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[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼   股票名稱 日期     地                    點
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*5701  劍湖山   20180320 劍湖山王子大飯店1樓宴會廳(雲林縣古坑鄉永光村大湖口67號)
*3454  晶睿     20180323 新北市中和區連城路192號地下二樓會議室                 
*6131  悠克     20180323 新北市板橋區文化路一段268號12樓(CMoney教育訓練中心)   
*6555  榮炭     20180323 宜蘭縣蘇澳鎮五結鄉利工二路46號(經濟部工業局龍德兼利澤服務中心)
*9958  世紀鋼   20180327 桃園市觀音區中山路一段1119號(本公司2F會議室)          
*3514  昱晶     20180328 苗栗縣竹南鎮新竹科學園區科北一路21號(本公司竹南廠)    
*3561  昇陽光電 20180328 新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路16號7樓會議室           
*3576  新日光   20180328 新竹市大學路1001號國立交通大學工程四館合勤講堂        
 2025  千興     20180329 台南市麻豆區工業路222號
 5906  台南-KY  20180402 台南市歸仁區中山路三段320號(台南企業股份有限公司會議室)
 1314  中石化   20180411 苗栗縣頭份市自強路2段217號(本公司頭份廠)              
 6238  勝麗     20180416 新竹縣竹北市泰和路84號
 6638  沅聖     20180416 新北市中和區建康路10號4樓
 1538  正峰新   20180420 桃園市平鎮區民族路雙連2段118巷12號
 2430  燦坤     20180420 台北市內湖區堤頂大道一段331號6樓
 5864  致和證   20180424 台南勞工育樂中心(台南市南門路261號)
 6597  立誠     20180425 本公司會議室(地址：桃園市蘆竹區南山路二段303號1樓)    
 4907  富宇     20180426 臺中市西屯區市政北二路238號地下二樓
 6487  源一     20180426 新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄購物中心A棟4樓)展覽館1
 8440  綠電     20180426 桃園市楊梅區頭湖里泰圳路313巷128號
 9105  泰金寶-DR20180427 60號,Moo_8,Sethakij路,Tambon_Klong_Maduea,Samut_Sakhon省
 4965  商店街   20180430 台北市大安區新生南路三段三十號(公務人力發展中心福華國際文教會館二○三室)
 2101  南港     20180504 本公司新豐廠(新竹縣新豐鄉員山村新興路399號)           
 2722  夏都     20180507 夏都城旅安平館城曜廳(台南市南區新建路47號3樓)         
 4419  元勝     20180507 彰化縣北斗鎮拓農路199號(本公司會議室)                 
 2062  橋椿     20180508 臺中市西屯區台灣大道四段610號4樓
 6548  長華科   20180508 高雄市楠梓加工出口區經二路15號(楠梓加工出口區從業員工服務中心第三訓練教室)
 8074  鉅橡     20180508 台南市佳里區海澄里萊芊寮12-18號4樓
 3228  金麗科   20180509 新竹科學工業園區新竹市展業一路2號園區同業公會203會議室
 3290  東浦     20180509 台中市西區館前路57號地下一樓國際II廳(全國大飯店)      
 3523  迎輝     20180509 台南市安南區工業二路31號(南台灣創新園區國際會議廳)    
 4197  暐世     20180509 新竹市中華路六段335號(本公司5樓活動中心)              
 4198  環瑞醫   20180509 台北市中山區復興北路369號7樓(光鹽會議中心)            
 6219  富旺     20180509 台中市西區大隆路20號4樓之5(本公司訓練教室）           
 6554  中美冠科-KY20180509 台北市信義區信義路五段1號(台北國際會議中心201會議室)  
 8070  長華     20180509 高雄市楠梓加工出口區經二路15號(楠梓加工出口區從業員工服務中心第三訓練教室)
 8913  全銓     20180509 台北市信義路四段236號7樓(三商美邦宏遠大樓7樓)         
 1469  理隆     20180510 桃園市中壢市新生路二段466號(本公司中壢廠會議室)       
 3144  新揚科   20180510 高雄市路竹區路科五路23號(南部科學園區管理局高雄園區國際會議廳)
 8940  新天地   20180510 台中市北屯區崇德五路三四五號三樓會議廳                
 2017  官田鋼   20180511 台南市南門路261號(台南市勞工育樂中心第一會議室)       
 6552  易華電   20180511 高雄市楠梓加工出口區經二路15號(楠梓加工出口區從業員工服務中心第三訓練教室)
 8924  大田     20180511 屏東縣內埔鄉豐田村建富路8號(大田公司一樓文創美學中心) 
 3149  正達     20180514 苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號(本公司二樓會議室)    
 3675  德微     20180514 新北市深坑區北深路3段155巷29號4樓
 3710  連展投控 20180514 新北市深坑區北深路三段265號(深坑假日飯店)             
 6545  擎力     20180514 台北市南港區園區街H棟3-2號9樓(南港IC設計育成中心0913室)
 6553  豐華     20180514 台北市南港區園區街3之2號7樓(南港軟體園區H棟)          
 4991  環宇-KY  20180515 台灣台北市羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心米開朗基羅廳)
 6586  醣基     20180515 南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心(台北市南港區三重路19之10號A棟2樓)
 4563  百德     20180516 台中市大甲區幼獅工業區工六路3號(本公司4樓視聽室)      
 5222  全訊     20180516 南部科學工業園區台南市新市區南科三路26號2樓201會議室  
 6494  九齊     20180516 新竹市水利路81號二樓國際會議廳
 2614  東森     20180517 台北市仁愛路3段160號福華大飯店地下二樓福華廳          
 2809  京城銀   20180517 台南市中西區西門路一段506號14樓大禮堂                 
 3303  岱稜     20180517 臺南市麻豆區麻豆農會大禮堂(臺南市麻豆區新生北路56號)  
 3443  創意     20180517 新竹市新竹科學工業園區力行六路10號3樓                 
 4414  如興     20180517 台北市松山區復興北路369號7樓-光鹽會議中心             
 6416  瑞祺電   20180517 台北市敦化南路二段333號19樓
 6492  生華科   20180517 新北市新店區北新路三段223號2樓(國際會議中心)          
 6493  雷虎生   20180517 台中市西屯區工業區六路7號(本公司會議室)               
 8119  公信     20180517 新北巿汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)  
 8261  富鼎     20180517 新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓(台元科技園區第三期多功能會議室)
 8454  富邦媒   20180517 莉蓮會館(台北市內湖區堤頂大道一段327號)               
 6578  達邦蛋白 20180518 台南市安南區工業三路52號(本公司會議室)                
 6612  奈米醫材 20180518 新竹縣竹北市生醫路2段16號4樓
 8436  大江     20180518 屏東縣長治鄉德和村神農路12號
 2444  友旺     20180521 苗栗縣竹南鎮友義路77號
 6539  翔宇     20180521 台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室
 8463  潤泰材   20180521 台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)                
 8489  三貝德   20180521 新北市三重區重新路五段609巷10號2樓之2                 
 2528  皇普     20180522 桃園市桃園區大興路269號(晶悅國際飯店2樓祥瑞廳)        
 3081  聯亞     20180522 台南市新市區南科二路12號(南科育成中心B105會議室)      
 1586  和勤     20180523 彰化縣溪湖鎮彰水路二段762號(台糖溪湖糖廠教育館)       
 1773  勝一     20180523 高雄市永安區永工一路5號(本公司)
 2305  全友     20180523 新竹市科學工業園區工業東三路6號本公司會議室           
 2642  宅配通   20180523 台北市南港區三重路19-11號4樓(E棟)
 2743  山富     20180523 台北市南京東路二段85號4樓
 3207  耀勝     20180523 新北市土城區忠承路99號R樓(新北市永寧科技園區）        
 4527  方土霖   20180523 高雄市梓官區赤崁東路57號(梓官區赤崁社區活動中心)      
 4536  拓凱     20180523 台中市南屯區工業區20路17號(本公司B1會議廳)            
 4543  萬在     20180523 台南市歸仁區信義南路78號(歸仁文化中心2F國際會議廳)    
 8467  波力-KY  20180523 台中市潭子區嘉仁里仁愛路2段44號(台中市潭子區嘉仁里活動中心)
