台股盤中─中小型股撐盤 指數空間不大 拚站穩11000

美股周三重挫，台股今 (15) 日小漲 0.8 點開出，早盤呈現震盪，大立光 (3008-TW)、台積電 (2330-TW) 開低，鴻海 (2317-TW) 翻紅，盤面上以二線光學股、低價 IC 設計股、被動元件等族群表現較強，法人認為，指數空間不大，個股則小漲小跌表現，雖然回檔但伴隨量縮，並站穩 11000 點，可望整理後再過高。

美股周三大跌，道瓊工業指數收跌 248.91 點，NASDAQ 指數收跌 14.2 點，S&P500 指數收跌 15.83 點，但費城半導體指數收漲 0.19 點，亞股包括日股韓股開盤都下跌，台股則以 11039.6 點開出，小漲 0.8 點，但受指標股、權值股走弱影響，早盤雖然震盪，指數仍守在 5 日線之上。

盤面上以個股題材表現為主，中小型股成撐盤指標，二線光學股漲勢整齊，玉晶光攻上漲停，今國光、亞光等股齊揚，被動元件國巨 (2327-TW) 反彈，華新科也上漲，PCB 股由嘉聯益領軍，另外還有低價 IC 設計股，觸控雙雄 TPK-KY、GIS-KY 也是撐盤要角。

台北米其林摘星餐廳揭曉，相關概念股也成盤面焦點，頤宮拿下米其林三星，雲品早盤一度亮燈漲停，另外，寒舍旗下喜來登請客樓獲得二星，寒舍盤中也一度攻漲停。

嘉聯益相關權證。 資料來源：鉅亨網整理

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，大盤今日呈現量縮整理，在美股下跌下，這兩天回檔伴隨量縮，下檔支撐力道強，量價結構合宜，在指標仍然偏多下，有機會整理後再過高；他表示，今日指數空間不大，個股則是小漲小跌，盤面上以中小型股、題材股、營收表現佳的個股表現為主。