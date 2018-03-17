中華電今年招募AI、IoT、OTT新血 竹科校園徵才反應熱

中華電 (2412-TW) 集團今年將招募 1600 名新血，鎖定 AI、資安、大數據分析、IoT 物聯網、雲端運算及 SDN/NFV 等技術類人員，還有 MOD、OTT、電子商務等行銷企客人員，預計約 600 人，關係企業則將招募千人，校園徵才陸續啟動，今 (17) 日由執行副總蘇添財率隊前進竹科，吸引不少青年學子參與。

2018 清大 CAREER 校園徵才就業博覽會今日舉辦，中華電去年在竹科徵才獲得不少回響，今年再度前往徵才，執行副總蘇添財代表參加揭幕剪綵，他指出，到有「台灣矽谷」之稱的新竹進行人才招募，對電信產業非常有意義。

蘇添財表示，近幾年，資通訊科技面臨如光速般快速且爆炸性的成長，創新科技人才的取得是當務之急；清大在國內科技學術研究領域佔有一席之地，很多進入中華電的校友也都表現優異；但既然有機會到竹科徵才，不僅希望能招募到清華的同學也號召竹科優秀的青年學子，都能成為電信產業的生力軍。

中華電指出，集團今年將招募新人員額預計達 1600 人，招募類別包括 AI、資安、大數據分析、IoT 物聯網、雲端運算及 SDN/NFV 等技術類人員及 MOD、OTT、電子商務等行銷企客人員，未來幾個月，將持續於北部及中部，進行校園人才招募活動。