 9940  信義     20180523 台大醫院國際會議中心(地址:台北市徐州路2號)            
 1515  力山     20180524 台中市大里區仁化路261號本公司支援中心地下一樓簡報室   
 1780  立弘     20180524 桃園巿觀音區觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂)
 2395  研華     20180524 台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號B1
 2408  南亞科   20180524 桃園市蘆竹區南崁路1段336號
 2633  台灣高鐵 20180524 國泰金融會議廳(住址：台北市信義區松仁路九號一樓)      
 2736  高野     20180524 富野溫泉休閒會館(臺東縣卑南鄉溫泉村龍泉路16號)        
 4188  安克     20180524 桃園市楊梅區獅二路十號三樓
 4939  亞電     20180524 新竹市科學園區工業東二路1號
 5234  達興材料 20180524 台中市西屯區科園路21號(朝陽科技大學推廣教育中心)      
 5871  中租-KY  20180524 台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場會議中心-國際演藝廳)
 6023  元大期   20180524 台北市大安區安和路一段27號13樓(中華民國期貨業商業同業公會會議室)
 6024  群益期   20180524 台北市敦化南路二段97號B2
 6139  亞翔     20180524 新竹縣湖口鄉仁愛路九號
 6457  紘康     20180524 台北市士林區中山北路四段16號(劍潭海外青年活動中心)    
 6643  M31      20180524 新竹縣竹北市台元一街3號2樓會議室
 6665  康聯生醫 20180524 新北市新店區北新路三段223號2樓
 8281  歐普羅   20180524 新北市新莊區中正路66號13樓(本公司會議室)              
 9935  慶豐富   20180524 彰化縣福興鄉沿海路四段373號
 1605  華新     20180525 臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳            
 1733  五鼎     20180525 新竹市科學工業園區力行五路七號(本公司101會議室)       
 2637  慧洋-KY  20180525 台北市大安區羅斯福路4段85號B1(集思台大會議中心-洛克廳)
 4172  因華     20180525 台北市內湖區堤頂大道二段207號(學學文創一樓)           
 6266  泰詠     20180525 新竹市牛埔東路480號
 8028  昇陽半   20180525 集思竹科會議中心-新竹科技生活館二樓愛因斯坦廳         
 8420  明揚     20180525 屏東縣屏東市前進里屏加路1號(屏東加工出口區管理處會議室)
 8938  明安     20180525 高雄市立社會教育館(高雄市小港區學府路115號)           
 9934  成霖     20180525 臺中市潭子區(臺中加工出口區)建國路1號3樓              
 1256  鮮活果汁-KY20180528 耐斯王子大飯店（嘉義市忠孝路600號5F）                 
 1339  昭輝     20180528 昭輝實業股份有限公司會議室(彰化縣鹿港鎮興業路八號)    
 1592  英瑞-KY  20180528 台南市安平區永華二街199號2樓(臺邦商旅)                
 1597  直得     20180528 台南市新市區南部科學工業園區南科3路26號2樓之1(南科公會大樓)
 1776  展宇     20180528 新竹縣總工會(新竹縣竹北市縣政八街77號3樓)             
 2480  敦陽科   20180528 新竹市北大路282號(新竹第三信用合作社十三樓會議中心)   
 2733  維格     20180528 新北市五股區成泰路一段87號(本公司M樓)                 
 3094  聯傑     20180528 新竹市科學工業園區力行六路六號3樓大禮堂               
 3122  笙泉     20180528 新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區3期多功能會議室)
 4121  優盛     20180528 台北市內湖區內湖路一段516號6樓603室
 4807  日成-KY  20180528 集思北科大會議中心西格瑪廳(台北科技大學億光大樓)      
 5481  華韡     20180528 華韡綠色科技股份有限公司員工餐廳。(桃園市中壢區中壢工業區自強四路8號)
 6202  盛群     20180528 新竹科學園區工業東二路一號科技生活館愛迪生廳          
 6579  研揚     20180528 新北市新店區寶橋路235巷135號9樓
 6613  朋億     20180528 新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號2樓(仁發APEC商務中心二樓會議室)
 8083  瑞穎     20180528 新北市勞工活動中心(新北市五股區五工六路九號)          
 8341  日友     20180528 雲林縣元長鄉元東路1-20號(本公司會議室)                
 8942  森鉅     20180528 台南市歸仁區信義南路78號(國際會議廳)
 9946  三發地產 20180528 台北市八德路三段2號5樓501室(台北市電腦商業同業公會)   
 1213  大飲     20180529 臺北市長沙街一段20號(國軍英雄館宴會廳)                
 1324  地球     20180529 桃園市楊梅區幼獅工業區幼一路八號(本公司幼二廠地下一樓)
 1409  新纖     20180529 新光人壽大樓(台北市中山區南京東路2段123號16樓大禮堂)  
 1528  恩德     20180529 桃園市中壢區東園路57號二樓
 1566  捷邦     20180529 「關西鎮農會(仙草加工廠)」(新竹縣關西鎮北山里10鄰高橋坑6號)
 1587  吉茂     20180529 彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓會議室              
 1594  日高     20180529 高雄市前金區中正四路136號10樓
 1701  中化     20180529 台北市徐州路二號四樓(台大醫院國際會議中心401室)       
 1707  葡萄王   20180529 桃園市平鎮區金陵路二段402號(平鎮總公司8樓)            
 1786  科妍     20180529 高雄市前鎮區復興四路12號(高雄軟體科技園區南區綜合大樓A棟中庭交誼廳)
 1813  寶利徠   20180529 桃禧航空城酒店(桃園市大園區大觀路777號)二樓新屋廳     
 2022  聚亨     20180529 高雄市岡山區新樂街79-1號(本公司1廠會議室)             
 2239  英利-KY  20180529 彰化福泰商務飯店B1望愛廳(彰化市建寶街20號B1)          
 2420  新巨     20180529 新北市新店區北新路一段92號3樓(文化劇場演藝廳)         
 2441  超豐     20180529 苗栗縣竹南鎮公義路一三六號地下室(本公司訓練教室)      
 2442  新美齊   20180529 臺北市內湖區洲子街12號2樓(會議室B廳)
 2467  志聖     20180529 桃園市龜山區文化一路53號2樓訓練教室(經濟部工業局林口工業區服務中心)
 2712  遠雄來   20180529 花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號-花蓮遠雄悅來大飯店會議廳   
 2732  六角     20180529 新竹縣體育場中型會議室(新竹縣竹北市福興東路一段1號)   
 2823  中壽     20180529 本公司北投訓練中心(台北市北投路二段九號B1)            
 2926  誠品生活 20180529 台北市信義區松高路11號6樓(誠品信義店視聽室)           
 3088  艾訊     20180529 新北市汐止區南興路55號8樓
 3188  鑫龍騰   20180529 高雄市三民區博愛一路300號4樓(土銀大樓會議室)          
 3189  景碩     20180529 桃園市新屋區中華路1245號(本公司石磊廠員工餐廳)        
 3264  欣銓     20180529 新竹縣新豐鄉新興路1號明新科技大學
 3413  京鼎     20180529 新竹科學園區竹南鎮科中路16號2樓
 3416  融程電   20180529 新北市三重區興德路111之2號9樓(本公司員工教育訓練室)   
 3557  嘉威     20180529 高雄市楠梓區加昌路600之7號。(楠梓加工出口區管理處第二會議室)
 3563  牧德     20180529 新竹科學園區新安路2-1號尼尼生活館1F會議室             
 3644  凌嘉科   20180529 台中市西屯區科園一路16號(本公司會議室)                
 3673  TPK-KY   20180529 台北市信義區信義路五段1號4樓(台北國際會議中心4樓貴賓廳)
 3680  家登     20180529 新北市土城區中央路四段二號九樓(教育訓練中心)          
 3686  達能     20180529 桃園市觀音區大潭三路12巷2號(桃園市桃科、環科及大潭產業園區聯合服務中心2樓)
 3688  華立捷   20180529 新竹縣湖口鄉光復南路2號(本公司會議室)                 
 4108  懷特     20180529 桃園市楊梅區獅二路十號三樓
 4153  鈺緯     20180529 新北市中和區中山路二段351號10樓(國際會議廳)           
 4556  旭然     20180529 雲林縣斗六市科工二路26號(雲林科技工業區服務中心)      
 4722  國精化   20180529 高雄市永安區維新里永工五路二號一樓員工活動中心        
 4726  永昕     20180529 苗栗縣竹南鎮科研路36號202會議室
 4747  強生     20180529 台北市中山北路四段16號(救國團劍潭青年活動中心志清大樓5106教室)
 5009  榮剛     20180529 台南市柳營區工二路10號(本公司總部大樓)                
