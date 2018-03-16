大成將投資逾億元在彰化新建洗選蛋廠，擴大蛋品一條龍布局

【財訊快報／劉居全報導】看好蛋品市場商機，大成 (1210) 加碼投資蛋品市場，今年預計將投資逾億元在彰化興建旗艦級洗選蛋廠，擴大蛋品一條龍布局，法人預估今年在產銷售增加下，大成集團蛋品事業可望成長二至三成以上。看好政府明後年將全面推動洗選蛋，而國內一天雞蛋需求約 11 萬箱，每天約有 2,000 萬至 2,200 萬顆雞蛋進入市場，洗選蛋占總市場規模五成，盒裝蛋約占三成左右，大成看好洗選蛋未來將成為市場主流，提前布局擴大洗選蛋廠，強化蛋品上下游垂直整合。而大成此次也參與台北國際烘培展，推出大成鮮蛋系列，搶攻蛋品市場商機。



而大成在蛋品市場布局從飼料、蛋雞養殖、洗選廠，延伸至蛋品、液蛋，並推出自有品牌蛋品打入包含家樂福及全聯等零售通路，大成在蛋雞飼料市場市占率達三成，為國內最大，在掌握飼料源頭後，向下延伸產業鏈，打造蛋品一條龍策略。



此外，大成旗下在嘉義有 3 個蛋廠，洗選場也有三個，不過洗選場規模較小，內部規劃將在彰化購地自建旗艦級洗選蛋廠，將引進國際最新設備，未來將會把現有一個小廠整併加入，最快將在明年底投產。







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