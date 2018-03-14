央行如果發行數位貨幣會怎樣？這是最權威的分析

摘要：國際清算銀行認為，央行數位貨幣或許會強化貨幣政策在金融市場的傳導，擴大央行影響力。但在壓力時期，央行數位貨幣可能引發迅速、大規模的避險性資金流動。

近日，「央行的央行」國際清算銀行（BIS）支付和市場基礎設施委員會發表央行數位貨幣（Central Bank Digital Currencies，以下簡稱 CBDC）的研究報告。

在報告中，BIS 認為，CBDC 的發行雖然對貨幣政策的影響有限，但是依然可能帶來較大規模的風險。

此外，作為金融工具的一種，CBDC 可能強化央行在市場中的作用，而央行一旦在資源配置中效率低於私營部門，則可能造成總體經濟的損失。

BIS 為什麼寫這份報告？

最近，全球一些央行正在考慮發行數位貨幣。BIS 指出：

儘管讓央行負債數字化並不是一個新鮮的概念（上世紀八十年代中期就有學者提出過相關的想法），但是最近的討論主要基於以下幾個變化：

人們對金融領域技術創新的興趣；

在支付和交換媒介領域出現的新形態；

在部分國家現金支付減少；

私人發行代幣的流行。

BIS 撰寫這份報告的目的則是為了回應央行、私人部門和公眾對數位貨幣日益增加的興趣。

私人數位貨幣使用了一系列新的技術，這些技術對金融體系的滲透力極強，甚至對現代經濟金融運行帶來衝擊。所以，為了維護貨幣體系乃至整個金融體系的穩定，貨幣當局也必須使用同等甚至更先進的技術和設計來研究發行央行數位貨幣。如果任由私人數位貨幣無序發展，這將對貨幣當局政策調控和經濟金融體系帶來嚴重衝擊。

CBDC 到底算什麼貨幣？

BIS 從發行者（央行或者其他機構、個人）、貨幣形式（實體貨幣或是數位貨幣）、可獲得的難易度（容易或困難）以及技術（代幣還是帳戶）等四個角度進行了分析。

BIS 指出：

從上述幾個角度來看，未來 CBDC 的共性是：第一，是數位貨幣形態的；第二，由央行發行。但是在另外兩項指標中 CBDC 存在較大的靈活性。具體形式上，BIS 認為，CBDC 可能有兩種，一種是批髮式的（wholesale only），另一種是一般使用的（general purpose）。批髮式的會對投資者有一定的要求，而一般使用的 CBDC 則可以被廣泛使用。

圖片來自 BIS 報告，其中灰色部分為 CBDC

兩種 CBDC 的應用場景是什麼？

BIS 指出，央行發行一般使用的 CBDC 目的在於：

在現金使用量顯著下降的今天，提供一種安全且由央行背書的支付方式。此外，這也符合創造更方便、更安全且成本更低廉的支付方式的技術趨勢。

由於 CBDC 並非實體，CBDC 能夠降低現金帶來的支付系統中流動性和信用的風險。不過，BIS 也指出，未來在支付方面，應該是實體貨幣和 CBDC 兩種貨幣共存的局面——實體貨幣的繼續存在能夠降低數位貨幣系統因人為破壞帶來風險的可能性。

BIS 指出，批髮式的 CBDC 則將幫助清算系統顯著提高效率。而 CBDC 的可追溯性亦可大大增強央行追蹤市場活動的能力，亦可防範資金不被洗錢犯罪組織、恐怖組織等利用。

不過，對商業銀行來說，如果 CBDC 得到大規模的應用，那就意味著商業銀行在很大程度上無法同客戶面對面交流，因此商業銀行「了解你的客戶」的權利實際上會被央行收走。

CBDC 可能帶來風險

BIS 認為，如果 CBDC 得以發行，對央行的貨幣政策影響不大，但仍可能帶來風險：

發行 CBDC 可能並不會替代包括央行公開市場操作在內的既有的貨幣政策執行機制。CBDC 只是引進一種貨幣形態滿足不同人的需求，就像有些人對現金有需求一樣。CBDC 也不會對目前央行選擇的支付以及落實貨幣政策的技術、資產信用風險以及流動性等產生挑戰。

即便央行發行數位貨幣的主要初衷是用作支付用途，在壓力時期，仍有可能引發迅速、大規模的避險性資金流動，從而將迫使商業銀行和央行應對這種情況。

BIS 指出，在實踐中，影響商業銀行利率的不僅僅是政策利率，同時還要考慮該銀行的長期信貸和流動性風險。如果央行發行了具有吸引力的 CBDC，那麼可能會給商業銀行帶來壓力，商業銀行為了吸收存款，可能不得不提高其存款利率。

CBDC 或強化央行地位

同時，也有一些人擔憂，CBDC 等新工具的出現，將會強化央行在市場中的地位。

從 CBDC 對金融市場影響的角度來看，BIS 認為 CBDC 或許會強化貨幣政策在金融市場的傳導：

如果 CBDC 成為具有吸引力的資產，那麼貨幣政策在金融市場的傳導將更為明顯。作為一種流動性和信用良好的資產，CBDC 或將成為類似央行儲備貨幣或者逆庫藏股融資貨幣的數位貨幣。一般用途的 CBDC 可能同銀行準備金髮生競爭關係，對銀行資金定價和組成形成一定影響。

BIS 擔憂，CBDC 的廣泛使用可能會加大央行對金融市場的影響：

引入 CBDC 後，央行的影響力將在金融體系中擴大，這意味著央行能在資源分配上發揮更大作用，如果央行在資源分配方面的效率低於私營部門，則可能會造成總體經濟的損失。CBDC 可能讓央行陷入未知領域，並可能造成更大的政治干預。

發行 CBDC 的困難

BIS 認為，目前央行發行 CBDC 依然面對不少現實困難。

其中包括，多數國家目前在法律上不允許發行 CBDC；交易中產生稅費後如何同財稅部門對接的問題；網路安全問題；以及跨境交易的難題。

『新聞來源／華爾街見聞』