 -0.09400 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.05190 12.06090 -0.00900 -0.07462 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.52090 11.54450 -0.02360 -0.20443 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.60260 11.60900 -0.00640 -0.05513 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.43060 11.44150 -0.01090 -0.09527 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.11270 9.13150 -0.01880 -0.20588 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.15130 10.15890 -0.00760 -0.07481 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.96350 9.96900 -0.00550 -0.05517 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.90250 9.91190 -0.00940 -0.09484 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.73640 9.74560 -0.00920 -0.09440 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.04100 10.05730 -0.01630 -0.16207 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.03470 10.03860 -0.00390 -0.03885 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.99810 10.00390 -0.00580 -0.05798 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.05300 10.05780 -0.00480 -0.04772 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.04100 10.05730 -0.01630 -0.16207 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 10.03470 10.03860 -0.00390 -0.03885 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.99810 10.00390 -0.00580 -0.05798 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 10.05300 10.05780 -0.00480 -0.04772 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.02200 10.03830 -0.01630 -0.16238 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.03470 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10.18810 10.19150 -0.00340 -0.03336 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.34940 9.36030 -0.01090 -0.11645 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.30780 9.31070 -0.00290 -0.03115 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.88110 9.88560 -0.00450 -0.04552 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.44120 12.46600 -0.02480 -0.19894 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.02400 12.03460 -0.01060 -0.08808 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.49750 11.50930 -0.01180 -0.10253 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.60030 7.61550 -0.01520 -0.19959 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.68400 9.69250 -0.00850 -0.08770 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.36530 10.37590 -0.01060 -0.10216 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.69460 10.71590 -0.02130 -0.19877 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.51580 11.52760 -0.01180 -0.10236 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.47720 10.48650 -0.00930 -0.08869 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.69300 9.71240 -0.01940 -0.19974 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.58570 10.59660 -0.01090 -0.10286 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.22710 11.24000 -0.01290 -0.11477 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.86210 11.86510 -0.00300 -0.02528 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.97460 10.97870 -0.00410 -0.03735 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.36580 9.37650 -0.01070 -0.11412 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.02350 10.02600 -0.00250 -0.02494 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.02450 10.02820 -0.00370 -0.03690 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.18090 11.18380 -0.00290 -0.02593 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.01710 10.02860 -0.01150 -0.11467 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.45350 10.45740 -0.00390 -0.03729 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.66880 9.67980 -0.01100 -0.11364 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.52020 9.53110 -0.01090 -0.11436 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.24570 10.24830 -0.00260 -0.02537 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.78180 9.78540 -0.00360 -0.03679 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.31000 18.33000 -0.02000 -0.10911 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.11000 17.14000 -0.03000 -0.17503 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.08610 13.10810 -0.02200 -0.16784 柏瑞環球多元資產基金-A類型 11.06780 11.09100 -0.02320 -0.20918 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.69520 11.71160 -0.01640 -0.14003 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.21280 12.21390 -0.00110 -0.00901 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.51710 11.53620 -0.01910 -0.16557 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.26230 10.28380 -0.02150 -0.20907 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.60290 10.61780 -0.01490 -0.14033 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.53230 10.53330 -0.00100 -0.00949 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.69500 10.71270 -0.01770 -0.16522 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.39890 10.41350 -0.01460 -0.14020 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.63450 10.65210 -0.01760 -0.16523 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 12.75000 12.62000 0.13000 1.03011 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 36.53000 37.34000 -0.81000 -2.16926 國泰大中華基金 21.55000 21.70000 -0.15000 -0.69124 國泰小龍基金 16.60000 16.66000 -0.06000 -0.36014 國泰中小成長基金 45.60000 46.03000 -0.43000 -0.93417 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.58790 4.53460 0.05330 1.17541 國泰中國內需增長基金台幣級別 21.17000 21.04000 0.13000 0.61787 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.83210 0.82540 0.00670 0.81173 國泰中國內需增長基金美元級別 0.79190 0.78550 0.00640 0.81477 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.11000 2.10440 0.00560 0.26611 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.70140 9.72500 -0.02360 -0.24267 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.44930 8.46980 -0.02050 -0.24204 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32870 0.32900 -0.00030 -0.09119 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.33720 11.33620 0.00100 0.00882 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.78710 1.79330 -0.00620 -0.34573 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.02580 10.04830 -0.02250 -0.22392 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34790 0.34800 -0.00010 -0.02874 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 5.16200 5.11050 0.05150 1.00773 國泰中國新興戰略基金台幣級別 23.80000 23.70000 0.10000 0.42194 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.80860 0.80330 0.00530 0.65978 國泰中港台基金人民幣級別 3.87200 3.82070 0.05130 1.34269 國泰中港台基金台幣級別 17.87000 17.73000 0.14000 0.78962 國泰中港台基金美元級別 0.61400 0.60810 0.00590 0.97024 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.37000 26.54000 -0.17000 -0.64054 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.43000 13.33000 0.10000 0.75019 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 33.35000 33.87000 -0.52000 -1.53528 國泰台灣貨幣市場基金 12.39270 12.39260 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 28.03000 28.11000 -0.08000 -0.28460 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.28680 2.28160 0.00520 0.22791 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.57000 10.60000 -0.03000 -0.28302 國泰全球高股息基金-美金級別 0.36160 0.36210 -0.00050 -0.13808 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.46600 0.46190 0.00410 0.88764 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.87000 12.94000 -0.07000 -0.54096 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46860 0.47010 -0.00150 -0.31908 國泰全球資源基金台幣級別 5.58000 5.61000 -0.03000 -0.53476 國泰全球資源基金美元級別 0.18810 0.18880 -0.00070 -0.37076 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.98000 8.97000 0.01000 0.11148 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.30770 0.30680 0.00090 0.29335 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.42100 0.42150 -0.00050 -0.11862 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.38480 0.38520 -0.00040 -0.10384 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.44390 0.44440 -0.00050 -0.11251 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.20000 11.22000 -0.02000 -0.17825 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.48820 0.48390 0.00430 0.88861 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 19.25000 19.33000 -0.08000 -0.41386 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.31000 21.23000 0.08000 0.37683 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.45370 2.44360 0.01010 0.41332 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.53830 11.54940 -0.01110 -0.09611 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.59520 10.60540 -0.01020 -0.09618 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.38900 0.38880 0.00020 0.05144 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.35720 0.35700 0.00020 0.05602 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49810 0.49280 0.00530 1.07549 國泰亞洲成長基金台幣級別 12.34000 12.30000 0.04000 0.32520 國泰亞洲成長基金美元級別 0.43640 0.43420 0.00220 0.50668 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.53000 18.59000 -0.06000 -0.32275 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.63460 0.63540 -0.00080 -0.12590 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 15.27000 15.32000 -0.05000 -0.32637 國泰科技生化基金 38.05000 38.50000 -0.45000 -1.16883 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.35000 25.28000 0.07000 0.27690 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.77000 13.85000 -0.08000 -0.57762 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.51810 37.61710 -0.09900 -0.26318 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.61790 19.61600 0.00190 0.00969 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.31540 19.33770 -0.02230 -0.11532 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.80760 38.94720 -0.13960 -0.35843 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.24140 39.32600 -0.08460 -0.21512 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 40.04510 40.13850 -0.09340 -0.23269 國泰紐幣2021保本基金 11.91240 11.91440 -0.00200 -0.01679 國泰紐幣八年期保本基金 12.20070 12.20130 -0.00060 -0.00492 國泰紐幣保本基金 12.22680 12.23010 -0.00330 -0.02698 國泰高科技基金 13.10000 13.18000 -0.08000 -0.60698 國泰國泰基金 23.88000 24.20000 -0.32000 -1.32231 國泰富時中國A50基金 21.57000 21.89000 -0.32000 -1.46185 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34220 0.34230 -0.00010 -0.02921 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44760 0.44320 0.00440 0.99278 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.95000 10.96000 -0.01000 -0.09124 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37330 0.37290 0.00040 0.10727 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48830 0.48280 0.00550 1.13919 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.54000 10.56000 -0.02000 -0.18939 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35940 0.35950 -0.00010 -0.02782 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47010 0.46550 0.00460 0.98818 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.80390 10.84050 -0.03660 -0.33762 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.96170 7.98870 -0.02700 -0.33798 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36450 0.36560 -0.00110 -0.30088 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27270 0.27310 -0.00040 -0.14647 國泰新興市場基金台幣級別 12.34000 12.35000 -0.01000 -0.08097 國泰新興市場基金美元級別 0.42290 0.42240 0.00050 0.11837 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.16230 2.15640 0.00590 0.27360 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.46370 1.45970 0.00400 0.27403 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35240 0.35270 -0.00030 -0.08506 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.37700 0.37730 -0.00030 -0.07951 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24090 0.24110 -0.00020 -0.08295 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.84570 10.85810 -0.01240 -0.11420 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.20580 7.21400 -0.00820 -0.11367 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.27000 14.24000 0.03000 0.21067 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 35.14000 35.30000 -0.16000 -0.45326 國泰價值卓越基金 15.05000 15.12000 -0.07000 -0.46296 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.05000 11.06000 -0.01000 -0.09042 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39780 0.39750 0.00030 0.07547 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.12800 12.13900 -0.01100 -0.09062 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.41380 0.41390 -0.00010 -0.02416 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.67400 9.67100 0.00300 0.03102 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.57570 8.60390 -0.02820 -0.32776 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.55880 10.55530 0.00350 0.03316 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.44550 9.47650 -0.03100 -0.32712 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.03450 11.03350 0.00100 0.00906 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.97190 9.99840 -0.02650 -0.26504 第一金大中華基金 26.60000 26.52000 0.08000 0.30166 第一金小型精選基金 36.92000 36.89000 0.03000 0.08132 第一金中國世紀基金-人民幣 15.26000 15.07000 0.19000 1.26078 第一金中國世紀基金-美元 10.36060 10.26220 0.09840 0.95886 第一金中國世紀基金-新臺幣 11.54000 11.45000 0.09000 0.78603 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 11.54000 11.45000 0.09000 0.78603 第一金中概平衡基金 23.99000 23.93000 0.06000 0.25073 第一金台灣貨幣市場基金 15.22140 15.22120 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.52900 177.52700 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.22320 14.17370 0.04950 0.34924 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.20180 14.17460 0.02720 0.19189 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.93000 12.91000 0.02000 0.15492 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.94000 12.92000 0.02000 0.15480 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 10.03110 10.03860 -0.00750 -0.07471 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 10.03150 10.03910 -0.00760 -0.07570 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.58320 9.59960 -0.01640 -0.17084 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.60660 9.62300 -0.01640 -0.17043 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.33620 10.34410 -0.00790 -0.07637 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.87810 9.89500 -0.01690 -0.17079 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N 9.87820 9.89510 -0.01690 -0.17079 第一金全球大趨勢基金 22.96000 22.90000 0.06000 0.26201 第一金全球不動產證券化基金A 7.83180 7.83130 0.00050 0.00638 第一金全球不動產證券化基金B 5.65670 5.65630 0.00040 0.00707 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.14560 9.22270 -0.07710 -0.83598 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.14650 9.22370 -0.07720 -0.83697 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.97000 9.05000 -0.08000 -0.88398 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.97000 9.05000 -0.08000 -0.88398 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.29710 9.37550 -0.07840 -0.83622 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.29830 9.37680 -0.07850 -0.83717 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.12000 9.20000 -0.08000 -0.86957 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.12000 9.20000 -0.08000 -0.86957 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.60800 8.61810 -0.01010 -0.11720 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.00380 10.01550 -0.01170 -0.11682 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.85810 9.85800 0.00010 0.00101 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.12590 8.13360 -0.00770 -0.09467 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.97310 8.98860 -0.01550 -0.17244 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 10.98360 10.98300 0.00060 0.00546 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 10.98440 10.98430 0.00010 0.00091 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.94400 9.95370 -0.00970 -0.09745 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.63770 14.66300 -0.02530 -0.17254 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 15.75510 15.71540 0.03970 0.25262 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 15.75340 15.71390 0.03950 0.25137 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 14.08000 14.07000 0.01000 0.07107 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 14.08000 14.08000 0.00000 0.00000 第一金亞洲科技基金 22.40000 22.34000 0.06000 0.26858 第一金亞洲新興市場基金 13.78000 13.91000 -0.13000 -0.93458 第一金店頭市場基金 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921 第一金創新趨勢基金 22.42000 22.36000 0.06000 0.26834 第一金電子基金 32.13000 32.13000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 14.82000 14.72000 0.10000 0.67935 統一大滿貫基金 33.24000 33.38000 -0.14000 -0.41941 統一大龍印基金 17.72000 17.64000 0.08000 0.45351 統一大龍騰中國基金 11.58000 11.51000 0.07000 0.60817 統一中小基金 25.65000 25.68000 -0.03000 -0.11682 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.78410 9.78400 0.00010 0.00102 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.95180 9.95590 -0.00410 -0.04118 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.45470 9.46070 -0.00600 -0.06342 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.34820 11.34810 0.00010 0.00088 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.45130 11.45600 -0.00470 -0.04103 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.89250 10.89940 -0.00690 -0.06331 統一台灣動力基金 16.29000 16.36000 -0.07000 -0.42787 統一全天候基金 103.91000 103.94000 -0.03000 -0.02886 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 9.08230 9.07240 0.00990 0.10912 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.55810 9.55170 0.00640 0.06700 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 9.36480 9.36390 0.00090 0.00961 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.22010 9.21000 0.01010 0.10966 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.70310 9.69660 0.00650 0.06703 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.50690 9.50600 0.00090 0.00947 統一全球債券組合基金 12.10840 12.11870 -0.01030 -0.08499 統一全球新科技基金(人民幣) 16.17000 16.07000 0.10000 0.62228 統一全球新科技基金(美元) 16.55000 16.46000 0.09000 0.54678 統一全球新科技基金(新台幣) 15.02000 14.96000 0.06000 0.40107 統一亞太基金 27.70000 27.59000 0.11000 0.39870 統一亞洲大金磚基金 13.46000 13.39000 0.07000 0.52278 統一奔騰基金 56.04000 55.99000 0.05000 0.08930 統一強棒貨幣市場基金 16.62960 16.62940 0.00020 0.00120 統一強漢基金 26.26000 26.13000 0.13000 0.49751 統一統信基金 32.23000 32.31000 -0.08000 -0.24760 統一黑馬基金 57.07000 57.05000 0.02000 0.03506 統一新亞洲科技能源基金 20.56000 20.48000 0.08000 0.39063 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.50390 8.50960 -0.00570 -0.06698 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.57590 10.58300 -0.00710 -0.06709 統一經建基金 43.94000 43.96000 -0.02000 -0.04550 統一龍馬基金 69.22000 69.75000 -0.53000 -0.75986 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 21.29000 21.24000 0.05000 0.23540 野村中小基金 47.89000 47.81000 0.08000 0.16733 野村中國機會基金 15.23000 15.12000 0.11000 0.72751 野村巴西基金 6.52000 6.67000 -0.15000 -2.24888 野村日本領先基金 12.53000 12.46000 0.07000 0.56180 野村台灣高股息基金 22.97000 22.93000 0.04000 0.17444 野村台灣運籌基金 36.85000 36.81000 0.04000 0.10867 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.84050 9.83860 0.00190 0.01931 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.83450 9.83410 0.00040 0.00407 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.84300 9.84180 0.00120 0.01219 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.84050 9.83860 0.00190 0.01931 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.83450 