 5209  新鼎     20180529 台北市八德路3段2號5樓(台北市電腦公會聯誼中心501室)    
 5233  有量     20180529 桃園市龜山區茶專路六號
 5263  智崴     20180529 高雄市前鎮區復興四路9號(智崴資訊A棟大禮堂)            
 5315  光聯     20180529 台中市潭子區台中加工出口區復興路二號(員工餐廳)        
 5475  德宏     20180529 桃園市楊梅區楊湖路二段491號(三湖社區活動中心)         
 5514  三豐     20180529 台北市市民大道三段83號2樓(美麗信花園酒店晶鑽廳)       
 5543  崇佑-KY  20180529 台中市北屯區后庄路306號(台中兆品酒店)                 
 6021  大慶證   20180529 臺北市松江路一六八號十三樓(臺灣省商業會之會議廳)      
 6151  晉倫     20180529 桃園市大園區大觀路777號(桃禧航空城酒店)               
 6231  系微     20180529 台北市進出口商業同業公會大樓一樓演講廳(台北市松江路350號)
 6417  韋僑     20180529 台中市大里區仁化里工業路2號二樓會議室(經濟部工業局大里工業區服務中心二樓會議室)
 6438  迅得     20180529 桃園市中壢區榮民路396號2樓(中壢區中山里集會所)        
 6441  廣錠     20180529 新北市新莊區中正路542-17號2樓(本公司會議室)           
 6442  光聖     20180529 救國團劍潭海外青年活動中心(台北市士林區中山北路4段16號)
 6496  科懋     20180529 外貿協會南港國際展覽中心(台北市南港區經貿二路1號502會議室)
 6504  南六     20180529 高雄市橋頭區筆秀路88號(本公司三樓會議室)              
 6516  勤崴     20180529 台北市中正區羅斯福路二段100號4樓
 6521  金樺     20180529 台北市南港區園區街3號17樓(F棟)(南港育成中心)          
 6530  創威     20180529 集思台大會議中心亞歷山大廳(台北市大安區羅斯福路四段85號B1)
 6560  欣普羅   20180529 新北市新莊區中正路80之1號4樓A教室(新莊農會)           
 6565  物聯     20180529 台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心447會議室)
 6569  醫揚     20180529 新北市新店區寶橋路235巷135號9樓
 6585  鼎基     20180529 高雄市小港區北林路8-1號(A棟二樓辦公室)                
 6633  萊鎂醫   20180529 新竹縣竹北市生醫路二段22號1樓
 8039  台虹     20180529 高雄市前鎮區高雄加工出口區環區三路一號                
 8066  來思達   20180529 台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心-會議室)   
 8101  華冠     20180529 新北市鶯歌區鶯桃路658巷16號
 8383  千附     20180529 桃園市蘆竹區南崁路一段99號8樓
 8401  白紗科   20180529 台中市太平區育賢路286號(賀緹酒店)
 8424  惠普     20180529 台北市鄭州路137號一樓會議室
 8427  基勝-KY  20180529 新北市新店區北新路三段213號2樓(台北矽谷II國際會議中心-2D廳)
 8476  台境     20180529 本公司會議室(台南市關廟區關新路二段567號)             
 8487  愛爾達   20180529 台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心202室)      
 8927  北基     20180529 新北市板橋區中正路375巷48號2樓(國光公園活動中心)      
 8928  鉅明     20180529 高雄市大寮區華中路一號(大發工業區管理中心禮堂)        
 9933  中鼎     20180529 台北市中山北路七段127號(沃田旅店國際會議廳)           
 1268  漢來美食 20180530 高雄市前金區成功一路266號9樓金寶廳
 1338  廣華-KY  20180530 北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓(集思台大會議中心洛克廳)
 1413  宏洲     20180530 桃園市龜山區楓樹村宏洲街29號
 1419  新紡     20180530 台北市建國北路2段15號(新光產物大樓)8樓                
 1598  岱宇     20180530 彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號(本公司總廠大會議室)   
 1702  南僑     20180530 台北市衡陽路51號6樓之6(台北金融園區願景廳)            
 1731  美吾華   20180530 桃園市楊梅區獅二路十號三樓
 1752  南光     20180530 台南市新化區中山路1001號(本公司綜合製劑大樓地下室大會議室)
 1760  寶齡富錦 20180530 臺北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心四樓會議室)
 2421  建準     20180530 高雄市前鎮區新衙路288-7號6樓之1(員工餐廳)             
 2597  潤弘     20180530 台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)                
 2612  中航     20180530 台北市忠孝東路一段12號台北喜來登大飯店B2喜廳          
 2641  正德     20180530 本公司會議室(高雄市苓雅區海邊路31號3樓)               
 2718  晶悅     20180530 晶悅國際飯店-桃園市桃園區大興路269號一樓(鴻運廳)      
 2727  王品     20180530 台中市西區館前路57號B1全國大飯店國際廳會議室          
 2748  雲品     20180530 新北市新莊區五工路66號6樓(新莊頤品大飯店)             
 2851  中再保   20180530 台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會10樓1002會議室  
 3010  華立     20180530 高雄市前金區中正四路211號5樓(兆豐銀行南區員工訓練中心)
 3030  德律     20180530 台北市士林區德行西路45號5樓
 3130  一零四   20180530 一零四資訊科技總公司(新北市新店區寶中路119號3樓)      
 3167  大量     20180530 桃園市八德區友聯街49號(本公司)
 3489  森寶     20180530 桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店B1F紫雲廳2廳)
 3535  晶彩科   20180530 新竹縣竹北市光明六路東一段2號(新竹縣體育場視聽教室)   
 3661  世芯-KY  20180530 台北市內湖區堤頂大道二段207號1樓(學學文創志業大樓)    
 3708  上緯投控 20180530 南投市南崗三路21號(南崗工業區服務中心南崗會館)        
 4130  健亞     20180530 新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路一號(健亞生物科技股份有限公司-湖口廠)
 4155  訊映     20180530 新竹市公道五路二段91號
 4736  泰博     20180530 本公司(新北市五股區五工二路127號)
 4915  致伸     20180530 臺北市中正區徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心)        
 4916  事欣科   20180530 桃園市中壢區中壢工業區服務中心二樓訓練教室(桃園市中壢區東園路57號)
 4972  湯石照明 20180530 新北市板橋區大觀路三段240號(崑崙公園市民活動中心)     
 5205  漢康     20180530 國軍英雄館(台北市長沙街1段20號2樓)
 5230  雷笛克光學20180530 福朋酒店3F東廳(新北市中和區中正路631號)               
 5274  信驊     20180530 新竹科技生活館2樓達爾文廳(新竹市科學園區工業東二路1號2樓)
 5536  聖暉     20180530 台中市西屯區文心路二段201號B2(順天經貿廣場國際廳)     
 6109  亞元     20180530 新北市新店區寶橋路235巷135號9樓
 6155  鈞寶     20180530 桃園市平鎮區南豐路269號(本公司會議室)                 
 6196  帆宣     20180530 臺北市南港區園區街3號3樓視聽會議中心舉行              
 6251  定穎     20180530 桃園住都大飯店祥福廳(桃園市桃鶯路398號)               
 6423  億而得   20180530 新竹縣竹北市台元街26號會館2樓(多功能會議室)           
 6434  達輝光電 20180530 新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科北二路3號1樓會議室      
 6462  神盾     20180530 台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館)            
 6464  台數科   20180530 台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉飯店宴會廳)             
 6549  景凱     20180530 新竹縣竹北市生醫路二段2號1樓
 6603  富強鑫   20180530 富強鑫精密工業(台南市關廟區埤頭里保東路269號)         
 6634  欣耀     20180530 台北市南港區三重路19之10號A棟2樓(南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心)
