【大慶證券】投顧盤前－美中貿易戰干擾短線  電子為多頭指標



◆盤勢分析

美股四大指數連 2 日走跌，主要原因在於媒體報導川普政府正尋求將對中國貿易赤字削減 1000 億美元，代表未來中美貿易戰在所難免，導致美股早盤反彈後再次走跌。此外，美國勞工部公布美國 2 月 PPI 增幅超預期，其中 PPI 月增 0.2%、年增 2.8%，核心 PPI 月增 0.2%、年增 2.7%，創 2014 年 8 月來最大增幅，由於 PPI 的上升代表生產者成本上揚，將進而引發物價走強，也引發市場對於通膨的疑慮，也成為美股走弱的原因之一。短線來看，美股在擺脫先前升息的擔憂後，近期轉為反映川普政策的不確定性，由於川普對中國政策不確定因素升高導致短線美股走弱，所幸，目前最強勢的那斯達克與費半指數並未明顯轉弱，加上美國 10 年期公債殖利率短線拉回，研判美股將僅是漲多的震盪壓回，在科技股未跌破月線前不必過度擔憂。

受到美股拉回修正影響，台股昨日開低震盪，終場下跌 56 點收在 11038 點，成交量 1186 億。技術面來看，台股連續四天收紅站上 11000 點，並填補 2/6 的跳空缺口上緣，短線上架構偏多，然目前上方還有一個 2/5 的缺口壓力，壓力落在缺口上緣 11126 點位置，所幸月線扣抵位置已來到相對低點，後續隨著月線向上扣抵、月線走揚有助提供指數支撐向上，此外，再突破 2/6 的缺口後，壓力轉支撐，只要 10761 點位置不要再度跌破，未來大盤仍有再挑戰前高機會。

觀察盤面族群，雖三王等大型權值股普遍回檔，但仍有部分族群相對強勢。被動元件類股指標股國巨法說表示被動元件需求旺，且將持續到 2019 年，昨日雖股價回檔，但華新科、禾伸堂、立敦等相對位階較低個股仍依舊走強。此外，生技族群在台股震盪之際，成為資金避風港，如聯合、健喬、科妍等個股走勢強勁。整體來看，盤面類股維持輪動，今年展望佳的族群，包括矽晶圓、3D 感測、記憶體、LED、電動車、PCB 等族群短線都有機會表態，然指數面臨上檔壓力，加上去年年報陸續公布，因此選擇上，以基本面佳、法人籌碼偏多以及位階偏低類股為主，操作上不追高即可。

