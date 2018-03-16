三大法人買超3.48億元 外資期貨轉空 砍多單、加碼台灣50反1

台股今 (16) 日早盤受到核四確定不會啟用，加上部分指數成分股調整，指數開平走低，不過午盤過後神秘買盤湧現，終場小漲 9.25 點，以 11027.7 點作收紅。三大法人操作來說，外資及陸資買超 15.64 億元，外資自營商買超 1.2 億元，投信買超 0.09 億元，自營商自行買超 2.03 億元，自營商避險賣超 14.29 億元，合計買超 3.48 億元。

期貨部分，三大法人則是自營商單獨偏多，外資大舉減碼多單 6739 口，淨部位多單降到 41721 口；投信加碼空單 219 口，淨部位空單來到 29964 口；自營商回補空單 2746 口，淨部位空單降到 570 口，合計三大法人減碼多單 4212 口，淨部位多單為 11187 口。

外資今天買盤主要集中在金融股，押寶升息企圖明顯，包括永豐金、開發金、元大金、新光金、華南金、兆豐金、富邦金、國票金、合庫金、第一金都見到外資買盤加碼，僅中信金台新金及玉山金遭外資賣超。

另外在電子股部分，外資買盤也集中在具有漲價題材的個股，包括 DRAM 的南亞科、至上，面板的友達，同時營運也持續好轉的宏碁、聯詠、技嘉、旺宏等，也都是外資加碼標的。

電子三雄部分，台積電重獲外資買超，鴻海及大立光的賣壓也略有減緩。

ETF 部分，外資中止連續 4 天買超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資也同樣中止連續 4 天買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是中止連續 16 天賣超，同時也創下今年單日買超新高。

外資集中市場買超第 1 名為元大台灣 50 反 1，買超張數 22051 張，第 2 名永豐金，買超 20753 張，第 3 名開發金，買超 15730 張，第 4 名友達，買超 14922 張，第 5 名元大金，買超 9033 張。6 到 10 名依序為，南亞科，買超 8216 張；新光金，買超 7231 張；華南金，買超 6083 張；中華電，買超 5972 張；聯電，買超 5833 張。

外資集中市場賣超第 1 名中信金，賣超張數 18394 張，第 2 名華邦電，賣超張數 13061 張，第 3 名富邦 VIX，賣超 12388 張，第 4 名大同，賣超 9440 張，第 5 名緯創，賣超 8478 張。6 到 10 名依序為，東元，賣超 8045 張；台灣大，賣超 7761 張；華通，賣超 6602 張；晶電，賣超 5728 張；台積電麥證 79 購 01，賣超 4838 張。

法人表示，外資今天雖然又重新轉為買超，不過金額並不高，值得注意的是，就在下周台指期將結算前夕，外資卻在大減多單，不排除外資是否有先行獲利了結的意圖，另外之前連續遭外資賣超的台灣 50 反 1，外資也又轉為買超，2 大偏空動作也為下周盤勢增添變數。