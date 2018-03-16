陸自動化需求看增，直得今年每股盈餘6元起跳

【財訊快報／戴海茜報導】線性滑軌廠直得 (1597) 受惠中國自動化設備需求大幅增加，去年每股盈餘約 4 元，展望今年，直得指出，仍看好未來成長性，加上南科廠第一季購置新機台，產能將可提升，法人估，直得南科廠下半年達到滿載，今年營收將可成長 30%，每股盈餘 6 元起跳，並有機會挑戰 2011 年的 6.13 元水準。直得為國內專業線性滑軌製造商，主要營收微型滑軌占 63%，大型滑軌占 34%，電動馬達占 3%。受惠於自動化需求持續增溫，2017 年營收為 14.9 億元，年增 51.5%，因產能利用率維持 75%，毛利率快速提升，法人估，直得去年稅後淨利為 2.34 億元，年增 173%，EPS 約為 4 元。



根據國際機器人聯合會預測，2018 到 2020 年全球工業機器人生產量複合年增率 15%；其中，中國複合年增率 20% 至 25% 高於世界平均，生產數量占比由 37% 推升至 40%，顯示中國的市場需求將維持高檔。



展望 2018 年，南科舊廠第一季進行更新，並買入 3 台新機台，用以解決前端製程的技術問題，下半年將可達到產能滿載。至於樹谷廠 2 期正積極設計中，第一季底開始建造，最快年底前可投產。



法人估，直得 2018 年營收挑戰 20 億元，年成長上看 30%，全年獲利成長性將高於營收，有機會上看 50% 的增幅，每股盈餘 6 元起跳。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』