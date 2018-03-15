【豐銀投顧】短線即將拉回 拉回再做佈局！

◆盤勢分析

昨天已說過短線盤勢將會震盪，但筆者仍認為三月底以前盤勢還是應該偏多看待，這個看法至今仍然不變，就算今天大盤最後下跌 20 點，也不改變看法。沒錯，就短線而言，大盤已經進入高乖離率的循環之中了，5 日線與月線的乖離會越來越大，也就是說拉回的壓力大了不少。但從今天的台股來看，乖離雖大，可是推升的力道卻還能持續，這是很正常的情況，畢竟氣球就算沒氣了，他也還是會往上沖。預計下週結算前，指數就有可能因乖離過大而修正。但這個修正並不是全面轉空，相反的，拉回應該要再佈局做多才是。

回想在二月份年假前，還有不少人認為過完年後會大跌，甚至還言之鑿鑿的說農曆春節期間國際之間會有大事。結果二月沒跌，這些言論又轉至三月，還說三月會大跌。目前三月已經過一半了，結果也未見大跌。筆者認為台股目前還沒有看到非常大的危機，實在不知這些言論的根據在哪裏。最近央行新總裁楊金龍清楚說明了台幣長期走升是不可違逆的趨勢，也就是未來出口產業不要再期望政府會透過匯率的干預來保護他們。這會讓台幣易升難貶，那麼在這背景之下，台股還能跌到哪裏去？

其實我們光從外資所佈局的期貨多單就可以看出來，從 2016 年的 2 月開始，外資持有台股的期貨就一直在四萬口以上縮減，從來沒有翻成淨空單過。料想的到的是外資長期看好台幣升值的空間，因此先來台股卡位，也深知道台幣與台股是高度的「正相關」，因此早早進來台股，先賺匯率、再賺股票、接著連期貨都賺！現在看來外資仍舊維持這個態勢在台股賺錢，在沒有明確的改變之前台股長線仍然是要偏多看待才是。而我們昨天提到的幾檔股票如 6411 晶焱、3374 精材、2353 宏碁、8924 太田，今天也都有不錯的表現，後續仍值得留意，祝大家操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師