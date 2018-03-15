比特幣已退燒？彭博：無聊可能成為新常態

僅僅 3 個月不到，比特幣似乎從市場狂熱追逐焦點，變成無聊的題材了。

據《彭博》報導，在 2017 年 1400% 的漲勢，並伴隨著大幅波動之後，今年以來，至少就目前來看，加密貨幣的熱潮已經降溫。在過去的 1 個月，比特幣多在 8500 美元至 11300 美元間震盪，較先前的走勢，這是相對很小的區間。

整體網路對「比特幣」的搜索量也大幅下降，說明民眾的興趣減低不少。比特幣在台北時間 15 日清晨一度跌破 8000 美元，稍後即在 8000 美元上下來回。

Digital Asset Research 資深分析師 Lucas Nuzzi 表示，一般人已經意識到，比特幣不是無風險、快速發財的投資機會，而且獲利的情況也已減少。

2018 年的情況，正說明比特幣的「退燒」有多快。現在會成為報導題材的，多數是有關審查監管、市場結構與法律糾紛的主題。

根據 Google Trends 數據，「比特幣」搜索量已經從去年 12 月高點下跌 82%。由 BitInfoCharts，提及比特幣的 Twitter 貼文，在 12 月 7 日有 155600 則，到現在也降到 63000 則左右。比特幣交易量也由 12 月 13 日的紀錄高點，下降了 60%。

Google 搜索比特幣變化（最高峰為 100 計算，圖表取自彭博）

比特幣的壞消息充斥新聞頭條－Google 及 Facebook 開始禁止加密貨幣廣告，美國主要銀行，包括摩根大通及美國銀行，都禁止信用卡購幣。美國證券交易委員會正加強加密貨幣監管，而國會準備就此召開聽證會。

研究公司 Endpoint Technologies Associates Inc. 總裁 Roger Kay 表示，比特幣的故事非常簡單，它快速上漲，然後急速下跌，晚到的投機者因而受傷，現在處在陰影中，舔著他們的傷口。另外一些人發現，比特幣或許已不是快速致富之道。

值得一提的是，這當然不是比特幣首次暴跌，自 2010 年以來，它經歷過至少 3 次 70% 或更多的急跌，但最終仍爬得更高。儘管如此，至少一段長期間，無聊有可能成為比特幣的新常態。