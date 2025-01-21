〈焦點股〉泰金寶旗下2公司轉型孵化成金雞 續爆量走揚

泰金寶早盤以 8.34 元開高走高，盤中最高漲至 8.45 元，漲逾 1%，截至 11 點 30 分，股價暫報 8.41 元，漲幅 0.96%，重新站回 5 日線，成交再度爆量超過 4.2 萬張。泰金寶近日也獲三大法人青睞，連續 4 個交易日買超，合計買超 1.1 萬張。

‌



泰金寶在泰國也持續擴產，目前泰國馬哈差場新增一座固態硬碟工廠，預期將有更多新產品與訂單挹注；泰國碧武里廠則預計在第一季底投產，也有望進一步推升營運表現。