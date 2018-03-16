【大慶證券】投顧盤前－OTC連八紅  中小型股是焦點



◆盤勢分析

美股四大指數昨晚漲跌互見，短線還是持續反應貿易戰的疑慮，由於先前美國川普總統宣布要對中國商品課稅 600 億美元關稅，週三又表示將設法削減中美貿易赤字 1000 億美元，在美、中貿易議題尚未有結論前，將持續影響美股表現，從經濟數據來看，上週美國失業救濟金請領人數減少 4000 人，降至 22.6 萬人，為 50 年低點，此外，美國二月進口物價指數上升 0.4%，三月住宅建築商協會信心指數下降至 70，在失業率持續下降的狀況下，近期美國經濟數據表現都不差，也代表景氣持續成長，因此，美股短線雖然因貿易戰議題而震盪，不過只要通膨數據過度攀高，美股都沒有立即重挫的危機，在科技股未跌破月線前，美股偏多的的態勢不變。

由於中美可能出現貿易戰的影響，昨日早盤亞股全數開低，不過在外資並未撤出，加上低接買盤強勁下，包括日、韓、港、陸以及台股都出現開低走高的趨勢，主要原因在於雖然昨晚美股走弱，不過美國 10 年期公債殖利率卻也走跌，代表市場並不擔憂通膨以及中美貿的戰的影響，研判僅是短線漲多後的震盪，對亞股來說，在亞幣沒有明顯貶值加上美元持續震盪打底的趨勢下，亞股短線仍可維持目前多方型態不變。

台股昨日隨美股走跌開低，不過在內資買盤轉趨積極下，盤中指數一度回到平盤之上，可惜外資持續賣超 20.9 億元，讓尾盤指數再度翻黑，所幸大盤跌幅不大，指數仍守穩在 11000 點之上，成交量則較昨日縮小為 1130 億元。從日線來看，大盤在逼近 2/5 日缺口壓力區後拉回，代表短線多方整理後才有再攻機會，從目前外資尚未明顯偏空加上量價結構仍偏多下，研判指數震盪後將再攻前高，拉回仍是買點。以盤面來看，包括 3D 感測、矽晶圓、被動元件、記憶體、二線光學鏡頭等族群輪動，當中指標股包括穩懋、全新、華新科、中美晶、玉晶光等較有表現，由於目前內資都採低接，且趁美股震盪時點火主流股，反而在美股大漲時調節，代表短線內資不畏國際股市利空，類股仍有輪動機會，上述主流股逢回仍可偏多操作，其他則以基本面佳、法人籌碼偏多以及位階偏低類股為主，操作上不追高即可。