9.83410 0.00040 0.00407 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.84300 9.84180 0.00120 0.01219 野村平衡基金 18.94000 18.90000 0.04000 0.21164 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.77000 8.77000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.08000 9.05000 0.03000 0.33149 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.53000 12.53000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 野村全球生技醫療基金 16.47000 16.63000 -0.16000 -0.96212 野村全球品牌基金 26.90000 26.90000 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 7.92050 7.92390 -0.00340 -0.04291 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 10.79950 10.80410 -0.00460 -0.04258 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.52540 10.50750 0.01790 0.17035 野村全球氣候變遷基金 8.45000 8.46000 -0.01000 -0.11820 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.99000 12.96000 0.03000 0.23148 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.35000 11.30000 0.05000 0.44248 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.96000 18.93000 0.03000 0.15848 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.24000 12.19000 0.05000 0.41017 野村全球短期收益基金-美元計價 10.63900 10.64890 -0.00990 -0.09297 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.46020 10.47240 -0.01220 -0.11650 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.72520 9.73390 -0.00870 -0.08938 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.48130 9.49030 -0.00900 -0.09483 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.90240 8.91700 -0.01460 -0.16373 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.03750 11.04740 -0.00990 -0.08961 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.58630 10.59640 -0.01010 -0.09532 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.98600 10.00220 -0.01620 -0.16196 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.43940 11.44670 -0.00730 -0.06377 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 11.03110 11.04020 -0.00910 -0.08243 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.53640 10.55190 -0.01550 -0.14689 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.72850 10.71080 0.01770 0.16525 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.72100 10.69190 0.02910 0.27217 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 10.17100 10.15610 0.01490 0.14671 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.70570 9.70440 0.00130 0.01340 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.96900 9.95310 0.01590 0.15975 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 12.11940 12.09930 0.02010 0.16613 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.83650 12.79380 0.04270 0.33376 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 11.19510 11.17870 0.01640 0.14671 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.68480 10.68330 0.00150 0.01404 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 11.20380 11.18660 0.01720 0.15376 野村成長基金 29.14000 29.17000 -0.03000 -0.10285 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.21570 10.20380 0.01190 0.11662 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 10.21230 10.20130 0.01100 0.10783 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.98000 9.98360 -0.00360 -0.03606 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 10.30190 10.29000 0.01190 0.11565 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 10.28080 10.26970 0.01110 0.10808 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.04840 10.05200 -0.00360 -0.03581 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.99000 13.99000 0.00000 0.00000 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.24690 10.26150 -0.01460 -0.14228 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.17090 10.18600 -0.01510 -0.14824 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.97040 9.99120 -0.02080 -0.20818 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.58740 10.60250 -0.01510 -0.14242 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.43020 10.44570 -0.01550 -0.14839 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.22750 10.24880 -0.02130 -0.20783 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.14710 9.15310 -0.00600 -0.06555 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.95790 9.96210 -0.00420 -0.04216 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.86140 9.86490 -0.00350 -0.03548 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.57130 13.58030 -0.00900 -0.06627 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.74280 12.74800 -0.00520 -0.04079 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.47940 10.48320 -0.00380 -0.03625 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.27750 10.28660 -0.00910 -0.08846 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.98350 9.99190 -0.00840 -0.08407 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.37390 9.38540 -0.01150 -0.12253 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.88060 10.89390 -0.01330 -0.12209 野村泰國基金 45.16000 45.33000 -0.17000 -0.37503 野村高科技基金 10.94000 10.92000 0.02000 0.18315 野村貨幣市場基金 16.23650 16.23640 0.00010 0.00062 野村新馬基金 16.83000 16.99000 -0.16000 -0.94173 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.10460 8.11060 -0.00600 -0.07398 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.79250 11.80120 -0.00870 -0.07372 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.91000 7.96000 -0.05000 -0.62814 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.38000 9.40000 -0.02000 -0.21277 野村精選貨幣市場基金 12.06550 12.06540 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.16000 12.09000 0.07000 0.57899 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.64000 11.59000 0.05000 0.43141 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.28000 11.25000 0.03000 0.26667 野村歐洲高股息基金季配型 8.20000 8.19000 0.01000 0.12210 野村歐洲高股息基金累積型 11.54000 11.52000 0.02000 0.17361 野村積極成長基金 12.30000 12.31000 -0.01000 -0.08123 野村優質基金 34.52000 34.43000 0.09000 0.26140 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.72010 8.72130 -0.00120 -0.01376 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.08890 8.09180 -0.00290 -0.03584 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.89430 7.89760 -0.00330 -0.04178 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.49340 11.49520 -0.00180 -0.01566 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.49260 10.49650 -0.00390 -0.03716 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.26990 10.27410 -0.00420 -0.04088 野村環球基金-人民幣計價 15.74000 15.68000 0.06000 0.38265 野村環球基金-美元計價 12.58000 12.53000 0.05000 0.39904 野村環球基金-新臺幣計價 16.67000 16.64000 0.03000 0.18029 野村鴻利基金 21.95000 21.91000 0.04000 0.18257 野村鴻揚貨幣市場基金 16.84260 16.84250 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.90000 21.02000 -0.12000 -0.57088 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.27000 10.44000 -0.17000 -1.62835 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.80000 12.88000 -0.08000 -0.62112 野村鑫平衡組合基金 14.80000 14.84000 -0.04000 -0.26954 野村鑫全球債券組合基金 13.22650 13.23600 -0.00950 -0.07177 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.95960 9.96510 -0.00550 -0.05519 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.97500 9.97450 0.00050 0.00501 凱基台商天下基金 13.83000 13.85000 -0.02000 -0.14440 凱基台灣精五門基金 21.15000 21.06000 0.09000 0.42735 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.68000 9.72000 -0.04000 -0.41152 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.92130 10.92200 -0.00070 -0.00641 凱基亞太高股息基金 13.67000 13.71000 -0.04000 -0.29176 凱基亞洲四金磚基金 18.38000 18.37000 0.01000 0.05444 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 14.24000 14.18000 0.06000 0.42313 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.98990 13.93770 0.05220 0.37452 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 13.07000 13.04000 0.03000 0.23006 凱基凱旋貨幣市場基金 11.52480 11.52470 0.00010 0.00087 凱基開創基金 26.81000 26.78000 0.03000 0.11202 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.01000 21.02000 -0.01000 -0.04757 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.46450 21.44850 0.01600 0.07460 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 19.06000 19.14000 -0.08000 -0.41797 凱基新興市場中小基金-美元計價B 19.20740 19.25310 -0.04570 -0.23736 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.04510 10.05760 -0.01250 -0.12428 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.04130 8.08170 -0.04040 -0.49989 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.27000 8.30000 -0.03000 -0.36145 凱基資源國基金 10.04000 10.15000 -0.11000 -1.08374 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.27000 11.25000 0.02000 0.17778 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.93900 11.92790 0.01110 0.09306 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.82000 10.83000 -0.01000 -0.09234 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.10510 11.07310 0.03200 0.28899 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276 凱基護城河基金-台幣計價A 12.74000 12.73000 0.01000 0.07855 凱基護城河基金-美元計價B 13.17280 13.13560 0.03720 0.28320 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.51000 14.53000 -0.02000 -0.13765 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 33.10000 33.02000 0.08000 0.24228 富邦NASDAQ-100基金 28.24000 28.37000 -0.13000 -0.45823 富邦上証180基金 32.70000 33.12000 -0.42000 -1.26812 富邦大中華成長基金-(美元) 0.25850 0.25600 0.00250 0.97656 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.55000 7.49000 0.06000 0.80107 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.75000 6.66000 0.09000 1.35135 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 49.29000 50.29000 -1.00000 -1.98847 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.04550 20.00990 0.03560 0.17791 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.17330 11.17230 0.00100 0.00895 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.51620 