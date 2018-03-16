【華冠投顧】股市-均線扣抵推算法 盤前分析-鍾騏遠分析師



儘管美國總統川普揚言要對中國進行關稅反擊，但是美股仍舊靠著良好的經濟數據，守住多方趨勢。道瓊工業指數因跌深而反彈上漲，雖然力道不足以反轉短線震盪的格局，但是季線附近出現買盤，也表示買盤並未完全放棄多方趨勢。由於聯準會的升息步調，將衝擊股市表現，加上美國的關稅政策疑慮，在事件尚未明朗之前，股市難有強勢表現。若月底之前道瓊工業指數無法帶量站回季線之上，後續不排除回落空方走勢。

台股昨天雖收在平盤之下，但指數仍守在 5 日線之上，表示強勢的多方並未減弱。而美股震盪對台股仍有影響，行情不易出現波段漲幅，因此操作上仍以短線為宜。周五交易雖預期清淡，但是尚未表態的族群將有機會表現。昨天法人動向當中，主流的族群仍是記憶體、PCB、封測以及 IC 設計，族群內個股不妨多加留意。

昨日法人動態中，線型較強勢的個股有：（1707）葡萄王、（2408）南亞科、（2455）全新、（3114）好德、（3217）優群、（3265）台星科、（3310）佳穎、（3645）達邁、（4560）強信 - KY、（4919）新唐、（6173）信昌電、（6451）訊芯 - KY、（6531）愛普。

※以上內容由華冠投顧 鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

