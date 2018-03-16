美國際貿易委員會發布調查結果：中國鋁箔進口傷害美鋁業

美國國際貿易委員會周四表示，其調查發現，自中國進口的鋁箔正在傷害美國生產商。這意味著美國將對中國的鋁箔出口商征收最高188%的關稅。

此前，鋁協會貿易執行工作小組遞交了一個反傾銷和反補貼的調查申訴，讓美國國際貿易委員會展開調查。

這意味著，美國商務部可以對部分中國公司實施五年的反傾銷、反補貼措施。商務部表示，反傾銷稅為48.64%-106.9%，而反補貼稅為17.14%-80.97%。

而這些稅收將疊加於特朗普全球性的10%鋁關稅之上。

華爾街見聞此前提到，美國總統特朗普已經確認將對進口鋼鋁產品征收高關稅。

從本月23日起，美國將對進口鋼鐵產品征收25%關稅，對進口鋁產品征收10%關稅。歐盟、巴西、韓國、日本、法國、英國、澳大利亞等經濟體均表示將采取應對措施。

分析人士普遍認為，此舉可能引發其他經濟體采取報覆措施，或將點燃全球貿易戰，損害仍處於覆蘇中的全球經濟。

華盛頓智庫布魯金斯學會的研究顯示，如果全球爆發小型貿易戰，即關稅增加10%，則大多數經濟體國內生產總值(GDP)將減少1%至4.5%，其中美國GDP將損失1.3%；如果全球爆發嚴重貿易戰，即關稅增加40%，則全球經濟將重現上世紀三十年代的大蕭條。(華爾街見聞)

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