10.57290 -0.05670 -0.53628 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.07500 13.08160 -0.00660 -0.05045 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.94060 1.94200 -0.00140 -0.07209 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.79040 9.79530 -0.00490 -0.05002 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.50070 1.50180 -0.00110 -0.07325 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.55420 11.55900 -0.00480 -0.04153 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.74110 1.74390 -0.00280 -0.16056 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.10650 10.11060 -0.00410 -0.04055 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54220 1.54470 -0.00250 -0.16184 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 12.20820 12.12510 0.08310 0.68536 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 11.57580 11.51160 0.06420 0.55770 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 11.09220 11.07460 0.01760 0.15892 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.82780 10.75420 0.07360 0.68438 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.18400 10.12750 0.05650 0.55789 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.76920 9.75370 0.01550 0.15891 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.97000 14.88000 0.09000 0.60484 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 23.04000 23.37000 -0.33000 -1.41207 富邦日本東証基金 21.95000 22.10000 -0.15000 -0.67873 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 41.86000 41.60000 0.26000 0.62500 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.50000 46.42000 0.08000 0.17234 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 52.02000 51.94000 0.08000 0.15402 富邦台灣心基金 21.66000 21.65000 0.01000 0.04619 富邦台灣釆吉50基金 48.78000 48.71000 0.07000 0.14371 富邦台灣科技指數基金 57.60000 57.63000 -0.03000 -0.05206 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29300 0.29320 -0.00020 -0.06821 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.74000 8.77000 -0.03000 -0.34208 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.29970 2.30260 -0.00290 -0.12594 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34260 0.34320 -0.00060 -0.17483 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.73710 10.75320 -0.01610 -0.14972 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.01120 2.01310 -0.00190 -0.09438 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33140 0.33190 -0.00050 -0.15065 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.32780 9.34190 -0.01410 -0.15093 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.64000 22.81000 -0.17000 -0.74529 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.29000 15.20000 0.09000 0.59211 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.68000 28.07000 -0.39000 -1.38938 富邦吉祥貨幣市場基金 15.61240 15.61220 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 64.08000 63.98000 0.10000 0.15630 富邦科技基金 24.42000 24.36000 0.06000 0.24631 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 38.39350 38.56050 -0.16700 -0.43309 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 37.76980 37.93880 -0.16900 -0.44545 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 36.99370 37.15950 -0.16580 -0.44618 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 12.41000 12.33000 0.08000 0.64882 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 36.28000 36.67000 -0.39000 -1.06354 富邦香港H股基金 22.16000 22.21000 -0.05000 -0.22512 富邦高成長基金 24.23000 24.16000 0.07000 0.28974 富邦基金 13.03000 13.02000 0.01000 0.07680 富邦深証100基金 11.88000 12.10000 -0.22000 -1.81818 富邦富時歐洲ETF基金 20.22000 20.19000 0.03000 0.14859 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.39800 0.39830 -0.00030 -0.07532 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.18460 12.18740 -0.00280 -0.02297 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.59040 9.59260 -0.00220 -0.02293 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30150 0.30180 -0.00030 -0.09940 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.98310 8.98520 -0.00210 -0.02337 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.20000 20.18000 0.02000 0.09911 富邦精準基金 46.50000 46.47000 0.03000 0.06456 富邦精銳中小基金 11.55000 11.49000 0.06000 0.52219 富邦臺灣公司治理100基金 21.88000 21.83000 0.05000 0.22904 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.74000 7.72000 0.02000 0.25907 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.22000 15.29000 -0.07000 -0.45782 富邦標普美國特別股ETF基金 19.18000 19.25000 -0.07000 -0.36364 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.59220 10.50430 0.08790 0.83680 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.62280 11.57740 0.04540 0.39214 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.09150 11.07250 0.01900 0.17160 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.41530 10.32890 0.08640 0.83649 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 11.38240 11.33800 0.04440 0.39160 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.83970 10.82110 0.01860 0.17189 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.30000 30.29000 0.01000 0.03301 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.33510 9.33700 -0.00190 -0.02035 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.79640 9.80020 -0.00380 -0.03877 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.69130 9.69490 -0.00360 -0.03713 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.99470 9.99660 -0.00190 -0.01901 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.97200 9.97600 -0.00400 -0.04010 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.86410 9.86780 -0.00370 -0.03750 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.89110 9.89440 -0.00330 -0.03335 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.84730 8.85100 -0.00370 -0.04180 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.75690 9.76310 -0.00620 -0.06350 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.42320 9.42860 -0.00540 -0.05727 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.61110 10.61560 -0.00450 -0.04239 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.34220 10.34880 -0.00660 -0.06378 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.03570 10.04200 -0.00630 -0.06274 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.52250 9.52760 -0.00510 -0.05353 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.83950 9.84500 -0.00550 -0.05587 富達卓越領航全球組合基金 14.84000 14.83000 0.01000 0.06743 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 9.06790 9.07510 -0.00720 -0.07934 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.69350 9.70290 -0.00940 -0.09688 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.56460 9.57320 -0.00860 -0.08983 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.01070 10.01850 -0.00780 -0.07786 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.94190 9.95160 -0.00970 -0.09747 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.83720 9.84650 -0.00930 -0.09445 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.62350 9.63190 -0.00840 -0.08721 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.86790 9.87670 -0.00880 -0.08910 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 11.06000 10.91000 0.15000 1.37489 富蘭克林華美中國消費基金-美元 12.88000 12.75000 0.13000 1.01961 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.72000 10.63000 0.09000 0.84666 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.81000 9.69000 0.12000 1.23839 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 12.21000 12.10000 0.11000 0.90909 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 11.30000 11.22000 0.08000 0.71301 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.76650 9.75500 0.01150 0.11789 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.51240 9.51340 -0.00100 -0.01051 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.93060 8.93880 -0.00820 -0.09173 富蘭克林華美中華基金 15.03000 14.93000 0.10000 0.66979 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.79000 20.84000 -0.05000 -0.23992 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.81000 19.75000 0.06000 0.30380 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.30000 11.33000 -0.03000 -0.26478 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.39000 10.44000 -0.05000 -0.47893 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.14500 8.17230 -0.02730 -0.33406 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.48600 9.50990 -0.02390 -0.25132 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.02840 10.05360 -0.02520 -0.25066 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.42150 9.45300 -0.03150 -0.33323 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.01450 11.01690 -0.00240 -0.02178 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.96440 8.96640 -0.00200 -0.02231 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.47920 9.48130 -0.00210 -0.02215 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.90840 12.90830 0.00010 0.00077 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.52470 10.52460 0.00010 0.00095 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.13300 10.13600 -0.00300 -0.02960 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.86980 7.87210 -0.00230 -0.02922 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.42730 9.43010 -0.00280 -0.02969 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.51930 10.53140 -0.01210 -0.11489 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.63490 7.64360 -0.00870 -0.11382 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.15910 9.16960 -0.01050 -0.11451 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.43950 10.44180 -0.00230 -0.02203 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.92860 7.93040 -0.00180 -0.02270 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.35270 8.36560 -0.01290 -0.15420 