 8255  朋程     20180530 桃園市蘆竹區南崁路2段22號地下一樓會議室               
 8271  宇瞻     20180530 新北市深坑區北深路三段265號3樓(台北深坑假日飯店VIP3會議室)
 1762  中化生   20180531 台北市中正區徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心401室)   
 2063  世鎧     20180531 高雄市岡山區本洲里本工路17號(岡山本洲工業區服務中心二樓會議室)
 3138  耀登     20180531 桃園市八德區和平路772巷19號
 3374  精材     20180531 桃園市中壢區吉林路23號地下一樓
 5457  宣德     20180531 桃園市龜山區民生北路一段568號(本公司會議室)           
 6204  艾華     20180531 晶悅國際飯店2F(桃園市桃園區大興路269號)               
 6470  宇智     20180531 新竹市金山八街一號一樓會議室
 6803  崑鼎     20180531 台北市士林區中山北路七段127號(沃田旅店505會議室)      
 8176  智捷     20180531 新竹市新竹科學工業園區展業一路2號2F
 8240  華宏     20180531 高雄市前金區中正四路211號5樓(兆豐銀行南區員工訓練中心)
 8416  實威     20180531 台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之3(本公司大會議室)      
 1457  宜進     20180601 桃園市龜山區楓樹村宏洲街二十九號(子公司宏洲工廠)      
 3169  亞信     20180601 新竹市科學工業園區工業東二路一號科技生活館2F愛迪生廳  
 3515  華擎     20180601 天母沃田旅店502會議室(台北市士林區中山北路七段127號)  
 3684  榮昌     20180601 新北市新店區寶橋路235巷4號3樓(本公司會議室)           
 4150  優你康   20180601 新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室   
 4739  康普     20180601 經濟部工業局新竹工業區服務中心(新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號)
 4760  勤凱     20180601 高雄市大寮區大有三街32號勤凱會議室
 5271  紘通     20180601 新北市五股區中興路一段8號3樓7~10號(本公司會議室)     
 5310  天剛     20180601 新北市新莊區五權一路一號2樓之2(新北市工商發展投資策進會會議廳)
 6281  全國電   20180601 新北市五股區五工六路五十五號本公司二樓大會議室        
 6558  興能高   20180601 新竹市東區工業東二路一號二樓(科技生活館)              
 6575  心悅     20180601 新北市汐止區新台五路一段97號4樓(B棟遠雄U-Town接待中心)
 8084  巨虹     20180601 新北市中和區中正路716號地下二樓
 8109  博大     20180601 本公司地下室(台中市工業區22路36號)
 8462  柏文     20180601 高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館會議室)           
 1529  樂士     20180604 台南市勞工育樂中心(台南市南門路261號)                 
 4921  宏陽     20180604 新竹科學工業園區研發五路六號二樓會議室                
 5216  優燈     20180604 新竹科學園區研新二路1號
 5523  豐謙     20180604 台中市西區台灣大道二段501號10樓之2會議室              
 6242  立康     20180604 立康生醫事業股份有限公司國際會議廳(地址：台南市永康區環工路29號)
 1259  安心     20180605 台北市南港區三重路19-10號2樓(A棟)會議室               
 1304  台聚     20180605 臺北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場會議中心國際演藝廳)
 1308  亞聚     20180605 高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳          
 1445  大宇     20180605 台北市西寧北路70-1號6樓(台北市國立彰化高級商業職業學校校友會)
 1446  宏和     20180605 台南市仁德區中正路二段806號(仁德國小大禮堂)           
 1516  川飛     20180605 台北市信義區光復南路495號11樓
 1589  永冠-KY  20180605 桃禧航空城酒店二樓桃園廳(桃園市大園區大觀路777號)     
 1595  川寶     20180605 桃園市蘆竹區錦溪路99號3樓(錦中社區活動中心)           
 1781  合世     20180605 新北市中和區中正路716號地下二樓
 2024  志聯     20180605 本公司新屋廠(桃園市新屋區中興路480號)                 
 2327  國巨     20180605 新北市深坑區北深路三段265號3樓(台北深坑假日飯店VIP1會議室)
 2330  台積電   20180605 本公司企業總部大樓(新竹市科學工業園區力行六路八號晶圓十二A廠)
 2359  所羅門   20180605 台北巿內湖區行忠路四十二號五樓會議室
 2375  智寶     20180605 新北市汐止區新台五路一段99號4樓悅來國際會議中心C廳    
 2379  瑞昱     20180605 新竹市科學工業園區工業東二路1號(科技生活館巴哈廳)     
 2385  群光     20180605 新北市三重區光復路2段69號(本公司會議室)               
 2456  奇力新   20180605 新竹縣湖口鄉德和路128號(新竹縣湖口鄉和興村集會所)     
 2482  連宇     20180605 新北市土城區自強街11巷2號B1(本公司大會議室)           
 2483  百容     20180605 台中市工業區25路20號
 2486  一詮     20180605 新北市新莊區五工路95號3樓(新北產業園區服務中心3樓禮堂)
 2548  華固     20180605 台北市基隆路一段333號33樓(台北世界貿易中心)           
 2723  美食-KY  20180605 台中市南屯區工業18路29號(新幹線花園酒店)              
 2812  台中銀   20180605 台中市西區民權路八十七號十樓大禮堂
 3002  歐格     20180605 台北市內湖區內湖路一段92號5樓之1
 3027  盛達     20180605 總公司16樓會議室(新北市新店區中興路二段192號16樓)     
 3042  晶技     20180605 桃園市平鎮區工業六路四號(會議廳)
 3297  杭特     20180605 基隆市七堵區工建北路1之2號2樓(基隆就業中心六堵分站多媒體室)
 3521  鴻翊     20180605 新北市中和區中正路631號3樓福朋喜來登酒店              
 3581  博磊     20180605 新竹縣竹北市台元街26號(台元科技園區多功能會議廳)      
 3623  富晶通   20180605 台北市民權西路53號B1巴赫廳
 3698  隆達     20180605 新竹市科學工業園區工業東二路一號
 3701  大眾控   20180605 台北市內湖區洲子街12號2樓
 3703  欣陸     20180605 台北市敦化南路一段108號地下二樓(富邦國際會議中心)     
 4137  麗豐-KY  20180605 台北市松山區忠孝東路5段510號26樓
 4416  三圓     20180605 台北市徐州路二號4樓(台大醫院國際會議中心403室)        
 4523  永彰     20180605 桃園市觀音區崙坪里八鄰一四○號永彰觀音廠              
 5278  尚凡     20180605 台北市羅斯福路三段62號(金融研訓院402室)               
 5317  凱美     20180605 新北市汐止區新台五路一段81號13樓之2
 5388  中磊     20180605 苗栗縣竹南鎮友義路81號4樓
 5533  皇鼎     20180605 新北市汐止區大同路一段一二八號三樓(富信大飯店台北店會議廳)
 5604  中連貨運 20180605 台中酒廠(台中市西屯區工業28路2號)
 5904  寶雅     20180605 台南市民族路三段74號(本公司6樓會議室)                 
 6201  亞弘電   20180605 台南市安定區中沙里沙崙35號(本公司行政大樓會議室)      
 6409  旭隼     20180605 台北市內湖區新湖一路185號7樓(台北設計建材中心)        
 6456  GIS-KY   20180605 苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓(新竹科學工業園區竹南園區行政服務中心大禮堂)
 6510  精測     20180605 桃園市中壢區民權路398號
 6534  正瀚     20180605 南投縣南投市文獻路89號(本公司會議室)
 6547  高端疫苗 20180605 新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓112會議室                
 8121  越峰     20180605 桃園市大園區中正東路442號2樓城市商旅會議宴會廳        
 8442  威宏-KY  20180605 台北市中山區中山北路二段63號(台北國賓大飯店)          
 8466  美(吉吉)-KY20180605 新北市土城區沛陂里三民路4號3樓(經濟部工業局土城工業區服務中心)
 8908  欣雄     20180605 高雄市鳳山區國泰路一段99號(本公司營管中心二樓會議室)  
 1454  台富     20180606 台北市西寧北路70-1號6樓(彰化高商校友會)               
 1711  永光     20180606 臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓
 2606  裕民     20180606 國軍英雄館-台北市長沙街一段20號
