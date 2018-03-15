第一季成長樂觀氣氛消散 Fed、華爾街紛紛下修Q1成長估值

亞特蘭大 Fed 一月下旬時預期第一季會令人驚艷地成長 5.6%，這下大幅修正了。

亞特蘭大 Fed 週三公布，GDPNow 第一季預計成長下修為 1.9%。

亞特蘭大 GDP 預測模型 圖片來源：atlantafed

如果最初的成長估計值不變的話，本來將會是自 2009 年中期經濟大衰退以來，表現最棒的一季，目前來看，這種接近 2% 的成長速度只像是冰河復甦。

與此同時，一些華爾街銀行也在週三發佈下調後的 Q1 成長數據。

摩根大通下修 Q1 成長預期，自 2.5% 降為 2%; 高盛則自 2% 下降為 1.8%。這些數據的調降，包括 Fed 的調降，都在零售銷售令人失望的下降 0.1% 之後，為連續第三個月下降。

先前亞特蘭大的樂觀數字尤其是建立在熱烈的 ISM 製造業數據上。

從二月中旬起，住房投資數據令人失望後，預測值就開始下降，接著經濟數據一直差強人意，花旗經濟驚喜指數 (Citi Economic Surprise) 較開年水準腰斬。截至 3 月 1 日，GDPNow 的讀數一直在 3.5％。

亞特蘭大 Fed 官員沒有立即回應。

就過往而言，第一季成長通常較慢，2017 年第一季成長僅 1.2%，2016 年更只有 0.6%。但 2015 年第一季成長達 3.2%。