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.59420 9.60110 -0.00690 -0.07187 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.16530 10.17270 -0.00740 -0.07274 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.65920 12.67880 -0.01960 -0.15459 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.12000 9.10000 0.02000 0.21978 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.34000 8.26000 0.08000 0.96852 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.12000 10.02000 0.10000 0.99800 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.79000 10.81000 -0.02000 -0.18501 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.76000 8.79000 -0.03000 -0.34130 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 11.06000 11.04000 0.02000 0.18116 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 11.07000 11.06000 0.01000 0.09042 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.68000 11.67000 0.01000 0.08569 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.04520 13.05920 -0.01400 -0.10720 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.49000 10.51000 -0.02000 -0.19029 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.17000 10.20000 -0.03000 -0.29412 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 富蘭克林華美第一富基金 41.29000 41.25000 0.04000 0.09697 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.28300 10.28290 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.78000 9.82000 -0.04000 -0.40733 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.01000 10.06000 -0.05000 -0.49702 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.48000 9.53000 -0.05000 -0.52466 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.70000 9.76000 -0.06000 -0.61475 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.87000 13.84000 0.03000 0.21676 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 14.01000 14.03000 -0.02000 -0.14255 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.39000 15.44000 -0.05000 -0.32383 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.07790 7.12450 -0.04660 -0.65408 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.55900 11.58520 -0.02620 -0.22615 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.19210 10.22540 -0.03330 -0.32566 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.29920 11.33610 -0.03690 -0.32551 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.35340 7.36160 -0.00820 -0.11139 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.75700 9.76140 -0.00440 -0.04508 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.62350 10.62830 -0.00480 -0.04516 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.94220 10.95450 -0.01230 -0.11228 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.32000 19.39000 -0.07000 -0.36101 復華人民幣貨幣市場基金 11.47990 11.47890 0.00100 0.00871 復華人生目標基金 34.60010 34.59060 0.00950 0.02746 復華大中華中小策略基金 10.27000 10.21000 0.06000 0.58766 復華中小精選基金 66.26000 66.07000 0.19000 0.28757 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.06000 9.91000 0.15000 1.51362 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.22000 9.13000 0.09000 0.98576 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.10000 12.01000 0.09000 0.74938 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.22000 11.13000 0.09000 0.80863 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.35000 11.31000 0.04000 0.35367 復華台灣智能基金 11.67000 11.67000 0.00000 0.00000 復華全方位基金 27.42000 27.31000 0.11000 0.40278 復華全球大趨勢基金-美元 14.06000 14.02000 0.04000 0.28531 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.90000 20.89000 0.01000 0.04787 復華全球平衡基金-新臺幣 20.63000 20.60000 0.03000 0.14563 復華全球物聯網科技基金-美元 16.45000 16.40000 0.05000 0.30488 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.97000 14.95000 0.02000 0.13378 復華全球原物料基金 9.06000 9.10000 -0.04000 -0.43956 復華全球消費基金-新臺幣 13.44000 13.44000 0.00000 0.00000 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.43800 11.45680 -0.01880 -0.16409 復華全球債券基金 13.56450 13.56400 0.00050 0.00369 復華全球債券組合基金 14.73000 14.74000 -0.01000 -0.06784 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.86000 13.79000 0.07000 0.50761 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200 復華有利貨幣市場基金 13.41450 13.41440 0.00010 0.00075 復華亞太平衡基金 14.34000 14.29000 0.05000 0.34990 復華亞太成長基金 14.74000 14.71000 0.03000 0.20394 復華亞太神龍科技基金-美元 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 復華東協世紀基金 13.97000 14.04000 -0.07000 -0.49858 復華南非幣長期收益基金A 13.36000 13.40000 -0.04000 -0.29851 復華南非幣長期收益基金B 8.59000 8.61000 -0.02000 -0.23229 復華南非幣短期收益基金A 13.39000 13.40000 -0.01000 -0.07463 復華南非幣短期收益基金B 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870 復華美國新星基金-美元 13.23000 13.20000 0.03000 0.22727 復華美國新星基金-新臺幣 12.65000 12.66000 -0.01000 -0.07899 復華恒生基金 22.07000 22.07000 0.00000 0.00000 復華恒生單日反向一倍基金 8.02000 8.00000 0.02000 0.25000 復華恒生單日正向二倍基金 38.63000 38.82000 -0.19000 -0.48944 復華神盾基金 23.73880 23.74340 -0.00460 -0.01937 復華高成長基金 63.04000 62.90000 0.14000 0.22258 復華高益策略組合基金 12.97000 12.98000 -0.01000 -0.07704 復華貨幣市場基金 14.37390 14.37380 0.00010 0.00070 復華富時不動產證券化基金 17.78000 17.95000 -0.17000 -0.94708 復華復華基金 19.98000 19.95000 0.03000 0.15038 復華華人世紀基金 19.93000 19.82000 0.11000 0.55499 復華傳家二號基金 27.19290 27.19740 -0.00450 -0.01655 復華傳家基金 22.30540 22.39330 -0.08790 -0.39253 復華奧林匹克全球組合基金 14.83000 14.84000 -0.01000 -0.06739 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.94000 11.94000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.39000 14.40000 -0.01000 -0.06944 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣短期收益基金 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975 復華新興人民幣債券基金A 11.62000 11.62000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.09000 9.09000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.82000 18.88000 -0.06000 -0.31780 復華新興市場高收益債券基金A 10.16000 10.21000 -0.05000 -0.48972 復華新興市場高收益債券基金B 6.19000 6.22000 -0.03000 -0.48232 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.47000 13.53000 -0.06000 -0.44346 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.21000 14.28000 -0.07000 -0.49020 復華新興市場短期收益基金 10.90000 10.91000 -0.01000 -0.09166 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 復華滬深300 A股基金 25.06000 25.27000 -0.21000 -0.83102 復華數位經濟基金 53.10000 52.95000 0.15000 0.28329 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.98000 11.96000 0.02000 0.16722 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.98710 9.99160 -0.00450 -0.04504 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.83230 9.84080 -0.00850 -0.08638 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.14430 10.14880 -0.00450 -0.04434 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.95620 9.96480 -0.00860 -0.08630 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.99170 9.99350 -0.00180 -0.01801 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.95770 9.97890 -0.02120 -0.21245 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.99680 9.99780 -0.00100 -0.01000 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.96260 9.98310 -0.02050 -0.20535 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.99680 9.99780 -0.00100 -0.01000 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.96260 9.98310 -0.02050 -0.20535 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.33130 9.32740 0.00390 0.04181 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.15620 9.17710 -0.02090 -0.22774 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.64680 8.68360 -0.03680 -0.42379 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.36930 11.36450 0.00480 0.04224 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.16640 11.19200 -0.02560 -0.22873 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.66360 10.70890 -0.04530 -0.42301 景順主流基金 19.96000 19.92000 0.04000 0.20080 景順台灣科技基金 36.66000 37.06000 -0.40000 -1.07933 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.06000 11.07000 -0.01000 -0.09033 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452 景順全球科技基金 21.19000 21.20000 -0.01000 -0.04717 景順全球康健基金 17.39000 17.43000 -0.04000 -0.22949 景順貨幣市場基金 15.91330 15.91310 0.00020 0.00126 景順潛力基金 36.95000 37.02000 -0.07000 -0.18909 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 16.14000 16.01000 0.13000 0.81199 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.28000 14.19000 0.09000 0.63425 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.41000 10.43000 -0.02000 -0.19175 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 8.95000 8.98000 -0.03000 -0.33408 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 8.61000 8.66000 -0.05000 -0.57737 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.02000 9.05000 -0.03000 -0.33149 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 8.67000 8.72000 -0.05000 -0.57339 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.83550 8.82360 0.01190 0.13487 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.33420 8.36670 -0.03250 -0.38844 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.12470 11.10970 0.01500 0.13502 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.47250 10.51340 -0.04090 -0.38903 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.66000 8.62000 0.04000 0.46404 華南永昌中國A股基金(美元) 9.06000 9.02000 0.04000 0.44346 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.53000 12.51000 0.02000 0.15987 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.64140 9.64120 0.00020 0.00207 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.31320 9.33130 -0.01810 -0.19397 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.78260 9.78250 0.00010 0.00102 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.45120 9.46960 -0.01840 -0.19431 華南永昌永昌基金 19.71000 19.68000 0.03000 0.15244 華南永昌全球亨利組合基金 14.35370 14.36440 -0.01070 -0.07449 華南永昌全球神農水資源基金 9.92000 10.01000 -0.09000 -0.89910 華南永昌全球精品基金 14.47000 14.43000 0.04000 0.27720 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 