 2704  國賓     20180606 台北市中山北路二段63號本公司台北分公司2樓國際廳       
 3141  晶宏     20180606 台北市內湖區堤頂大道一段327號
 3465  祥業     20180606 桃園市八德區國際路47號(竹園餐廳一樓大廳)              
 4147  中裕     20180606 元富證券股份有限公司教育訓練中心(台北市大安區敦化南路二段97號11樓)
 4951  精拓科   20180606 新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元一期會館2樓多功能會議室)
 3068  美磊     20180607 桃園市平鎮區南豐路270號(本公司二樓員工餐廳)           
 3305  昇貿     20180607 桃園市觀音區工業二路12-1號(本公司會議室)              
 3522  宏森     20180607 桃園市桃園區南平路166號(晶宴會館桃園館)               
 5213  亞昕     20180607 新北市林口區文化三路一段1號(林口亞昕福朋喜來登飯店)   
 6257  矽格     20180607 新竹縣竹東鎮新生路377號(樹杞林文化館)                 
 6292  迅德     20180607 桃園市龜山區民生北路一段三十八之一號(本公司七樓活動中心)
 6412  群電     20180607 新北市三重區光復路二段69號(本公司會議室)              
 6561  是方     20180607 台北市內湖區堤頂大道一段三二七號二樓(莉蓮會館-里仁廳) 
 6599  普達系統 20180607 台北市內湖區行愛路77巷59號8樓
 8086  宏捷科   20180607 台灣科學工業園區同業公會南部園區辦事處(台南科學工業園區台南市新市區南科三路26號2樓)
 8183  精星     20180607 新竹縣湖口鄉鳳凰村實踐路十二號三樓
 9918  欣天然   20180607 新北市中和區錦和路388號3樓(晶豪樓)
 1439  中和     20180608 台北市復興北路99號6樓(牛牛牛)亞國際會議中心           
 1708  東鹼     20180608 宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120號
 1906  寶隆     20180608 雲林縣斗六市萬年路809號(溪洲國小視聽教室)             
 2015  豐興     20180608 台中市后里區民生路268號(台中市后里區農會三樓會議廳)   
 2231  為升     20180608 彰化縣福興鄉彰鹿路6段546巷6號(本公司員工餐廳)         
 2360  致茂     20180608 桃園市龜山區華亞一路66號(本公司會議室)                
 2433  互盛電   20180608 台北市信義路五段2號3樓(震旦國際大樓多功能會議廳)      
 2705  六福     20180608 新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號「六福村主題遊樂園」    
 2820  華票     20180608 台北市羅斯福路四段85號集思會議中心(台大館)地下一樓蘇格拉底廳
 2838  聯邦銀   20180608 台北市中山北路4段16號劍潭海外青年活動中心群英堂(經國紀念堂2樓)
 2849  安泰銀   20180608 新北市新莊區中正路80號4樓新莊農會大會堂               
 2850  新產     20180608 本公司8樓會議室(台北市建國北路二段15號8樓)            
 2856  元富證   20180608 台北市農會大禮堂(台北市復興南路一段390號15樓)         
 2881  富邦金   20180608 台北市中山北路二段五十號十四樓(台北富邦銀行中山大樓十四樓大禮堂)
 3023  信邦     20180608 信邦電子股份有限公司員工餐廳(苗栗縣苗栗市國華路582號) 
 3026  禾伸堂   20180608 台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓(珠寶大樓7樓會議室)  
 3040  遠見     20180608 新北市板橋區府中路29-1號15樓(板橋區農會第二大樓15樓第13研習廳)
 3206  志豐     20180608 新北市淡水區中正東路二段91號2樓(成旅晶贊飯店星空廳)   
 3217  優群     20180608 新竹日月光大飯店(新竹市富群3號)
 3259  鑫創     20180608 新竹縣竹北市台元街二十六號(園區會館二樓劇場式會議廳)  
 3294  英濟     20180608 新北市中和區建八路16號14樓(英錡科技股份有限公司會議室)
 3434  哲固     20180608 桃園市蘆竹區新莊里大興路20巷21弄11號(本公司會議室)    
 3454  晶睿     20180608 新北市中和區連城路192號地下二樓會議室                 
 3530  晶相光   20180608 新竹市科學工業園區力行一路12號1樓簡報室               
 3577  泓格     20180608 新竹縣湖口鄉光復北路111號(本公司一樓會議室)           
 3627  華信科   20180608 新北市鶯歌區鶯桃路658巷16號
 3630  新鉅科   20180608 台中市外埔區大東里甲東路三十七號
 3666  光耀     20180608 新竹科學工業園區工業東二路1號2樓集思竹科會議中心牛頓廳
 3669  圓展     20180608 新北市土城區大安路157號(圓展科技股份有限公司1樓會議室)
 4116  明基醫   20180608 台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓莉蓮會館-里仁廳       
 4171  瑞基     20180608 台中市西屯區中部科學園區科園二路19號(本公司一廠一樓視聽室)
 4177  柏登     20180608 台北市內湖路一段516號6樓(實踐菁英會館603室)           
 4557  永新-KY  20180608 嘉義市耐斯王子飯店(嘉義市忠孝路600號)                 
 4732  彥臣     20180608 台北市電腦商業同業公會501會議室(台北市松山區八德路三段2號5樓)
 4923  力士     20180608 新北市五股區中興路一段10號9樓之1
 4956  光鋐     20180608 台南市新市區南科二路12號(南科育成中心國際會議廳)      
 4977  眾達-KY  20180608 國立臺灣師範大學(圖書館校區)進修推廣學院1樓演講堂(臺北市大安區和平東路一段129號)
 5013  強新     20180608 台南市佳里區海澄里萊芊寮12之19號(本公司四樓會議室)    
 5206  坤悅     20180608 台中市西屯區市政路386號3樓302會議室
 5349  先豐     20180608 桃園市觀音區觀音工業區工業五路三號觀音工業區管理中心會議廳
 5410  國眾     20180608 台北市內湖區洲子街12號2樓-會議廳
 5432  達威     20180608 台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室
 5489  彩富     20180608 台北市中山北路七段127號沃田旅店(原天母國際會議中心)   
 5878  台名     20180608 台北市館前路49號6樓會議室舉行
 6016  康和證   20180608 台北市基隆路一段一七六號地下二樓(本公司會議室)        
 6026  福邦證   20180608 台北市濟南路一段2之1號3A會議室(台大校友會館)          
 6146  耕興     20180608 桃園市龜山區華亞一路52號。(本公司華亞實驗室三樓視廳室)
 6206  飛捷     20180608 台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體園區育成中心) 
 6208  日揚     20180608 台南市安南區長和路四段231巷60弄41號(安南區布袋里活動中心)
 6288  聯嘉     20180608 新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號              
 6425  易發     20180608 桃園市中壢區自強四路3-2號(本公司)
 6477  安集     20180608 台南市安南區工業二路31號-經濟部南台灣創新園區服務館   
 6559  研晶     20180608 新北市土城區永豐路173之8號3樓(本公司會議室)           
 6617  共信-KY  20180608 台北市松江路168號13樓台灣省商業總會
 6674  鋐寶科技 20180608 新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期會館宴會廳)
 8279  生展     20180608 台南市新營區開元路154號
 8935  邦泰     20180608 本公司(台中市潭子區豐興路二段龍興巷23-6號)科技大樓五樓
 9802  鈺齊-KY  20180608 雲林科技工業區服務中心(雲林縣斗六市科工二路26號)      
 1233  天仁     20180611 苗栗縣竹南鎮中華路422號(天仁茶園銘峰館)               
 1337  再生-KY  20180611 高雄市左營區崇德路801號(高雄蓮潭國際會館R102教室)     
 1452  宏益     20180611 桃園市桃園區大興路269號(晶悅國際飯店龍鳳廳)           
 1590  亞德客-KY20180611 新北市三峽區大學路63號(福容大飯店)
 1626  艾美特-KY20180611 臺北市濟南路一段2-1號4樓會議室(臺大校友會館)          
 2308  台達電   20180611 桃園市桃園區興隆路18號2樓會議廳
 2401  凌陽     20180611 新竹科學工業園區工業東二路1號牛頓廳(新竹科學工業園區科技生活館)
 2458  義隆     20180611 新竹科學園區新竹縣創新一路十二號(本公司一樓會議室)    
 2474  可成     20180611 台南大億麗緻酒店(台南市中西區西門路一段660號3樓)      
 2484  希華     20180611 台中市潭子區中山路三段111巷1-1號
 2495  普安     20180611 新北市中和區中正路631號3樓福朋飯店(西北廳)            
 2536  宏普     20180611 中國文化大學推廣教育部建國本部-B1國際會議廳(台北市建國南路二段231號B1)
