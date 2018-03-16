盤前財經大事搶先讀2018年3月16日

今日操盤前瞻

美國 2 月工業生產、新屋開工率

歐盟 2 月通膨率

法說會：元太、欣興、敦泰、華通、義隆、中砂、新揚科、聚積、世芯 - KY、同欣電、長華科、易華電、長華

新股掛牌：嘉實



中華電攻物聯網 謝繼茂：今年底物聯網裝置倍增

中華電 (2412-TW) 今年六大策略中，含括 AI、大數據、IoT 的數位平台占據相當重要的地位，總經理謝繼茂昨 (15) 日指出，去年底推出 IoT 大平台，已有 500 家創客及企業使用，至今已累計全台超過 20 萬個物聯網裝置連網，預估今年底將增達 40 萬個；他強調，中華電是全台第一家將物聯網裝置全面整合的電信業者，未來除導入跨領域產學合作及應用外，更將發展到智慧農業、智慧工業、智慧交通各領域，打造智慧城市。閱讀全文...



《天堂 M》救援成功 橘子靠 12 月擺脫虧損 去年每股賺 0.17 元

遊戲營運商橘子集團 (6180-TW) 昨 (15) 日公布去年財報，擺脫 2016 年營運虧損，全年稅後純益 2668 萬元，全年每股稅後純益與第 4 季單季稅後純益同為 0.17 元，值得一提的是，橘子前 3 季剛好達損平，10 月與 11 月則是每股虧損 0.88 元，橘子光靠 12 月單月，就以手遊鉅作《天堂 M》扭轉頹勢，成功轉虧為盈，等於 12 月單月每股純益就達 1.05 元。閱讀全文...



晶電走出連 2 年虧損 去年每股賺 1.55 元

晶電 (2448-TW) 昨 (15) 日公布去年財報，全年營收與 2016 年相近，但毛利率 14 個百分點，營益率也轉正，走出連續 2 年的虧損，去年全年成功轉虧為盈，稅後純益 16.5 億元，每股稅後純益 1.55 元。閱讀全文...



王子復仇！傳前高通董事長籌資 欲私有化高通 可能與軟銀合作

在博通收購高通遭美國總統川普以國安為由阻擋後，《金融時報 》報導，高通 (Qualcomm)(QCOM-US) 前董事長 Paul Jacobs 正設法籌資想將高通買下來，一旦成功將是史上最大收購案。閱讀全文...



阿里巴巴傳回歸 A 股 最快料今夏第二上市

《華爾街日報》引述消息人士報導，阿里巴巴 (BABA-US) 正在研究多種方案，令其股份可在大陸進行交易。消息人士說，若大陸修改證劵條例，讓外地企業在大陸市場掛牌，相信最快於今年夏天可見到阿里巴巴回流 A 股作第二上市。閱讀全文...