12.15000 12.15000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.47000 11.49000 -0.02000 -0.17406 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.11000 14.11000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.31000 13.33000 -0.02000 -0.15004 華南永昌物聯網精選基金 13.23000 13.30000 -0.07000 -0.52632 華南永昌策略報酬基金 10.81000 10.75000 0.06000 0.55814 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.17560 16.17550 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平衡基金 24.81220 24.94170 -0.12950 -0.51921 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.91640 11.91620 0.00020 0.00168 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.15080 10.14990 0.00090 0.00887 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.32970 10.38580 -0.05610 -0.54016 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.00520 10.00430 0.00090 0.00900 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.15710 10.21240 -0.05530 -0.54150 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.05320 10.05190 0.00130 0.01293 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.17390 10.22880 -0.05490 -0.53672 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 10.05320 10.05190 0.00130 0.01293 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.16860 10.22340 -0.05480 -0.53603 華頓中小型基金 24.56000 24.71000 -0.15000 -0.60704 華頓中國多重機會平衡基金 13.29760 13.25140 0.04620 0.34864 華頓台灣基金 25.38000 25.34000 0.04000 0.15785 華頓平安貨幣市場基金 11.49880 11.49870 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 17.29000 17.23000 0.06000 0.34823 華頓全球高收益債券基金A 13.43020 13.43850 -0.00830 -0.06176 華頓全球高收益債券基金B 8.55530 8.56060 -0.00530 -0.06191 華頓全球黑鑽油源基金 5.72000 5.76000 -0.04000 -0.69444 華頓新興亞太債券基金A 10.52390 10.53380 -0.00990 -0.09398 華頓新興亞太債券基金B 8.13850 8.14610 -0.00760 -0.09330 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.13090 3.10500 0.02590 0.83414 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.45780 14.40520 0.05260 0.36515 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.49510 0.49240 0.00270 0.54833 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.04760 12.02270 0.02490 0.20711 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.04610 11.01530 0.03080 0.27961 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.06020 11.08890 -0.02870 -0.25882 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.10950 10.13560 -0.02610 -0.25751 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.92130 11.92880 -0.00750 -0.06287 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.01950 11.02400 -0.00450 -0.04082 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 13.35000 13.23000 0.12000 0.90703 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.87000 11.82000 0.05000 0.42301 匯豐中國科技精選基金(美元) 13.45000 13.36000 0.09000 0.67365 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.41530 2.41490 0.00040 0.01656 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.99180 1.98650 0.00530 0.26680 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.25000 12.28360 -0.03360 -0.27354 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 10.15520 10.18300 -0.02780 -0.27300 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38130 0.38230 -0.00100 -0.26157 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.32970 0.33020 -0.00050 -0.15142 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.68000 3.65000 0.03000 0.82192 匯豐中國動力基金(台幣) 16.99000 16.95000 0.04000 0.23599 匯豐中國動力基金(美元) 0.58000 0.58000 0.00000 0.00000 匯豐五福全球債券組合基金 13.19580 13.21090 -0.01510 -0.11430 匯豐太平洋精典基金 18.61000 18.64000 -0.03000 -0.16094 匯豐台灣精典基金 24.38000 24.36000 0.02000 0.08210 匯豐全球趨勢組合基金 12.07000 12.09000 -0.02000 -0.16543 匯豐全球關鍵資源基金 7.85000 7.86000 -0.01000 -0.12723 匯豐安富基金 25.61000 25.59000 0.02000 0.07816 匯豐成功基金 38.58000 38.28000 0.30000 0.78370 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.47000 11.48000 -0.01000 -0.08711 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.56000 10.58000 -0.02000 -0.18904 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.49000 11.50000 -0.01000 -0.08696 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.28000 11.28000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.39000 11.40000 -0.01000 -0.08772 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.47190 2.46570 0.00620 0.25145 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.28750 2.28100 0.00650 0.28496 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.83190 11.84200 -0.01010 -0.08529 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.35190 8.36190 -0.01000 -0.11959 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39170 0.39170 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35700 0.35710 -0.00010 -0.02800 匯豐拉丁美洲基金 8.09000 8.27000 -0.18000 -2.17654 匯豐金磚動力基金 15.44000 15.46000 -0.02000 -0.12937 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.96950 14.96940 0.00010 0.00067 匯豐富泰貨幣市場基金 15.81330 15.81330 0.00000 0.00000 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.94000 5.01000 -0.07000 -1.39721 匯豐新鑽動力基金 11.76000 11.85000 -0.09000 -0.75949 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.70810 5.76920 -0.06110 -1.05907 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.18480 9.24610 -0.06130 -0.66298 匯豐龍鳳基金 52.28000 52.25000 0.03000 0.05742 匯豐龍騰電子基金 38.53000 38.62000 -0.09000 -0.23304 匯豐雙高收益債券組合基金 12.46330 12.47410 -0.01080 -0.08658 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 20.29000 20.36000 -0.07000 -0.34381 新光中國成長基金(人民幣) 12.59000 12.46000 0.13000 1.04334 新光中國成長基金(美元) 13.71000 13.59000 0.12000 0.88300 新光中國成長基金(新臺幣) 12.93000 12.86000 0.07000 0.54432 新光台灣富貴基金 24.33000 24.37000 -0.04000 -0.16414 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.63000 9.66000 -0.03000 -0.31056 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.74000 8.77000 -0.03000 -0.34208 新光全球生技醫療基金(美元) 11.85000 11.82000 0.03000 0.25381 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.92000 10.93000 -0.01000 -0.09149 新光全球債券基金(A累積)美元 10.00060 10.00730 -0.00670 -0.06695 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.23590 9.27550 -0.03960 -0.42693 新光全球債券基金(B配息)美元 9.72670 9.73430 -0.00760 -0.07807 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 8.97470 9.01320 -0.03850 -0.42715 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519 新光吉星貨幣市場基金 15.41750 15.41730 0.00020 0.00130 新光亞洲精選基金-美金 26.32000 26.14000 0.18000 0.68860 新光亞洲精選基金-新台幣 25.21000 25.13000 0.08000 0.31834 新光兩岸優勢基金 14.74000 14.72000 0.02000 0.13587 新光店頭基金 25.71000 25.73000 -0.02000 -0.07773 新光南非幣保本基金 11.57000 11.57000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.20000 9.25000 -0.05000 -0.54054 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.62000 8.67000 -0.05000 -0.57670 新光創新科技基金 15.59000 15.62000 -0.03000 -0.19206 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.84300 9.84380 -0.00080 -0.00813 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.19920 10.19340 0.00580 0.05690 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.80640 9.82440 -0.01800 -0.18322 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.48520 9.48600 -0.00080 -0.00843 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.82090 9.82870 -0.00780 -0.07936 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.46010 9.47740 -0.01730 -0.18254 新光福運平衡基金 17.04370 17.08900 -0.04530 -0.26508 新光澳幣八年期保本基金 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 新光澳幣十年期保本基金 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346 新光澳幣保本基金 11.74000 11.73000 0.01000 0.08525 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.04420 10.05180 -0.00760 -0.07561 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 10.04470 10.05250 -0.00780 -0.07759 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.94100 9.95240 -0.01140 -0.11455 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.94100 9.95240 -0.01140 -0.11455 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.97190 9.97710 -0.00520 -0.05212 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.97170 9.97690 -0.00520 -0.05212 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.95400 9.95810 -0.00410 -0.04117 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.95440 9.95850 -0.00410 -0.04117 瑞銀全球創新趨勢基金 7.28000 7.29000 -0.01000 -0.13717 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.66000 8.62000 0.04000 0.46404 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.03200 10.03800 -0.00600 -0.05977 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.87480 9.88060 -0.00580 -0.05870 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.02560 10.02880 -0.00320 -0.03191 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.89520 9.89830 -0.00310 -0.03132 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.90640 9.89950 0.00690 0.06970 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.09830 10.09160 0.00670 0.06639 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.93590 13.95300 -0.01710 -0.12255 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.78430 8.79520 -0.01090 -0.12393 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.67480 36.80610 -0.13130 -0.35673 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 36.99580 37.09400 -0.09820 -0.26473 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.44390 38.61780 -0.17390 -0.45031 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.03730 11.03630 0.00100 0.00906 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14070 10.16700 -0.02630 -0.25868 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.39820 13.27020 0.12800 0.96457 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.90700 10.81160 0.09540 0.88239 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.69000 10.61000 0.08000 0.75401 群益大印度基金-人民幣 12.88090 12.91080 -0.02990 -0.23159 群益大印度基金-美元 13.19380 13.23510 -0.04130 -0.31205 群益大印度基金-新臺幣 11.85000 11.91000 -0.06000 -0.50378 