 3029  零壹     20180611 台北市內湖區瑞光路513巷35號6樓
 3211  順達科   20180611 桃園市龜山區華亞科技園區華亞一路66號1樓               
 3390  旭軟     20180611 晶悅國際飯店(桃園市桃園區大興路269號)                 
 3511  矽瑪     20180611 尊爵大飯店(桃園市桃園區莊敬路1段300號)                
 3597  映興     20180611 台中市南屯區工業19路10號(本公司一樓之柏林會議室)      
 3603  建祥國際 20180611 新北市新莊區五工路95號(經濟部工業局新北產業園區服務中心會議室)
 3664  安瑞-KY  20180611 台北市信義區菸廠路88號6樓606室(松山文創園區)          
 3707  漢磊     20180611 新竹科學工業園區創新二路5號3樓(盟創公司體育館分享廳)  
 4995  晶達     20180611 新北市新店區寶橋路235巷137號9樓
 5225  東科-KY  20180611 集思台大會議中心拉斐爾廳(台北市羅斯福路4段85號B1)     
 5299  杰力     20180611 新竹縣竹北市台元街22號4樓之1(本公司會議室)            
 6126  信音     20180611 新竹縣湖口鄉中正路二段209號(本公司三樓員工餐廳)       
 6184  大豐電   20180611 新北市板橋區中山路一段161號5樓(新北市政府階梯會議室0511室)
 6645  金萬林   20180611 新北市汐止區新台五路一段97號30樓(U_TOWN_B棟)          
 8011  台通     20180611 經濟部工業局新北產業園區服務中心三樓禮堂(地址:新北市新莊區五工路95號)
 8358  金居     20180611 台北市內湖區瑞光路392號1樓(光寶科技大樓國際會議廳)    
 8450  霹靂     20180611 雲林縣虎尾鎮中溪里中興路88號
 8923  時報     20180611 台北市萬華區和平西路3段240號2樓
 1307  三芳     20180612 高雄市國賓大飯店(高雄市民生二路202號20樓)             
 1524  耿鼎     20180612 桃園市蘆竹區內溪路48號
 2030  彰源     20180612 雲林縣斗六工業區服務中心(雲林縣斗六市工業區斗工十路7號)
 2108  南帝     20180612 台南市南門路261號台南市勞工育樂中心一樓大會議廳       
 2303  聯電     20180612 新竹科學工業園區研新一路16號(本公司Fab8S廠會議廳)     
 2347  聯強     20180612 台北市八德路二段260號中影八德大樓3樓演講廳            
 2373  震旦行   20180612 台北市信義路五段2號3樓(震旦國際大樓多功能會議廳)      
 2436  偉詮電   20180612 新竹科學園區工業東九路二十二號三樓(偉詮公司310會議室) 
 2465  麗臺     20180612 新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)
 2476  鉅祥     20180612 本公司(桃園市新屋區九斗里九洲路1號)
 2741  老四川   20180612 蓮潭國際會館(地址:高雄市左營區崇德路801號103室)       
 2912  統一超   20180612 台南市永康區鹽行里中正路301號(統一企業總公司教育訓練中心一樓)
 3008  大立光   20180612 台中市烏日區成功西路300號(南山人壽保險股份有限公司教育訓練中心)
 3015  全漢     20180612 桃園市婦女館(地址：桃園市桃園區延平路147號)           
 3038  全台     20180612 高雄市高雄加工出口區中一路五號
 3045  台灣大   20180612 台北市敦化南路1段108號地下2樓(富邦國際會議中心)       
 3115  寶島極   20180612 桃園縣蘆竹鄉南山路一段276號
 3265  台星科   20180612 新竹縣芎林鄉華龍村6鄰鹿寮坑176-5號(本公司)            
 3311  閎暉     20180612 光寶科技大樓國際會議中心(台北市內湖區瑞光路三九二號一樓)
 3373  熱映     20180612 新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路七號二樓        
 3556  禾瑞亞   20180612 珠寶大樓七樓會議室(地址：台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓)
 4166  友霖     20180612 台北市復興北路99號6樓
 4173  久裕     20180612 新北市中和區中正路631號3樓(台北中和福朋酒店)          
 4560  強信-KY  20180612 :桃園市桃園區延平路147號1樓(桃園市婦女館101會議室)    
 4711  永純     20180612 台北市長春路168號11樓(六福客棧富貴廳)                 
 4738  尚化     20180612 台北市中山北路三段22號
 4919  新唐     20180612 新竹科學工業園區研新三路4號(102會議室)                
 4974  亞泰     20180612 新北市中和區中正路866-11號11樓(慈寶安全衛生環境科學暨社會福利教育基金會會議室)
 5212  凌網     20180612 新竹縣竹北市台元一街N棟會館2樓(台元科技園區第三期多功能會議室)
 5508  永信建   20180612 高雄市新興區六合路183號12樓(本公司會議室)             
 6123  上奇     20180612 台北市內湖區成功路5段420巷28號(康寧生活會館)          
 6527  明達醫   20180612 桃園市桃園區民生路107號(桃園翰品酒店)                 
 6529  研鼎     20180612 台北市內湖區新湖三路189號6樓(本公司會議室)            
 8444  綠河-KY  20180612 台北福華大飯店(地址：台北市仁愛路三段160號4樓405會議室)
 9950  萬國通   20180612 台南市歸仁區中山九街40號(本公司簡報室)                
 1215  卜蜂     20180613 本公司南投廠會議室(南投市南崗工業區工業東路17號)      
 1713  國化     20180613 台北市羅斯福路4段85號B1(集思台大會議中心-達文西廳)    
 1902  台紙     20180613 新民國小活動中心(台南市新營區公園路一段136號)         
 2397  友通     20180613 新北市汐止區大同路一段128號富信大飯店4樓華美廳        
 2439  美律     20180613 台中市南屯區工業區23路22號
 3017  奇鋐     20180613 高雄市前鎮區新生路248之45號(高雄市臨廣加工區國際會議廳)
 3299  帛漢     20180613 南台灣創新園區(地址：台南市安南區工業二路31號)        
 3372  典範     20180613 高雄市高雄加工出口區中一路2號
 3527  聚積     20180613 本公司會議室(新竹市埔頂路18號10樓)
 3531  先益     20180613 台中市工業區工業24路22號
 3558  神準     20180613 桃園市龜山區復興三路500號8樓本公司會議中心            
 3704  合勤控   20180613 新竹科學工業園區創新二路六號B1演講廳
 4111  濟生     20180613 新竹縣湖口鄉實踐路三號(本公司國際會議廳)              
 4728  雙美     20180613 台南市新市區台南科學園區南科二路十二號(經濟部中小企業處南科育成中心)
 5211  蒙恬     20180613 新竹市光復路二段二巷47號一樓
 5465  富驊     20180613 台南市安和路2段54巷225號(本公司大會議室)              
 5498  凱崴     20180613 桃園市桃園區莊敬路一段300號尊爵大飯店                 
 6120  達運     20180613 中部科學工業園區管理局行政大樓1樓101會議室(台中市西屯區中科路2號)
 6166  凌華     20180613 新北市中和區建一路166號9樓(遠東世紀廣場F棟)訓練教室   
 6173  信昌電   20180613 桃園市楊梅區青年路3號(中華汽車人才培訓中心103會議室)  
 6180  橘子     20180613 維多麗亞酒店一樓宴會廳(台北市敬業四路168號)           
 6233  旺玖     20180613 台北市內湖區成功路五段420巷28號B1康寧生活會館第一會議廳
 6452  康友-KY  20180613 台北市信義區信義路五段5號世貿展覽館1館第一會議室      
 8041  東精電   20180613 桃園市中壢區安東路11號東元電機員工餐廳會議室          
 8085  福華     20180613 本公司(新北市三峽區中正路一段393號)
 8147  正淩     20180613 新北市汐止區康寧街169巷5號1樓
 8446  華研     20180613 台北市忠孝東路二段95號13樓會議室
 8477  創業家   20180613 臺北市南港區三重路19-10號A棟2樓會議室                 
 1503  士電     20180614 台北市中山北路二段63號(台北國賓大飯店二樓國際廳)      
 2029  盛餘     20180614 高雄市小港區中林路11號(本公司文康中心會議室)          
 2241  艾姆勒   20180614 新北市林口區粉寮路2段16號地下一樓(本公司員工餐廳)     
 2313  華通     20180614 桃園市蘆竹區新莊里大新路814巷91號本公司               
 2450  神腦     20180614 桃園市龜山區復興三路500號
 2451  創見     20180614 台北市內湖區行忠路70號1樓(本公司大樓)                 
 2897  王道銀行 20180614 台北市大安區長興街75號中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳  
 3016  嘉晶     20180614 新竹科學工業園區創新二路5號3樓(盟創公司體育館分享廳)  
