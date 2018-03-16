康臣葯業(01681-HK)康臣葯業(01681-HK)治療糖尿病腎病新藥獲准開展臨床試驗

康臣葯業(01681-HK)公布，國家食品藥品監督管理總局藥品審評中心向下屬全資子公司康臣藥業(內蒙古)和廣州康臣藥物頒發了在研新藥的《藥物臨床試驗批件》，批准開展實施臨床試驗。

「黃芪散微丸」新藥是公司自主研發的一種治療糖尿病腎病的中藥復方藥物。新藥擬用於治療糖尿病腎病III期氣虛症，集團認為對緩解當前糖尿病腎病臨床專科藥物緊缺的局面具有重要的社會效益和經濟效益。

「黃芪散微丸」在國內申請臨床試驗批件的同時，也在美國食品藥品監督管理局進行了臨床試驗的申報，並於2016年10月18日參加並通過了美國FDA主持召開的IND前會議，美國FDA肯定了前期藥學研究、動物試驗研究結果，並就I期臨床試驗方案達成一致意見，將適時開展臨床試驗。

本次獲批臨床的新藥，是集團採用現代先進技術對傳統中醫藥進行系統研究，自主研發的純中藥制劑，療效確切、安全性高，具有很高的科技附加值，並已註冊申請專利。集團認為，該藥臨床定位於糖尿病腎病III期，為國內獨家品種，市場潛力巨大。集團認為，若日後獲批上市，該藥將可填補國內該治療領域的空白。

集團認為，該新藥的臨床試驗獲批標志着集團在自主研發創新型藥物方面取得突破。集團認為，依託成熟的營銷網絡和團隊，該新藥必將很快成為下一個類似尿毒清顆粒為公司業績利潤做出重要貢獻的品種，助力集團打造成腎科旗艦企業。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)