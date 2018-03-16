中碳配息4.6元，越南進料助陣，法人估首季每股盈餘1.67元

【財訊快報／巫彩蓮報導】中碳 (1723) 宣布每股配發 4.6 元現金股息，以去年稅後盈餘 11.6 億元，每股盈餘 4.9 元，延續一貫高配息政策，盈餘分派率高達 93%，以今 (16) 日 155.5 元平盤價計算，股息殖利率約 2.9%，今年越南鋼廠第一支高爐全年營運下，煤焦油、輕油進料增加，屏南廠正式投產，法人推估首季稅後盈餘 3.86 億元，每股盈餘 1.67 元。中碳公布前 2 月營業利益 1.11 億元，單月營益率達 18.86%，累計前 2 月稅前盈餘 2.83 億元，每股稅前盈餘 1.19 元，主要大陸為改善空污，限制煤化工的發展，煤焦油報價走高，帶動軟瀝青報價由去年初 200 美元，推升年底 470 美元，大陸淘汰地條鋼，相關業者轉向投入電爐製鋼生產，石墨電極因需求成長報價走揚。



另外，中碳介相碳微球年產能約 5000 噸左右屬於電池負極材料範疇，全球每年負極材料需求量約為 13 萬噸左右，市占率 3.8% 左右，占營收比重約 1 成左右，介相碳微球應用除了電動汽車領域之外，亦擴及手持式電動工具、風力發電、太陽能發電等儲能設備等，屏南廠碳化、石墨化產線正式完，今年中正式投料，屆時，介相碳微球產能將從 5000 噸增至 7500 噸，石墨化碳微球年產能則有 2000 噸。



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