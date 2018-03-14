【華冠投顧】「年後跳」戲碼繼續演 「業績股」代有才人出

◆盤勢分析

昨晚美股四大指數收中長黑，今天亞股全面拉回，不過 OTC 指數續創年後新高 153.85，收盤續漲 0.10%，顯示內資沒落跑，因此內資主導的「年後跳」戲碼以「進三退一或二」節奏 "至少" 演到 3/21(三) 台指結算日的看法不變，大盤守在 3/12 向上缺口 10882～10908 之上都屬強勢震盪，保有再創年後新高能耐。操作上還是。

3 月起內資操作風向轉為「棄投機、抱業績」，那怕指數進入 "退" 的過程，盤面上業績股代有才人出。具備產品漲價推動業績成長的 "被動元件" 族群就是先前大盤由進轉退期間 (2/27～3/5)，由精神領袖 2327 國巨帶頭展開輪漲，學員當時掌握到鋁質電容廠 5317 凱美三天 27% 的漲幅；通路商 3090 日電貿 3/1～3/14 更是衝高 30.5%；今日指數拉回，包括 MLCC 廠 2492 華新科與 3026 禾伸堂、上游鋁箔製造廠《6175 立敦》盤中都大漲創年後新高。近期 PCB 族群也出現輪漲態勢，今天由具備漲價題材的軟性銅箔基板表現，3144 新揚科 + 2.33%、8039 台虹 + 6.07%、軟板上游材料 3645 達邁 + 6.81%(公司前兩個月營收年增 31.25%)。PCB 檢測設備廠《3030 德律》前 2 營收 6.82 億 (年增率高達 68.47%)，自結前 2 月稅後 EPS 為 0.58 元，遠優於去年 Q1 賺 0.32 元，後勢值得期待。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

