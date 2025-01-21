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〈焦點股〉泰金寶旗下2公司轉型孵化成金雞 續爆量走揚

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-21 11:49

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泰金寶全面轉型兩家公司，續爆量走揚。(鉅亨網資料照)

泰金寶 (9105-TW) 總經理鄒孔訓指出，今年營運策略的一大重點，便是將泰金寶精密塑膠射出公司及泰金寶自動化全面轉型，將兩隻小雞孵化成金雞，泰金寶今 (21) 日股價走揚，且成交爆大量超過 4.2 萬張。 

泰金寶早盤以 8.34 元開高走高，盤中最高漲至 8.45 元，漲逾 1%，截至 11 點 30 分，股價暫報 8.41 元，漲幅 0.96%，重新站回 5 日線，成交再度爆量超過 4.2 萬張。泰金寶近日也獲三大法人青睞，連續 4 個交易日買超，合計買超 1.1 萬張。 


在泰金寶精密塑膠射出公司的轉型部分，今年將推出智慧化管理，將經驗變成數據，推動數據管理，增進組織效率並降低營運成本。至於泰金寶自動化公司，除將營運範圍擴大至泰國與菲律賓，並與 AI 領域相關公司合作，包括台達電 (2308-TW) 及所羅門 (2359-TW)。 

泰金寶在泰國也持續擴產，目前泰國馬哈差場新增一座固態硬碟工廠，預期將有更多新產品與訂單挹注；泰國碧武里廠則預計在第一季底投產，也有望進一步推升營運表現。 

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