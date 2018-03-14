安聯：比特幣泡沫即將爆破 但別擔心對金融市場的溢出效應

安聯（Allianz）全球投資部門加入比特幣泡沫說的陣營，不但認為比特幣泡沫很快就會爆破，更認為比特幣的市值有限，即使泡沫爆破，也不致對股市、債市產生巨大影響。

管理近 5000 億歐元資金、同時也是歐洲最大的保險公司投資部門的全球經濟和戰略主管 Stefan Hofrichter 表示，即使區塊鏈技術能夠為投資人帶來巨大利益，但加密貨幣依然毫無價值。

去年中，安聯集團曾預言比特幣價格應該腰斬，今年以來應驗，比特幣價格已從歷史新高 19000 多美元，腰斬到目前的 9100 多美元。

比特幣距離歷史高點已被腰斬。（來源：Bloomberg）

Hofrichter 現在進一步表示，比特幣的內在價值為零，並不會產生任何收益來源，和主權債幣、股票、紙幣根本無法相提並論，同時也無法和黃金相比，黃金的價值被廣泛接受超過 2500 年，而比特幣的歷史還不到 10 年。

比特幣資金泡沫即將爆破

他強調，比特幣已出現所有資產泡沫的特性，包括過度投資、標榜新時代思維和不斷提高的槓桿率，根本就是典型的泡沫，並且可能一觸即發。

對加密貨幣的潛在懷疑者還有匹茲堡大學的研究人員，認為這是一種傳統手段沒有價值的資產；經濟學家魯比尼並且稱其為「人類史上最大的泡沫」。

在谷歌宣布 6 月起禁止宣傳加密貨幣和初始硬幣產品的在線廣告後，衝擊比特幣由原本上漲 2% 多轉為下跌。

崩跌對金融市場無溢出效應

不同於先前市場專家喊出的比特幣崩跌是股市的先行指標，Hofrichter 表示，比特幣泡沫破滅不會對傳統資產股票和債券產生巨大影響，因為比特幣的市場規模還很小，崩跌對金融市場幾乎沒有溢出效應，至少到今天為止，帶來的金融穩定風險可以忽略不計。

買賣比特幣可參考痛苦指數

摩根大通前首席策略師、Fundstrat 共同創始人 Tom Lee 則編撰出「比特幣痛苦指數」（Bitcoin Misery Index，BMI），按照波動性和上漲天數，讓投資人決定是否進場，被視為反向指標，指數從 0 至 100，相對低點時，代表投資人情緒低落，正是買入的最佳時機；反之則要拋售手中持有的比特幣。