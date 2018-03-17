〈觀察〉優存13%方案砍了之後 國營行庫下一步何去何從

配合公教人員年金改革 7 月正式上路，近期財政部積極檢討國營行庫退休金最高 500 萬元的 13% 優存方案，不過，即便已召集臺銀、土銀和輸出入銀董座討論，但仍無進一步共識，國營行庫均憂慮，13% 優存真砍了之後，如何提升薪資維持競爭力，留才攬才上恐怕是一大問題。

據悉，財政部提出國營行庫 13% 優存利率改革，將以新台幣 300 萬元為分界點，300 萬內維持 13% 利率，超過 300 萬元部分，分 6 年調降至 6%，其中也會維持退休員工每月至少可領 3 萬 2160 元的生活保障，而配合軍公教年金改革，將在 7 月 1 日同步上路，至於國營行庫在職員工部分，則會有其他配套考量，以避免影響士氣。

然而，在財政部版 13% 優存改革內容傳出後，即便財政部發稿澄清安撫國營行庫員工，強調從未對外發布有關優存改革相關方案，但周三 (3/14) 日財委會上，當立委問及此事時，許虞哲不否認且坦言，會朝 300 萬元分界、分 6 年調降的改革方向進行。

但，國營行庫員工真買單嗎，日前台灣銀行、土地銀行、輸出入銀行 3 家工會就召開聯合記者會，痛批財政部違反誠信原則，未與工會協商就片面放話，提出改革方案，破壞人民對國家互信基礎，更直言視情況發動罷工，要爭取勞工權益，目前 3 國營銀行總員工數約 1 萬 5 千人，若同時集體罷工，恐怕將是金融業工會史上最大的一次罷工行動。

其實，當初財政部會訂定國營行庫 13% 存款優惠利率，是因為過去要進入台銀、土銀和輸出入銀行必須通過公務人員考試，但考上之後卻無法比照公務人員享有月退，才會祭出 13% 優存措施，而這 13% 非屬法律規定的保障權益，國庫每年得支出 26 億元，加上近幾年來，年金改革議題延燒，13% 優存方案才引發立委關注，要求財政部檢討。

一名泛公股銀行主管表示，台銀、土銀和輸出入銀等百分之百國營的銀行，加薪幅度比照公務人員，其實相較於民營或是泛公股銀行，可以透過績效表現，來擴大加薪幅度，國營行庫員薪資相對沒有彈性，不過，坦白說，過去他們也是經過公務員考試，才進到國營銀行，現在 13% 優存方案砍掉，對他們確實有些不公平。

根據三大國營行庫工會計算，修正後的國營行庫員工退休金制度，影響人數將超過 4500 人，若以 500 萬元退休金估算，每年利息 65 萬元，將降至 30 萬多元，不過目前缺乏配套措施，新進行員也沒有增加留才優惠，造成工會很大的不滿。

從砍 13% 優存改革案來看，以前市場常說金融業是金飯碗，確實跟其他產業薪資行情相較，金融業薪資福利相對較優，不過，金融業中的國營行庫，屬政府百分之百持股的銀行，以前看準公務人員福利，而選擇花時間努力考試，擠進國營銀行工作的員工，面對民營銀行的崛起，卻無力往前，且在業內互相搶才、跳槽風氣下，國營行庫也再再面臨員工退休潮、人才流失等不利處境。

也因此，若 13% 優存方案砍掉後，國營行庫攬才籌碼少了一枚，接下來要如何增加自身競爭力，並吸引更多的優質人才，除了從業務方面積極突破之外，恐怕也只能等待財政部後續祭出什麼樣的配套方案。可猜想的是，過去公家機關鐵飯碗吸引人才流入的光景，在金融業恐怕已逐漸消失。