台灣主要報紙重要財經新聞 2018年3月16日

中央銀行總裁楊金龍昨（15）日赴立法院財政委員會業務報告，強調匯率由市場供需決定，過去沒有「彭淮南防線」，未來也不會有「楊金龍防線」，並贊同立委所說「順勢而為、力求穩定」，就是他未來匯率政策方向。

可成昨（15）日公告，透過子公司可耀斥資 11.27 億元，參與嘉聯益現增案，取得逾 2.9 萬張增資股，持股比重約 7.42%，躍嘉聯益最大法人股東，是首宗台灣蘋概股入股另一家台灣蘋概股的結盟案。

由於中美貿易戰雲密布，日圓周四盤中升破 106 日圓兌 1 美元，今年來已對美元狂升 6％。對於日圓的意外強勢，高盛坦言看走眼，假使日圓再漲上去，這家華爾街券商準備豎白旗，重新評估匯率預期。



聯合報

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經濟日報

台幣匯率求穩 無「楊金龍防線」

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蘋果牽線 可成入股嘉聯益

蘋果日報

匯損 15.5 億 和碩去年每股賺 5.66 元

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中國時報

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工商時報

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自由時報

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