普萊德去年EPS 4.9元，今年聚焦工業物聯網、車聯網

【財訊快報／何美如報導】普萊德 (6263) 去年營運穩健成長，稅後淨利年增逾一成，EPS 為 4.9 元。今年將聚焦工業物聯網、車聯網網路通訊，擴充相關產品線，加速智慧交通與工業自動化發展。2017 年普萊德透過參與歐、亞、美洲、中東地區之國際專業網通及工業科技展，包括台灣主辦之 WCIT 2017 世界資訊科技大會，強化本公司為網路基礎建設 (Network Infrastructure) 專業品牌的定位和形象，同時持續拓展全球各區域經銷通路，帶動營運績效成長，合併營收為 13.61 億元，較前一年成長 6.37%，毛利率為 38%，稅後淨利 3.06 億元，較前一年成長 11.80%，EPS 為 4.9 元。



展望 107 年，普萊德表示，將持續布局各式聯網基礎建設解決方案，聚焦工業物聯網、車聯網網路通訊，擴充工業級高規格防震網管設備、無線行動化網通設備、95 瓦 PoE 乙太網路供電網通設備等產品線，以廣泛應用於戶外、公路、軌道及工廠等嚴苛環境，加速智慧交通與工業自動化發展。



針對都會網路和企業級網路通訊，除了有線網路傳輸設備提升至 100G 以上高頻寬，另將推出全方位無線 AP 智慧中央控管解決方案，以單一管理平台集中控管多達 1 千台的室內型和戶外型無線 AP，促進智慧城市、校園、飯店、商場等公共區域之無線網路管理效益。



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