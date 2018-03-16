教育部部長陳寶生：今年起17個省份將啓動高考改革

今日上午，十三屆全國人大一次會議新聞中心在梅地亞中心多功能廳舉行記者會，教育部部長陳寶生就“努力讓每個孩子都能享有公平而有質量的教育”相關問題回答中外記者提問。

在回答記者有關“高考改革”的問題時，陳寶生表示，去年上海、浙江的高考招生制度改革平穩落地，取得了成功，為其他省的改革提供了經驗。取得的成果表現在以下幾個方面：第一，牽動了高中教學改革;第二，推動了素質教育發展;第三，在學業水平的考評方面促進改革;第四，帶來了新的挑戰。

陳寶生強調，從今年起還有17個省份要開啓改革進程。對這些省份正在進行評估，基本態度是實事求是、不湊數，條件達到了就批準啓動，條件達不到就創造條件，達到了再上。時間服從質量，堅持質量導向、問題導向，确保考試招生制度改革取得成功。

以下為記者會實錄：

記者：從2014年啓動考試招生制度改革以來，上海、浙江去年率先實行了新高考。請問陳部長，試點成果如何，還存在哪些問題?下一步推進高考改革還有什麽新動作?謝謝。

陳寶生：高考招生制度改革是一個牽一發而動全身的改革，在教育綜合改革中它居于龍頭地位。去年上海、浙江的高考招生制度改革平穩落地，取得了成功，為其他省的改革提供了經驗。要說取得的成果，表現在以下幾個方面：

第一，牽動了高中教學改革。這個很重要。因為高考改革，招生改革，它是指揮棒，指揮棒改了，高中階段的教學必須相應改革。所以，從上海、浙江的情況看，他們普遍采用了“走班選課”等模式。過去那種固定班次教學的模式已經得到改變，學生的自主權大了。

第二，推動了素質教育發展。這次高考改革之後，高中階段對學生的考核，增加了綜合素質評價這樣一個内容。這是非常明顯的素質教育措施。上海80%的學校都建立了創新實驗室等這樣一些措施。建立了1800多個學生社會實踐基地，加強了素質教育方面的措施。

第三，在學業水平的考評方面促進改革。過去考試的門類是固定搭配的，現在不是了，是動態組合的，發生了變化。

第四，帶來了新的挑戰。試點中也面臨着一些問題，比如說學生自主選課這個空間究竟多大才是合适的，因為這可以做定量分析，選擇的課太多，學生選擇的壓力就會增大。就像我們有些同志開車，到停車場去，一個車位就搶着去停，衆多的車位就不知道停在哪個車位了，要費一番思量，選擇的成本就會上升。還有選修的難度系數怎麽設計，這是需要考慮的，比如說簡單的課程選課的人多了，難度較大的課程可能在一段時間内會影響選擇的數量，而難度較大的一些課程往往都是基礎性課程，是需要加強的。另外，走班上課怎麽組織，對老師的工作量怎麽樣設定，還有學校管理怎麽辦，怎麽樣改革，都是新問題。

目前，上海、浙江已經在試點基礎上完善了考試招生改革方案。去年，在北京、天津、山東、海南四個省市啓動了高考招生制度改革，他們有效吸取了浙江和上海改革的成功經驗，注意到了他們試點中新出現的一些問題。目前，教育部正在配合指導這四個省市完善高考招生制度改革方案，組織力量研究，破解面臨的這些問題。此外，從今年起還有17個省份要開啓改革進程。對這些省份，我們正在進行評估，我們的基本態度是實事求是、不湊數，條件達到了就批準啓動，條件達不到就創造條件，達到了再上。時間服從質量，堅持質量導向、問題導向，确保考試招生制度改革取得成功。

從目前的進展情況看，從試點情況看，考試招生制度改革試點是成功的，進展是健康的。謝謝!

來源：東方財富網

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