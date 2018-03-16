LINE擴大在台實習計畫 釋出職缺橫跨11個部門

LINE 台灣總經理陳立人日前在 LINE 台灣 2018 年度記者會中，宣布將全面擴大在台投資，LINE 今 (16) 日再宣布，將擴大實習計畫規模，今年暑期實習計畫「2018 LINE FRESH」所釋出的職缺橫跨 11 個部門，招募至少 12 名暑期實習生，而首度展開的「LINE TechFRESH」技術新星人才計畫，也將招募 8 位長期實習生，2 項計畫於今日同步開跑。

LINE 表示，今年暑期實習計畫除去年就加入招募的 LINE Corporate Business（包含 LINE@）、行銷、公關、遊戲、LINE TODAY、貼圖、設計、LINE Pay、電商（包含 LINE 禮品小舖）等部門外，還新增服務企劃與客服部門，共涵蓋 11 個部門，預計招募至少 12 位實習生。

除已實行第 5 年的 LINE FRESH 暑期實習計畫，LINE 今年也同步展開 LINE TechFRESH 技術新星人才計畫，預計招募至少 8 個資訊科技相關科系、或在此領域有涉略的學生，盼實習生能具備找問題、找答案等主動與解決問題的能力，進行為期 1 年的長期實習。

LINE 表示，欲加入實習行列的年輕學子，可在 4 月 15 日前投遞履歷，實習期間預計為 7 月 2 日至 8 月 31 日，據悉，歷屆表現優秀的實習生，已有不少成為 LINE 的正式員工，包括遊戲、電商、LINE Pay 與廣告事業等部門，都有實習生轉為正式員工的例子。