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.50500 12.46800 0.03700 0.29676 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 13.13340 13.10510 0.02830 0.21595 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.68000 11.68000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.75220 11.71750 0.03470 0.29614 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 11.26400 11.23980 0.02420 0.21531 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.65610 9.63530 0.02080 0.21587 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.81470 9.78560 0.02910 0.29738 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.76100 9.73990 0.02110 0.21663 群益中小型股基金 45.96000 45.94000 0.02000 0.04354 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.03460 10.01220 0.02240 0.22373 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 10.14630 10.13170 0.01460 0.14410 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.01000 9.01470 -0.00470 -0.05214 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.98930 8.96920 0.02010 0.22410 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 9.08920 9.07610 0.01310 0.14434 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.07200 8.07620 -0.00420 -0.05200 群益中國高收益債券基金N-美元 10.02620 10.03100 -0.00480 -0.04785 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.43210 11.43040 0.00170 0.01487 群益中國高收益債券基金-美元 11.25740 11.26270 -0.00530 -0.04706 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.46640 10.48720 -0.02080 -0.19834 群益中國新機會基金N-美元 10.03750 9.93620 0.10130 1.01950 群益中國新機會基金N-新臺幣 10.16000 10.07000 0.09000 0.89374 群益中國新機會基金-人民幣 8.90120 8.80430 0.09690 1.10060 群益中國新機會基金-美元 10.73260 10.62430 0.10830 1.01936 群益中國新機會基金-新臺幣 9.69000 9.61000 0.08000 0.83247 群益平衡王基金 19.57150 19.57840 -0.00690 -0.03524 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.84000 7.84000 0.00000 0.00000 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.73000 5.73000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.76560 9.72990 0.03570 0.36691 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.15210 10.12320 0.02890 0.28548 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.11000 9.10000 0.01000 0.10989 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 8.94130 8.90860 0.03270 0.36706 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.29530 9.26880 0.02650 0.28591 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.34000 8.33000 0.01000 0.12005 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.02900 10.02710 0.00190 0.01895 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.88620 9.88670 -0.00050 -0.00506 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.61690 9.61510 0.00180 0.01872 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.54680 9.54730 -0.00050 -0.00524 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.23000 9.25000 -0.02000 -0.21622 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.08670 10.08480 0.00190 0.01884 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.19600 10.19650 -0.00050 -0.00490 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.78610 9.78430 0.00180 0.01840 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.13590 10.15590 -0.02000 -0.19693 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.50620 7.52100 -0.01480 -0.19678 群益全球關鍵生技基金-美元 15.15270 15.20750 -0.05480 -0.36035 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.15000 14.23000 -0.08000 -0.56219 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.52000 11.57000 -0.05000 -0.43215 群益印度中小基金N-美元 9.84580 9.82920 0.01660 0.16888 群益印度中小基金N-新臺幣 8.81000 8.81000 0.00000 0.00000 群益印度中小基金-人民幣 14.57890 14.54260 0.03630 0.24961 群益印度中小基金-美元 14.08210 14.05830 0.02380 0.16930 群益印度中小基金-新臺幣 15.42000 15.42000 0.00000 0.00000 群益多利策略組合基金 11.64000 11.65000 -0.01000 -0.08584 群益多重收益組合基金 13.64000 13.66000 -0.02000 -0.14641 群益多重資產組合基金 15.72000 15.74000 -0.02000 -0.12706 群益安家基金 23.83400 23.83250 0.00150 0.00629 群益安穩貨幣市場基金 16.05410 16.05390 0.00020 0.00125 群益那斯達克生技基金 21.97000 22.23000 -0.26000 -1.16959 群益亞太中小基金 13.68000 13.69000 -0.01000 -0.07305 群益亞太新趨勢平衡基金 17.60000 17.60000 0.00000 0.00000 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.64060 9.64930 -0.00870 -0.09016 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.53910 7.54590 -0.00680 -0.09012 群益店頭市場基金 97.24000 97.15000 0.09000 0.09264 群益東方盛世基金 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816 群益東協成長基金-人民幣 14.67300 14.76510 -0.09210 -0.62377 群益東協成長基金-美元 14.02690 14.12640 -0.09950 -0.70435 群益東協成長基金-新臺幣 13.13000 13.25000 -0.12000 -0.90566 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.35090 11.34360 0.00730 0.06435 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.93060 10.92560 0.00500 0.04576 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.19650 10.20060 -0.00410 -0.04019 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.23020 10.22370 0.00650 0.06358 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.85500 9.85050 0.00450 0.04568 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.19080 9.19450 -0.00370 -0.04024 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.99110 9.98470 0.00640 0.06410 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 10.03020 10.02560 0.00460 0.04588 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 10.05740 10.06150 -0.00410 -0.04075 群益長安基金 28.91000 28.74000 0.17000 0.59151 群益美國新創亮點基金-美元 14.83340 14.86170 -0.02830 -0.19042 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.56000 13.61000 -0.05000 -0.36738 群益真善美基金 17.37260 17.37790 -0.00530 -0.03050 群益馬拉松基金 120.32000 119.59000 0.73000 0.61042 群益深証中小板基金 15.99000 16.23000 -0.24000 -1.47874 群益創新科技基金 32.07000 32.00000 0.07000 0.21875 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.02080 9.96090 0.05990 0.60135 群益華夏盛世基金N-美元 10.04430 9.99230 0.05200 0.52040 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395 群益華夏盛世基金-人民幣 10.91270 10.84750 0.06520 0.60106 群益華夏盛世基金-美元 11.07520 11.01790 0.05730 0.52006 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.29000 17.23000 0.06000 0.34823 群益奧斯卡基金 27.84000 27.92000 -0.08000 -0.28653 群益新興金鑽基金-美元 13.93540 13.94840 -0.01300 -0.09320 群益新興金鑽基金-新臺幣 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674 群益葛萊美基金 23.64000 23.62000 0.02000 0.08467 群益道瓊美國地產ETF基金 18.34000 18.39000 -0.05000 -0.27189 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.43000 8.41000 0.02000 0.23781 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.38000 13.44000 -0.06000 -0.44643 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.71350 11.69990 0.01360 0.11624 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.61200 11.61090 0.00110 0.00947 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.45020 11.44750 0.00270 0.02359 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.86330 8.85300 0.01030 0.11634 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.61310 9.61230 0.00080 0.00832 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.63000 8.63000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.17710 9.17490 0.00220 0.02398 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 29.90000 29.90000 0.00000 0.00000 德信中國精選成長基金 12.90000 12.84000 0.06000 0.46729 德信台灣主流中小基金 18.48000 18.39000 0.09000 0.48940 德信新興股票組合基金 11.92000 11.95000 -0.03000 -0.25105 德信萬保貨幣市場基金 11.91190 11.91180 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.65670 10.66500 -0.00830 -0.07782 德信數位時代基金 28.68000 28.76000 -0.08000 -0.27816 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.63880 11.63870 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.31000 17.34000 -0.03000 -0.17301 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.76000 17.93000 -0.17000 -0.94813 德銀遠東DWS全球神農基金 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.39000 7.41000 -0.02000 -0.26991 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.34000 10.37000 -0.03000 -0.28930 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.02830 9.99730 0.03100 0.31008 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.05060 14.00760 0.04300 0.30698 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.33690 8.34090 -0.00400 -0.04796 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.52750 11.53050 -0.00300 -0.02602 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.59860 11.60690 -0.00830 -0.07151 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.06710 13.07010 -0.00300 -0.02295 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.16000 18.11000 0.05000 0.27609 摩根中小基金 25.43000 25.48000 -0.05000 -0.19623 摩根中國A股基金 16.07000 15.98000 0.09000 0.56320 摩根中國A股基金(美元) 13.33000 13.23000 0.10000 0.75586 摩根中國亮點基金 14.85000 14.72000 0.13000 0.88315 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 12.41280 12.40260 0.01020 0.08224 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 13.51260 13.45320 0.05940 0.44153 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.87860 10.85430 0.02430 0.22387 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.69300 13.68160 0.01140 0.08332 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.35810 15.29060 0.06750 0.44145 摩根台灣金磚基金 21.11000 21.14000 -0.03000 -0.14191 摩根台灣增長基金 51.85000 51.82000 0.03000 0.05789 摩根平衡基金 28.13000 28.08000 0.05000 0.17806 摩根全球α基金 18.67000 18.74000 -0.07000 -0.37353 摩根全球平衡基金 15.70840 15.76550 -0.05710 -0.36218 摩根全球發現基金 12.55000 12.57000 -0.02000 -0.15911 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.83880 9.84730 -0.00850 -0.08632 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.67110 10.67020 0.00090 0.00843 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.22010 10.22560 -0.00550 -0.05379 摩根多元入息成長基金-累積型 11.31340 11.32320 -0.00980 -0.08655 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.98540 11.01460 -0.02920 -0.26510 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.77020 13.80680 -0.03660 -0.26509 摩根亞洲基金 59.09000 59.02000 0.07000 0.11860 