台股盤後－11000不能破 神秘買盤急拉近百點 小漲9點周K連2紅

台股今 (16) 日早盤受到核四確定不會啟用，台灣恐陷缺電問題，加上羅素指數成分股及台灣 50 成分股下周一經正式生效，市場進行換股，壓抑大盤開平走低，盤中摜破 11000 點整數大關，不過午盤過後神秘買盤湧現，指數跌幅急速收斂翻紅，一口氣急拉近百點，終場小漲 9.25 點，以 11027.7 點作收，成交值 1659.67 億元。周線上漲 162.88 點，K 線連 2 紅。

以中小型股為主的櫃買市場則是開高震盪走低，午盤過後一度跌破 154 點，終場仍小漲 0.02 點，以 154.29 點作收，中止日 K 線連 8 紅，成交值 308.87 億元。周線上漲 3.6 點，K 線連 2 紅。

台股類股呈現漲多於跌，其中漲幅最高的是貿易百貨類股，漲幅達 1.5%，塑膠、觀光、電子通路漲幅也超過 1%，紡織、食品、生醫、航運、其他類、金融、電器電纜、化學生醫、化學、通信網路、電子零組件等也均收紅。

至於下跌類股則有玻陶、汽車、造紙、光電、橡膠、油電燃氣、建材營造、水泥、其他電子、資訊服務、電腦設備、鋼鐵、電機機械等也均收黑。

電子三雄今天走勢震盪劇烈，台積電一度跌破 10 日線，不過尾盤漲幅急速收斂，最後以平盤作收；鴻海則是在平盤上下整理，尾盤一度翻紅，但終場還是以小黑作收，至於股王大立光則是開高震盪走低，尾盤又跌破 3700 元大關。

鴻家軍則是一片綠油油，僅群創逆勢抗跌，其他包括訊芯 - KY、天鈺、乙盛 - KY、樺漢、正達、榮創、京鼎、廣宇、建漢跌幅也均超過 1%。

金融股則是今天台股尾盤急拉的關鍵，其中新光金、中壽及統一證漲幅超過 3%，國票金、永豐金、兆豐金、元大金、華南金也漲逾 1%。

另外生技股也見到買盤湧入，包括基亞、安成藥、醣聯、寶齡富錦、立康、優盛等均亮燈漲停，慧智、微邦、台耀、優你康、安成生技、鈺緯、盛虹、精華等漲幅也均超過 4%。

顯卡族群則是持續回檔，青雲及麗臺跌停，撼訊也在盤下震盪，映泰及微星也收黑，僅技嘉在尾盤急啦。

分析師林孟漢表示，台股今天尾盤急拉，尤其電金權值股是主要拉盤指標，不排除是有官股買盤湧入，不過美股遇到四巫日，加上下周又有台灣央行及美國聯準會的利率會議，預料將對指數有所壓抑。