【日盛投顧】櫃買表現亮眼，加權量縮守穩五日線

◆盤勢分析

1. 股晨間以小低盤開出。但隨即在 2308 光寶科、2353 宏碁、2347 聯強等大型電子權值力撐，推升指數至平盤附近窄幅整理。終場指數小跌 20.35 點，跌幅 0.18%，收在 11,018.45 點，力守 5 日線，成交金額縮小增至 1,111.23 億元。OTC 指數收盤上漲 0.51%，收 154.27 點表現相對強勢，距離前波高點，154.78 點僅一步之遙。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：近期台股高檔量縮整理，目前短天期均線呈現多頭排列。

(2) 量能：現階段價量配合得宜，但後續上漲仍需量出。

(3) 技術指標：9 日 KD 與 MACD 持續多方發展，且周 KD 再度黃金交叉。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 21.89 億元；外資 - 20.57 億元、投信 - 6.67 億元、自營 + 5.35 億元。

電子權值逆勢上揚，光學、生技股表現不俗

1. 電子類股

(1) 被動元件：

報載美林投資論壇 2492 華新科釋出受惠於車用、遊戲、挖礦、5G 需求持續增溫，市場預期今年 EPS 上看 9.5 元，周四股價開高震盪；帶動 2456 奇力新、2327 國巨、6224 聚鼎股價表現佳；被動元件龍頭廠 2327 國巨尾盤股價拉升。

(2)PA：

Lumentum 宣布合併 oclaro 成為全球 3D 感測霸主，國內主要代工夥伴 3105 穩懋股價連續兩天緩步走揚，創收盤新高；相關上游晶廠 2455 全新、4991 環宇 - KY 沾光，周四股價表現相對亮眼。

(3) 光學：

隨著第 1 季淡季進入尾聲，加上 iPhone 平價版有機會提前推出的傳聞加持，3406 玉晶光開盤沒多久股價強勢漲停；此外，受惠車用鏡頭、掃地機器人雷射感測模組等非相機應用，3019 亞光股價震盪走高，兩大指標帶動二線光學股全面翻揚，包括 3362 先進光、3059 華晶科、3630 新鉅科、3441 聯一光盤中漲幅都超過 5%。

2. 非電子類股

(1) 玻陶：

在中國錯峰生產力度加大、環保標準趨嚴等支撐下，市場預期 1Q18 台玻營收將年增 2 成的表現，股價周四開始轉強。

(2) 生技：

類股股價基期低，加上交易所將於 26 日起舉辦三場「生技醫療產業」主題式業績發表會，生技族群持續走高，4168 醣聯股價長紅拉升；4114 健喬尾盤緩步走高；4141 龍燈 - KY 股價轉強。