

◆盤勢分析

1. 美國投資人擔憂貿易戰延燒，周四美國四大期指漲跌不一，幅度介於 - 0.2~0.47%。其中，博通上漲 2.75%、AMD 上漲 0.88%、英偉達上漲 0.24%、Apple 上漲 0.12%、特斯拉下跌 0.32%；而台積電 ADR 上漲 0.35%。

2. 受到美股表現不佳，周四亞洲股市普遍受影響，台股晨間以小低盤開出。但隨即在 2301 光寶科、2353 宏碁、2347 聯強等大型電子權值力撐，推升指數至平盤附近窄幅整理。終場指數小跌 20.35 點，跌幅 0.18%，收在 11,018.45 點，力守 5 日線，成交金額縮小至 1,111.23 億元。OTC 指數收盤上漲 0.51%，收 154.27 點表現相對強勢，距離前波高點，155.74 點僅一步之遙。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：近期台股高檔量縮整理，目前短天期均線呈現多頭排列。

(2) 量能：現階段價量配合得宜，但後續上漲仍需量出。

(3) 技術指標：9 日 KD 與 MACD 持續多方發展，且周 KD 再度黃金交叉。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 21.89 億元；外資 - 20.57 億元、投信 - 6.67 億元、自營 + 5.35 億元。

4. 電子類股

(1) 被動元件：報載美林投資論壇中 2492 華新科釋出受惠於車用、遊戲、挖礦、5G 需求持續增溫看法，市場預期華新科今年 EPS 上看 9.5 元，周四股價開高震盪；帶動 2456 奇力新、2327 國巨、6224 聚鼎股價表現佳；被動元件龍頭廠 2327 國巨尾盤股價拉升。

(2)PA：Lumentum 宣布合併 oclaro 成為全球 3D 感測霸主，國內主要代工夥伴 3105 穩懋股價連續兩天緩步走揚，創收盤新高；相關上游晶廠 2455 全新、4991 環宇 - KY 沾光，周四股價表現相對亮眼。

(3) 光學：隨著第 1 季淡季進入尾聲，加上 iPhone 平價版有機會提前推出的傳聞加持，3406 玉晶光開盤沒多久股價強勢漲停；此外，受惠車用鏡頭、掃地機器人雷射感測模組等非相機應用，3019 亞光股價震盪走高，兩大指標帶動二線光學股全面翻揚，包括 3362 先進光、3059 華晶科、3630 新鉅科、3441 聯一光盤中漲幅都超過 5%。

5. 非電子類股

(1) 玻陶：在中國錯峰生產力度加大、環保標準趨嚴等支撐下，市場預期 1802 台玻 1Q18 營收將有年增 2 成的表現，股價周四開始轉強。

(2) 生技：類股股價基期低，加上交易所將於 26 日起舉辦三場「生技醫療產業」主題式業績發表會，近期生技族群持續走高，4168 醣聯股價長紅拉升；4114 健喬尾盤緩步走高；4141 龍燈 - KY 股價轉強。

6. 近期國際股市易受消息面影響，預期指數極短線將於 11,000 點附近震盪整理，建議選股仍以有題材或基本面支撐的個股為主，高出低進來回區間操作。特別關注下周即將召開的 G20 財長會議，留意貿戰是否持續升溫。

7. 重點訊息：

(1)3/15 日 2474 可成公告，透過子公司可耀斥資 11.27 億元，參與嘉聯益現增案，取得逾 2.9 萬張增資股，持股比重約 7.42%，成為 6153 嘉聯益最大法人股東，是首宗台灣蘋概股入股另一家台灣蘋概股的結盟案。此案由蘋果出面要求並牽線促成，全力扶持兩家供應商，凸顯蘋果對台灣零組件廠的重視。

(2) 全球最大記憶體廠韓國三星電子正在進行半導體產能大挪移，以提升產能運用效率，在新增新製程產能之際，同時縮減舊製程產能，總投片量今年及明年都不會增加太多，DRAM 市場今年恐將缺貨一整年，價格逐季調漲已無可避免。目前 DRAM 價格 3 月見到明顯漲勢，季度漲幅可望上看 5～10％，優於先前預期的 5％，第二季價格可望再續漲 5～10％。預期 2408 南亞科、2344 華邦電、3260 威剛將直接受惠。

