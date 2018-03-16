分析員﹕料港股輕微高開

美國股市走勢個別，其中道瓊斯指數走勢相當反覆，惟市場人士相信今日大市可以輕微高開，後市將於31200至31800點之間上落。

道瓊斯指數曾錄得約300點升幅，其後升幅收窄，收市報24873點，升115點或0.5%，標準普爾指數2747點，跌2點或0.1%，納斯達克指數收市報7481點，跌15點或0.2%。

歐洲股市方面，英國富時指數收市報7139點，升7點或0.1%，德國DAX指數收市報12345點，升107點或0.9%，法國CAC指數收市報5267點，升33點或0.7%。

港股在美預託證券(ADR)走勢個別，匯豐控股(00005-HK)ADR折合收市報77.24元，較本港收市價高1.1%，中國聯通(00762-HK)ADR折合收市報9.57元，較本港收市價高0.3%，中國移動(00941-HK)ADR折合收市報71.77元，較本港收市價低0.3%，中國石化(600028-CN)(00386-HK)ADR折合收市報6.42元，較本港收市價低0.9%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)ADR折合收市報23.13元，較本港收市價低0.9%。

外圍股市走勢仍是相當波動，反映出投資者目前相當情緒化，若投資者現時未有心水，不如先師為忍手，或考慮將資金投放在防守力較強的公用股或高息股。今日長和系四間公司公布業績，投資者又可以留意該系公司對未來業務發展有何看法，以及架構又會出現大變化。中小型內房股相繼公布業績，除錄得不俗盈利增長外，內房股在派息上亦相當慷慨，預料派息政策或會促使大行對內房股改觀。

時富證券聯席董事鄧建初指出，今日大市將會輕微高開，預料後市將於31200至31800點之間上落，又建議投資者可待內險股回落時買入。

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