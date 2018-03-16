【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週四個別發展，製造業調查指數優於預期及申領失業救濟金人數略低於預期帶動股市開盤上漲，但其後通俄門調查有進展拖累股市。道瓊斯指數上升 0.5% 至 24,874 點； 標準普爾指數下跌 0.1% 至 2,747 點；納斯達克指數下跌 0.2% 至 7,482 點。

油價週四上升，因 IEA 預計今年全球石油需求增長將提速，但供應增長速度大於需求限制油價漲幅。紐約 4 月期油上升 0.4% 至每桶 61.19 美元。金價下跌，因美元上漲，但英俄關係緊張限制黃金跌勢。紐約 4 月期金下跌 0.6% 至每盎司 1,317.8 美元。

香港股市週四上升，內地股市個別發展。教育股錄得較大漲幅；生活用紙股及煤炭股逆市下跌。個股方面，太古 A（19.HK）及太古地產（1972.HK）2017 年業績勝市場預期，股價分別上升 1.1% 及 1.3%；晶苑國際（2232.HK）2017 年股東應佔溢利按年上升 20.0%，但股價下跌 4.3%；特步國際（1368.HK）2017 年股東應佔溢利按年倒退 22.7% 但全年增派股息 39.4%，股價上升 5.8%。恒生指數上升 0.3% 至 31,541 點，國企指數上升 0.3% 至 12,720 點，香港股市成交金額增加 7.2% 至 1,107 億港元。上證綜合指數基本持平於 3,291 點， 滬深兩市成交金額減少 1.2% 至人民幣 4,358 億元。長和系四上市公司今日將公布業績。

◆ 行業及公司新聞

◇ 中國聯通（762.HK）公布 2017 年業績，收入人民幣 2,748 億元，按年微升 0.2%（服務收入同比增長 4.6%），因網間結算成本及折舊與攤銷僅同比上升 0.6%，加上應佔聯營及合營公司淨盈利按年增加人民幣 1,110 億元，股東應佔溢利人民幣 18.3 億元，同比大增 192.5%，符合此前公司盈喜的預期。建議派發末期（全年）股息每股人民幣 0.052 元（2016 年：無）。現價相當於 103.3 倍 2017 年市盈率。

◇ 白雲山（874.HK）公布 2017 年業績，營業收入人民幣 210 億元，按年上升 4.6%，受惠於毛利率改善及有效稅率下降，股東應佔溢利人民幣 20.6 億元，按年增長 36.7%，並高於市場預期約 10%。建議派發末期（全年）股息每股人民幣 0.381 元，同比上升 36.1%。現價相當於 15.0 倍 2017 年市盈率。

◇ 毛記葵涌（1716.HK）主要向客戶提供綜合廣告及媒體服務，發佈渠道包括《100 毛》及「毛記電視」。2015-2017 財年（截止 3 月 31 日），公司收入分別為 2,399、5,483 及 9,523 萬港元；股東應佔溢利分別為 782、2,240 及 3,626 萬港元。2018 財年首八個月公司收入同比倒退 27.3%，而經調整純利按年大幅減少 56.2%。公司預計 2018 財年經調整純利將同比減少，因印刷分部毛利率下跌及營運開支增加。公司今天起至 3 月 21 日招股，預計 3 月 28 日上市，招股價介乎 1.0-1.2 港元，淨集資額約 5,280 萬港元（招股價中位數），市值介乎 2.7-3.2 億港元，相當於 8.9 倍 2017 財年市盈率。因 2018 財年業績預期下滑，估值不太吸引。

◇ 易鑫集團（2858.HK）公布 2017 年業績，收入人民幣 39.1 億元，按年增長 162.5%，因費用率按年大幅提高（股權激勵費用同比大增人民幣 9.1 億元）抵消毛利率按年上升 6.7 個百分點至 56.1%，錄得營業虧損人民幣 6.0 億元（2016 年營業利潤為人民幣 9,564 萬元）；受累於可轉換可贖回優先股公允價值虧損同比增加人民幣 163 億元至 177 億元，年度虧損擴大至人民幣 183 億元（2016 年虧損人民幣 14.0 億元）。公司表示該損失大幅增加是由於業務及公司估值持續快速增長，於上市日期，所有優先股自動轉換為普通股，因而 2018 年及往後將不會再產生可轉換可贖回優先股的公允價值損失。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)