 3097  拍檔     20180614 本公司會議室(新北市新店區寶橋路233-2號10樓)           
 3231  緯創     20180614 新北市汐止區新台五路一段99號4樓(悅來國際會議中心近悅廳)
 3323  加百裕   20180614 桃園市龍潭區工五路128號本公司三樓餐廳                 
 3504  揚明光   20180614 台灣科學工業園區科學工業同業公會202會議室(新竹科學園區展業一路2號)
 3529  力旺     20180614 新竹縣竹北市台元一街3號2樓多功能會議室                
 3679  新至陞   20180614 晶宴會館新莊館(新北市新莊區思源路40號，B劇場)         
 3689  湧德     20180614 桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店)           
 3694  海華     20180614 新北市新店區北新路三段213號2樓
 4138  曜亞     20180614 新北市中和區中正路631號(福朋喜來登酒店)               
 4714  永捷     20180614 台南市中西區和緯路五段91號(湖美帝璟接待中心)          
 4755  三福     20180614 台北市南京東路一段9號3F(大倉久和飯店久和2廳)          
 4904  遠傳     20180614 台北國軍英雄館(台北市長沙街一段20號)
 4952  凌通     20180614 新竹科學工業園區工業東二路一號(科學園區科技生活館)牛頓廳
 5007  三星     20180614 本公司交誼廳(地址：台南市歸仁區南興里中山路三段355號) 
 5251  天鉞電   20180614 新北市新店區北新路三段223號3樓(台北矽谷國際會議中心3B會議室)
 5269  祥碩     20180614 中信商務會館會議室(新北市新店區中興路三段219-2號)     
 5347  世界     20180614 新竹科學工業園區園區三路123號本公司會議廳             
 5484  慧友     20180614 新北市深坑區北深路三段265號33F_VIP3,4(台北深坑假日飯店)
 5601  台聯     20180614 基隆市七堵區堵南里三合街二號
 6185  幃翔     20180614 新北市土城區三民路四號(經濟部工業局土城工業區服務中心三樓會議室)
 6187  萬潤     20180614 高雄市路竹區北嶺里民治路16巷22號(北嶺里社區活動中心)  
 6191  精成科   20180614 台北市士林區中山北路四段16號(劍潭海外青年活動中心志清大樓5106室)
 6269  台郡     20180614 高雄市大寮區大發工業區莒光一街23號(本公司餐廳)        
 6277  宏正科   20180614 新北市汐止區大同路二段125號4樓博物館
 6491  晶碩     20180614 桃園市龜山區興業街5號
 6499  益安     20180614 台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券會議室)            
 6505  台塑化   20180614 台北市敦化北路100號王朝大酒店2樓國際大會堂            
 8099  大世科   20180614 本公司(台北市中山北路三段22號北設工大樓18樓)          
 9919  康那香   20180614 台南市將軍區三吉里8鄰三吉66-1號(本公司口寮廠)         
 1560  中砂     20180615 新北市鶯歌區中山路64號(本公司鶯歌廠員工餐廳)          
 1730  花仙子   20180615 台北市大同區大龍街275號(台北孔廟4D劇院)               
 2412  中華電   20180615 新北市板橋區民族路168號中華電信學院
 2455  全新     20180615 桃園市平鎮區工業一路十六號
 2596  綠意     20180615 台北市市民大道五段99號4樓(台北偶戲館研習教室)         
 2885  元大金   20180615 台北市杭州南路一段24號5樓(集思交通部國際會議中心集會堂)
 3014  聯陽     20180615 新竹科學工業園區創新一路9號本公司會議室               
 3035  智原     20180615 新竹科學工業園區新竹市力行三路五號(智原科技辦公大樓)  
 3266  昇陽     20180615 台北市大安區敦化南路二段97號11樓
 3545  敦泰     20180615 新竹市科學園區工業東二路1號科技生活館會議室(愛因斯坦廳)
 3629  群富通   20180615 苗栗縣竹南鎮公園路206號B128研習教室(苗北藝文中心)     
 4550  長佳     20180615 台北市中山區樂群二路199號3樓(台北萬豪酒店-春廳)       
 4927  泰鼎-KY  20180615 台北市民權東路二段41號亞都麗緻飯店地下一樓            
 5340  建榮     20180615 桃園巿楊梅區大模街九號三樓(楊梅區農會三樓)            
 5469  瀚宇博   20180615 桃園市觀音區工業四路9號B1(本公司員工活動中心)         
 6129  普誠     20180615 新北市新店區中興路三段219-2號二樓(中信商務會館)       
 6156  松上     20180615 新北市土城區忠承路99號R樓(永寧科技園區A棟R樓)         
 6213  聯茂     20180615 新竹縣新埔鎮內立里大魯閣路17號(員工餐廳)              
 6285  啟碁     20180615 新竹科學工業園區展業一路2號(台灣科學工業園區科學工業同業公會101會議室)
 6497  亞獅康-KY20180615 臺北市中山區敬業四路168號(維多麗亞酒店)1樓/大宴會廳C廳
 8054  安國     20180615 南港軟體工業園區視訊會議中心（台北市南港區三重路19-10號2樓）
 2031  新光鋼   20180619 本公司觀音廠會務辦公室(桃園市觀音區觀音工業區工業八路120號)
 2729  瓦城     20180619 新北市中和區中正路631號3樓(福朋酒店東南廳)            
 3152  璟德     20180619 新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路16號6樓
 3338  泰碩     20180619 台北市內湖區瑞光路302號地下二樓(亞洲科技大樓地下二樓交誼廳)
 3391  佳得     20180619 新北市汐止區新台五路一段97號4樓B棟(U-Town)展覽館第一會議室
 4192  杏國     20180619 台北市信義區東興路69號4樓(本公司台北辦事處)           
 4554  橙的     20180619 台中市西屯區東大路一段951號四樓(逢甲大學中科校區A401講堂)
 4746  台耀     20180619 台北福華大飯店3樓金龍廳(台北市仁愛路三段160號3樓)     
 4911  德英     20180619 經濟部南台灣創新園區-服務館2樓-202簡報室              
 4976  佳凌     20180619 台中市潭子區台中加工出口區建國路1號『台中市加工出口區從業員工康樂室』
 5264  鎧勝-KY  20180619 沃田旅店(農訓中心)202教室(台北市士林區中山北路七段127號)
 5538  東明-KY  20180619 高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館101室)            
 6230  超眾     20180619 新北市三重區興德路123-1號R樓
 6451  訊芯-KY  20180619 新北市土城區三民路4號3F
 6506  (又又)邦 20180619 南投市南崗工業區永興路3號
 6581  鋼聯     20180619 永豐棧酒店(台中市西屯區臺灣大道二段689號)3樓劍橋廳    
 6609  瀧澤科   20180619 桃園市平鎮區延平路三段505號(本公司會議廳)             
 8409  商之器   20180619 台北市內湖路一段516號5樓(本公司會議室)                
 9926  新海     20180619 台北市中山區南京東路二段123號16樓會議廳               
 9962  有益     20180619 高雄市路竹區北嶺里民治路16巷22號(高雄市路竹區北嶺社區活動中心)
 1236  宏亞     20180620 桃園市八德區建國路386號(本公司建國廠)                 
 2033  佳大     20180620 本公司永康二廠二樓會議室(臺南市永康區中正北路九六五號)
 3055  蔚華科   20180620 新竹市東大路二段17號(新竹市立演藝廳國際會議室)        
 3284  太普高   20180620 高雄市大發工業區服務中心3F大禮堂(高雄市大寮區大發工業區華中路一號3樓)
 3481  群創     20180620 苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓(新竹科學工業園區竹南園區行政服務中心大禮堂)
 3541  西柏     20180620 新北市中和區建康路130號5樓之1會議室
 3591  艾笛森   20180620 新北市中和區中正路800號10樓(本公司訓練教室)           
 3592  瑞鼎     20180620 新竹市科學園區展業一路2號會議室
 3682  亞太電   20180620 臺北市內湖區行政中心禮堂(臺北市內湖區民權東路六段99號8樓)
 4205  中華食   20180620 屏東廠(屏東縣潮州鎮介壽路468號)
 6183  關貿     20180620 台北市南港區三重路19-10號A棟2樓
 6210  慶生     20180620 桃園市中壢區中壢工業區松江北路24號(本公司員工餐廳)    
 6228  全譜     20180620 台灣科學園區(新北市汐止區大同路一段239號R2樓)         
 8179  旭德     20180620 新竹縣湖口鄉光復北路65號1樓會議室
 8215  明基材   20180620 住都大飯店住祥廳(桃園市桃園區桃鶯路398號)             
 1815  富喬     20180621 雲林縣斗六市擴大工業區斗工十路七號三樓(經濟部工業局斗六工業區服務中心)
 2103  台橡     20180621 富邦國際會議中心(台北市敦化南路一段108號地下二樓)     
 2527  宏璟     20180621 新北市汐止區康寧街751巷13號(日月光國際家飾展覽館)     
 3044  健鼎     20180621 桃園市平鎮區南豐路261號-平鎮工業區管理中心會議室      
