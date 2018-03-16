【復牌】創維數碼(00751-HK)：百度10.1億元入股酷開 公司持股權降至64.32%

創維數碼(00751-HK)公布，于2018年3月16日，創維RGB(公司的間接全資附屬公司)、酷金深圳、及深圳棠棣，均作為酷開的管理層股東，就投資方注資酷開的投資建議簽訂該協議。根據協議，投資方將向酷開注資人民币10.1億元(相當于約12.52億港元)，其中人民币13,425,493元將注資為酷開的註冊資本，而餘額將注資為酷開的資本儲備；及購買由酷金深圳持有的酷開現有股本權益，緻使酷金深圳于酷開持有的持股權益將由約10.26%下降至約8.71%。

于上述投資完成後，集團于酷開的持股權益將由約71.89%下降至64.32%，投資方于酷開的持股權益則為11.00%。而根據上市規則第14章的規定，公司于酷開的間接持股權益下降構成公司的視作出售事項。于視作出售事項完成後，酷開將繼續為公司的附屬公司。

投資方為達孜縣百瑞翔創業投資管理有限責任公司，是在美國納斯達克上市公司Baidu, Inc.(百度)的間接全資附屬公司，Baidu, Inc.間接擁有酷開現有股東北京愛奇藝科技有限公司的控制權。于本公告日期，北京愛奇藝科技有限公司持有酷開約4.61%的股權。

投資方的主營業務為從事創業投資管理并為Baidu, Inc.控制的附屬公司，而酷金深圳及深圳棠棣則主要從事酷開員工股份激勵計劃的持股平台。

公司已向聯交所申請于2018年3月16日下午1時正起恢復買賣股份。

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