台股盤前─貿易戰衝擊隱憂未除 指數向上空間有限個股各自表現

台股受資金面和政策面不確定性影響，加上今年升息進程有加快可能，還有中美貿易戰可能的經濟衝擊，美股周四僅道瓊收紅，台股今 (16) 日走勢仍受各項消息的牽動，法人認為短期逢壓，將持續整理，指數向上空間有限，以個股各自表現為主。

台股昨 (15) 日陷入狹幅整理，大盤指數終場下跌 20.35 點，收在 11018.45 點，成交 1108.23 億元，三大法人合計賣超 21.89 億元，其中外資及陸資賣超 20.57 億元，外資自營商賣超 352 萬元，投信賣超 6.67 億元，自營商自行買超 3.1 億元，自營商避險買超 2.24 億元。

期貨部分，三大法人減碼多單 403 口，淨部位多單為 15357 口，其中僅外資偏多，外資加碼多單 517 口，淨部位多單來到 48460 口；投信加碼空單 49 口，淨部位空單來到 29745 口；自營商加碼空單 871 口，淨部位空單來到 3358 口。

元大經貿基金經理人陳郁雯指出，美國針對鋼鐵、鋁製品課徵懲罰性關稅，市場擔憂後續恐引發貿易戰，可能對經濟造成影響，雖然整體衝擊仍有待評估，但仍對股市表現造成影響。

陳郁雯表示，預期台股指數向上空間有限，在個股方面，預期 3 月仍以去年財報優於預期，和第 1 季營運展望淡季不淡的個股各自表現。

法人認為，美股連日來的下跌連動台股電子權值股的走勢，加上中美貿易戰的發展，將成為全球股市的隱憂，另外，美國可能升息，外資是否匯出也引來市場關注，外資的動向連動權值股表現，短線以中小型股較有機會表現。

美股周四漲少跌多，僅道瓊工業指數收紅，道瓊工業指數收漲 115.54 點或 0.47% 至 24873.66 點；Nasdaq 指數下跌 15.07 點或 0.2%，收 7481.74 點；S&P 500 指數下跌 2.15 點或 0.08% 至 2747.33 點；費城半導體指數收低 1.42 點或 0.1%，收 1422.07 點；S&P 500 指數連續第 4 天收低，不過，道瓊則是止跌反彈。

台股近日回檔伴隨量縮，法人認為，下檔支撐力道強，加上量價結構合宜、指標仍然偏多下，有機會在整理再過高，今日可能仍是整理盤居多，盤面上留意個股題材股、高殖利率股及財報表現佳的個股，台積電 (2330-TW) 是重要觀察指標，大盤若要上攻需要補量到 1300-1400 億元。

陳郁雯表示，電子下游持續看好 Server 新平台轉換，相關零組件和下游廠商將受惠，上游零組件則是受惠於電子終端應用增加，且上游產業供給開出產能有限，包括被動元件、晶圓、DRAM 的報價今年仍維持高檔。

她指出，傳產部分，因應美國市場利率走升，國際資金將避開風險性資產，預期高殖利率為資金避風港，仍持續看好工業自動化的趨勢仍將延續，國際大廠在今年資本支出將帶動自動化資本支出，台廠訂單能見度拉長。

陳郁雯說，金融族群留意美國升息趨勢下，銀行業者受惠外匯利差擴大，且債券殖利率攀升有利壽險公司恆常性利益提升，帶動金融股評價上升。