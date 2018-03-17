〈觀察〉科技巨擘相繼來台投資AI 軟硬體實力助台灣掌先機

台灣為全球科技業供應鏈重要一環，競爭優勢不言而喻，因此吸引許多科技巨擘前來台灣設立 AI(人工智慧) 研發中心，計畫在台灣大舉培育 AI 人才，繼先前的微軟後，Google 近日也宣布將加入行列，要在台灣啟動「Google 智慧台灣計畫」，在指標性大廠爭相在台發展 AI 技術之下，台灣可望在 AI 崛起的浪頭上，發揮優勢、站穩腳步。

微軟今年 1 月在台北成立 AI 研發中心，此為其繼中國的蘇州與北京後，在全球的第 3 個 AI 研發中心，顯見微軟對台灣軟體實力信心十足，除成立研發中心外，微軟日前也啟動近年來最大規模的招聘計畫，提供 100 位一年期實習名額的「未來生涯發展計畫」，並推出「MACH 全球菁英計畫」，以招募行銷人才。

至於新成立的 AI 研發中心，微軟則預計招募 30 位 AI 研發人才加入，目標為 5 年內在台招募超過 200 人的 AI 研發團隊，微軟也將協助 AI 技術在台灣的製造業與系統整合等產業落地。

不讓微軟專美於前，Google 也宣布將在台啟動 12 年來最重大的年度計畫「Google 智慧台灣計畫」，此為 Google 在台灣有史以來動員最多、且規模最大的對外計畫，Google 將協助培育台灣數位人才，要讓台灣成為 Google 在全球生態系中重要的策略要地。

在全球積極研發 AI 技術應用之際，指標科技大廠當然不會置身事外，而台灣以堅實的硬體實力，加上物美價廉的軟體工程師，吸引微軟與 Google 等科技巨擘來台大舉招募並培育 AI 人才，國內 AI 技術發展也可望在大廠的資源挹注與支持下，加速發芽茁壯，搶先在 AI 來臨的時代站穩利基點，以迎接下一波 AI 技術革命的浪頭。