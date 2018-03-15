三大法人賣超21.9億元 外資砍股王創13個月新高 逆勢低接緯創

台股今 (15) 日終場下跌 20.35 點，以 11018.45 點做收。三大法人僅自營商續單獨偏多，外資及陸資賣超 20.57 億元，外資自營商賣超 352 萬元，投信賣超 6.67 億元，自營商自行買超 3.1 億元，自營商避險買超 2.24 億元，合計三大法人賣超 21.89 億元。個股方面外資今日大賣大立光，賣超張數創去年 2 月以來新高，而傳出遭停工的緯創，外資則逆勢買超逾 5000 張。

期貨部分，三大法人則是外資單獨偏多，外資加碼多單 517 口，淨部位多單來到 48460 口；投信加碼空單 49 口，淨部位空單來到 29745 口；自營商加碼空單 871 口，淨部位空單來到 3358 口，合計三大法人減碼多單 403 口，淨部位多單為 15357 口。

外資今天賣盤遍布在電金傳各族群，其中電子三雄連 2 天遭外資賣超，鴻海連 3 天遭賣，台積電及大立光也連 2 天遭賣，其中大立光賣超張數更創下去年 2 月以來新高。

另外大同、華通、晶電、燿華、台灣大、東元、華航、友達、百和、鴻準、長榮、聯電等，也都見到外資超過 2000 張的賣超。反倒是傳遭蘋果要求停工 2 周的緯創，外資卻逆勢加碼逾 5000 張。

金融股部分，外資賣盤也持續偏重，其中包括金控雙雄國泰金及富邦金在內，以及中信金、玉山金、第一金、元大金、新光金、、台新金、國票金等均遭賣超，僅開發金、永豐金、合庫金、華南金獲外資買超。

ETF 部分，外資連續 4 天買超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資也同樣連續 4 天買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 16 天賣超。

外資集中市場買超第 1 名為彩晶，買超張數 17907 張，第 2 名元大滬深 300 正 2，買超 11758 張，第 3 名開發金，買超 9939 張，第 4 名群創，買超 5987 張，第 5 名緯創，買超 5477 張；第 6 名永豐金，買超 4976 張；第 7 名華新科，買超 4114 張；第 8 名嘉聯益，買超 3980 張；第 9 名富邦 VIX，買超 3654 張；第 10 名中華電，買超 3063 張。

外資集中市場賣超第 1 名大同，賣超張數 18000 張，第 2 名京元電子，賣超張數 14593 張，第 3 名華通，賣超 8868 張，第 4 名元大台灣 50 反 1，賣超 8819 張，第 5 名中信金，賣超 7956 張。6 到 10 名依序為，晶電，賣超 7847 張；燿華，賣超 7187 張；台灣大，賣超 5547 張；鴻海，賣超 5198 張；玉山金，賣超 4244 張。

法人表示，台股目前最大變數還是美國的貿易戰發展狀況，在兩大強權對抗之下，外資也持續陷入觀望，因此就算外資有轉為買超，預料買超金額也不會太大，而且權值股更容易因為美股震盪，跟著上下波動，盤勢仍將由中小型股表現相對活潑，但指數空間則相對有限。