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.91230 8.92620 -0.01390 -0.15572 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.34080 10.34200 -0.00120 -0.01160 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.27810 9.28620 -0.00810 -0.08723 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.63060 12.65030 -0.01970 -0.15573 摩根東方內需機會基金 18.72000 18.69000 0.03000 0.16051 摩根東方科技基金 39.06000 38.96000 0.10000 0.25667 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.07000 10.11000 -0.04000 -0.39565 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.37000 10.39000 -0.02000 -0.19249 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.61000 11.66000 -0.05000 -0.42882 摩根金龍收成基金 24.16000 24.01000 0.15000 0.62474 摩根第一貨幣市場基金 15.05820 15.05810 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.69000 14.59000 0.10000 0.68540 摩根新金磚五國基金 12.37000 12.48000 -0.11000 -0.88141 摩根新絲路基金 11.27000 11.27000 0.00000 0.00000 摩根新興35基金 14.40000 14.46000 -0.06000 -0.41494 摩根新興日本基金 25.10000 25.07000 0.03000 0.11966 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.98280 7.98940 -0.00660 -0.08261 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.05590 11.06510 -0.00920 -0.08314 摩根新興科技基金 60.05000 60.29000 -0.24000 -0.39808 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.51050 8.51620 -0.00570 -0.06693 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.62500 10.63200 -0.00700 -0.06584 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 9.19230 9.24630 -0.05400 -0.58402 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 10.22290 10.25320 -0.03030 -0.29552 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.82560 9.86670 -0.04110 -0.41655 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.36370 10.42460 -0.06090 -0.58420 摩根龍揚基金 36.12000 35.89000 0.23000 0.64085 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.23000 11.18000 0.05000 0.44723 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 11.16000 11.12000 0.04000 0.35971 摩根環球股票收益基金-累積型 10.91000 10.89000 0.02000 0.18365 摩根總收益組合基金-月配息型 9.41800 9.42500 -0.00700 -0.07427 摩根總收益組合基金-累積型 11.24680 11.25520 -0.00840 -0.07463 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 25.99000 25.95000 0.04000 0.15414 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.75860 11.74150 0.01710 0.14564 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.15200 11.12940 0.02260 0.20307 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.26440 10.27710 -0.01270 -0.12358 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.57880 10.56340 0.01540 0.14579 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.04390 10.02350 0.02040 0.20352 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.23810 9.24960 -0.01150 -0.12433 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.98880 10.99140 -0.00260 -0.02365 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.46630 10.48920 -0.02290 -0.21832 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.13350 10.12000 0.01350 0.13340 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.74280 9.74880 -0.00600 -0.06155 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 10.03270 10.01930 0.01340 0.13374 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.64570 9.65170 -0.00600 -0.06217 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.84210 11.84130 0.00080 0.00676 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.67510 11.67590 -0.00080 -0.00685 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.35450 10.37060 -0.01610 -0.15525 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.40280 11.40210 0.00070 0.00614 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 11.22460 11.22540 -0.00080 -0.00713 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.95800 9.97340 -0.01540 -0.15441 聯邦金鑽平衡基金 23.57730 23.59430 -0.01700 -0.07205 聯邦貨幣市場基金 13.13950 13.13940 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.82610 10.83280 -0.00670 -0.06185 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.42640 8.43170 -0.00530 -0.06286 聯邦精選科技基金 13.05000 13.02000 0.03000 0.23041 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.12680 16.14700 -0.02020 -0.12510 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.60390 12.53120 0.07270 0.58015 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.37520 12.33150 0.04370 0.35438 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.93980 11.89770 0.04210 0.35385 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.73900 11.71790 0.02110 0.18007 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.08900 11.09130 -0.00230 -0.02074 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.74100 10.72170 0.01930 0.18001 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.81970 8.82160 -0.00190 -0.02154 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 38.30000 38.30000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.68000 15.69000 -0.01000 -0.06373 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.21000 13.22000 -0.01000 -0.07564 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.86000 13.86000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.04000 13.05000 -0.01000 -0.07663 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.22000 8.24000 -0.02000 -0.24272 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.71000 12.72000 -0.01000 -0.07862 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.51000 11.52000 -0.01000 -0.08681 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.02000 12.01000 0.01000 0.08326 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.46000 15.41000 0.05000 0.32446 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.34000 15.30000 0.04000 0.26144 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.75000 20.74000 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瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太高股息基金B-美金 10.37000 10.42000 -0.05000 -0.47985 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.84000 9.90000 -0.06000 -0.60606 瀚亞亞太基礎建設基金 11.32000 11.39000 -0.07000 -0.61457 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.99300 11.98940 0.00360 0.03003 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 12.74700 12.74710 -0.00010 -0.00078 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.49610 11.51170 -0.01560 -0.13551 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.88930 10.91900 -0.02970 -0.27200 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.76220 11.73350 0.02870 0.24460 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.55640 9.55360 0.00280 0.02931 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.74060 9.74070 -0.00010 -0.00103 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.77750 9.79080 -0.01330 -0.13584 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.25410 9.27930 -0.02520 -0.27157 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.47030 9.44720 0.02310 0.24452 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.32080 14.35780 -0.03700 -0.25770 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.74950 10.73060 0.01890 0.17613 瀚亞股債入息組合基金B-美元 11.06550 11.07900 -0.01350 -0.12185 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.67500 12.70780 -0.03280 -0.25811 瀚亞非洲基金-南非幣 11.17000 11.15000 0.02000 0.17937 瀚亞非洲基金-新臺幣 22.71000 22.80000 -0.09000 -0.39474 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.53670 13.53650 0.00020 0.00148 瀚亞美國高科技基金 25.08000 25.08000 0.00000 0.00000 瀚亞高科技基金 60.92000 61.09000 -0.17000 -0.27828 瀚亞理財通基金 25.24000 25.09000 0.15000 0.59785 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.52000 9.56000 -0.04000 -0.41841 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 9.21000 9.20000 0.01000 0.10870 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20986 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 9.25000 9.28000 -0.03000 -0.32328 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 9.16000 9.14000 0.02000 0.21882 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 9.26000 9.29000 -0.03000 -0.32293 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 9.19000 9.16000 0.03000 0.32751 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 9.22000 9.24000 -0.02000 -0.21645 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 9.18000 9.15000 0.03000 0.32787 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 9.30000 9.33000 -0.03000 -0.32154 瀚亞菁華基金 22.54000 22.46000 0.08000 0.35619 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 13.22620 13.25250 -0.02630 -0.19845 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.61360 9.63270 -0.01910 -0.19828 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.98190 10.96030 0.02160 0.19707 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.89140 9.86080 0.03060 0.31032 瀚亞新興豐收基金A-美元 11.54120 11.55300 -0.01180 -0.10214 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 10.19380 10.22160 -0.02780 -0.27197 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.25100 10.22730 0.02370 0.23173 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 9.01130 8.99360 0.01770 0.19681 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 7.85050 7.82610 0.02440 0.31178 瀚亞新興豐收基金B-美元 9.94300 9.95310 -0.01010 -0.10148 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.80750 8.83140 -0.02390 -0.27063 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.35200 8.33260 0.01940 0.23282 瀚亞電通網基金 15.79000 15.84000 -0.05000 -0.31566 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.75710 13.76840 -0.01130 -0.08207 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.31290 10.28420 0.02870 0.27907 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.31510 10.31410 0.00100 0.00970 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.70490 11.71450 -0.00960 -0.08195 瀚亞歐洲基金 11.76000 11.79000 -0.03000 -0.25445 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------