 3339  泰谷     20180621 南投縣南投市南崗二路85號(南投縣立婦幼館A棟三樓大禮堂) 
 3376  新日興   20180621 新北市樹林區中正路278號(雙岩龍鳳城餐廳)               
 3548  兆利     20180621 新北市新莊區五工五路十三號B1(本公司員工餐廳)          
 3596  智易     20180621 新竹市光復路二段8號6樓
 3645  達邁     20180621 新竹縣新埔鎮文德路3段127號二樓會議室
 3665  貿聯-KY  20180621 新北市中和區中正路726號A棟B2會議室
 4120  友華     20180621 PCBC會議中心(台北市復興北路99號6樓)
 4163  鐿鈦     20180621 台中市南屯區精科路9號(本公司會議室)
 4438  廣越     20180621 台北市內湖區瑞光路607號R樓會議室
 4555  氣立     20180621 新北市泰山區新北大道七段36號13樓(麗京棧酒店-麗晶廳)   
 4966  譜瑞-KY  20180621 台北市信義路4段236號7樓
 5403  中菲     20180621 台北市行愛路151號10樓(本公司會議室)
 5439  高技     20180621 桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店)
 6467  泰合藥   20180621 台北市敦化南路二段97號11樓
 6512  啟發電   20180621 新竹縣竹北巿復興一街251號5樓(寰宇廳)
 6523  達爾膚   20180621 台北市羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心蘇格拉底廳)  
 8027  鈦昇     20180621 高雄市燕巢區橫山路61號(本公司4樓會議室)               
 8110  華東     20180621 高雄市高雄加工出口區北一路18號本公司5樓會議室         
 8163  達方     20180621 住都大飯店(桃園市桃鶯路398號)
 8406  金可-KY  20180621 台中市大雅區科雅二路8號2樓(會議室)
 1101  台泥     20180622 臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士敏廳)          
 1305  華夏     20180622 苗栗縣竹南鎮公園路106號(兆品酒店)
 1309  臺達化   20180622 高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳          
 1440  南紡     20180622 臺南市南區南門路261號(臺南市勞工育樂中心一樓第一會議室)
 2301  光寶科   20180622 光寶科技大樓國際會議中心(台北市內湖區瑞光路三九二號一樓)
 2351  順德     20180622 本公司會議室(彰化市彰南路2段260號)
 2488  漢平     20180622 本公司生產大樓六樓(台南市仁德區中正路三段256號)       
 2883  開發金   20180622 台北市敬業四路168號維多麗亞酒店1樓大宴會廳            
 4161  聿新科   20180622 本公司一樓視聽室(苗栗縣竹南鎮公館里中華南路188號)     
 4303  信立     20180622 台南市學甲區民族路56號「學甲區民眾服務社」二樓會議室  
 4431  敏成     20180622 桃園市桃園區經國路168號(23樓第一會議室)               
 5306  桂盟     20180622 成大會館C廳(台南市東區大學路2號)
 8096  擎亞     20180622 台北市內湖區堤頂大道一段327號(莉蓮會館)               
 9930  中聯資源 20180622 高雄市前鎮區成功二路88號16樓1607會議室                
 2115  六暉-KY  20180625 彰化縣田中鎮新工五路64號(六暉實業股份有限公司一樓會議室)
 1310  台苯     20180626 高雄市林園區工業一路七號(本公司高雄廠)                
 1316  上曜     20180626 台南市中西區和緯路五段91號(本公司湖美帝璟建案接待中心)
 1795  美時     20180626 南投市南崗二路85、87號A棟2樓(南投婦幼館)              
 2035  唐榮     20180626 本公司軋鋼大樓二樓簡報室(高雄市小港區沿海二路四號)    
 2059  川湖     20180626 高雄市路竹區後鄉里順安路299號(本公司辦公大樓地下室)   
 2104  中橡     20180626 臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士敏廳)          
 3150  鈺寶     20180626 新竹科學園區工業東二路1號2樓牛頓廳
 3519  綠能     20180626 桃園市觀音區觀音工業區工業五路3號(經濟部觀音工業區服務中心三樓禮堂)
 3624  光頡     20180626 新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路二十二號二樓              
 4119  旭富     20180626 桃園市蘆竹區長榮路55號(富立登國際大飯店)              
 6282  康舒     20180626 新北市淡水區淡金路三段159號
 6287  元隆     20180626 新竹巿科學工業園區工業東二路一號(科技生活館)          
 6449  鈺邦     20180626 新竹科學工業園區管理局竹南科學園區行政服務中心二樓202職訓教室(苗栗縣竹南鎮科研路36號二樓)
 8150  南茂     20180626 新竹科學園區科技生活館(新竹市科學園區工業東二路1號二樓愛因斯坦廳)
 1474  弘裕     20180627 本公司行政大樓(彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路60號)    
 1563  巧新     20180627 雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室      
 2008  高興昌   20180627 高雄市中華一路318號(本公司)
 2643  捷迅     20180627 台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓(集思台大會議中心達文西廳)
 3202  樺晟     20180627 新北市深坑區北深路三段236號2樓(福容大飯店茉莉廳)      
 3257  虹冠電   20180627 新竹科學園區展業一路2號2樓(台灣科學工業園區科學工業同業公會202會議室)
 3537  堡達     20180627 劍潭海外青年活動中心教學大樓三樓334教室(台北市中山北路四段16號)
 4174  浩鼎     20180627 元富證券股份有限公司教育訓練中心(台北市大安區敦化南路二段97號11樓)
 4994  傳奇     20180627 台北市松山區復興北路99號15樓((牛牛牛)亞會議中心)      
 6182  合晶     20180627 桃園市龍潭區龍潭科學園區龍園一路100號                 
 6276  安鈦克   20180627 台北市內湖區瑞光路399號1樓東側會議室
 8071  能率網通 20180627 康寧生活會館「台北市內湖區成功路5段420巷28號」        
 8171  天宇     20180627 新北市新店區中興路三段219號1樓(天下一家社教服務中心)  
 8222  寶一     20180627 台南市新營區新工路二十八號(新營工業區服務中心地下一樓大會議室)
 8931  大汽電   20180627 桃園市大園區潮音北路276號
 1584  精剛     20180628 本公司1F會議室(地址：台南市柳營區工一路15號)          
 2038  海光     20180628 高雄市小港區學府路113號(亞柏會館)
 4131  晶宇     20180628 苗栗縣竹南鎮科中路31號(本公司大會議室)                
 4968  立積     20180628 台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場多功能會議室)      
 5344  立衛     20180628 新竹市科學工業園區科技生活館2樓伽俐略廳(新竹科學工業園區工業東二路一號)
 8354  冠好     20180628 南投市南崗工業區工業路29號(總公司行政大樓4樓會議室)   
 9905  大華     20180628 新北市泰山區明志路3段533號中國製罐大樓五樓            
 1269  乾杯     20180629 台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心       
 1618  合機     20180629 本公司觀音二廠.桃園巿觀音區觀音工業區經建五路三十二號 
 2901  欣欣     20180629 本公司電影院，地址：台北市林森北路247號4樓            
 3219  倚強     20180629 臺北市大安區忠孝東路四段285號5樓會議室(大瀚國際商務中心)
 3432  台端     20180629 新北市中和區中正路880號13樓(本公司會議室)             
 4168  醣聯     20180629 新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄購物中心4樓展覽館1)
 4195  基米     20180629 新北市汐止區新台五路一段99號4樓(悅來國際會議中心)     
 5521  工信     20180629 新北市林口區下福村20鄰下福2號旁(工信工程股份有限公司林口煤倉施工所)
 6101  寬魚國際 20180629 台北市中山區復興北路62號4樓
 6469  大樹     20180629 桃園市中壢區成章四街143號
 6511  綠晁     20180629 本公司會議室屏東縣屏東市園東街6號
 8480  泰昇-KY  20180629 台北市忠孝東路二段95號13樓(兆豐證券大樓13樓會議室)    
 8490  利得     20180629 台北市承德路二段81號地下一樓(中國生產力中心第五教室)  

註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。
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