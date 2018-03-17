〈金融法說起跑〉國泰金、富邦金下周接棒登場 聚焦5大看點

金融股法說會已陸續召開，下周四 (3/22)、五 (3/23) 將由國泰金 (2882-TW)、富邦金 (2881-TW) 接棒登場，除聚焦股利政策、升息題材對該公司影響，預期法人還將關注兩金控的特別股籌資計畫、海外布局、IFRS9 上路對淨值的影響數。

這個時序的法說會股利政策都是焦點，去年配息最多的冠亞軍金控就是國泰金、富邦金，兩家金控去年每股都配發現金股利 2 元，分別發出股息 251 億元、204 億元，因此今年的股利政策更將受矚目。

國泰金去年的每股稅後盈餘 (EPS) 從前年的 3.78 元提高至 4.48 元，富邦金也從 4.73 元提高到 5.5 元，法人預估，依過去配息率推估，兩家金控今年至少也都有每股配發 2.2-2.4 元以上的實力。

升息題材部分，市場預期美國可能加快升息腳步，從原本預估今年升三次變成升息四次。由於升息腳步確認，債券殖利率可望隨著升息及縮表的帶動穩步向上，有利於壽險公司經常性收益提升。

此外，據了解，國泰金控子公司國泰世華銀行內部也估算，其外幣授信資產，將因聯準會每升息 1 個基本點而增加約新台幣 900 萬元、升 1 碼計增 2.25 億元。

除了升息對金控獲利的影響備受關注以外，對富邦金來說，截至 2017 年蟬聯了 9 年的金控獲利王，但是進入今年以來，雖然累計前 2 月稅後淨利 120.27 億元，較去年同期大增 82%，不過連續 2 個月的累計獲利都輸給新光金，落到第三名位子，今年的營運展望將是重點。

而有關特別股籌資，富邦金控今年擴大增資，發行特別股以充實西進資金，400 億元乙種特別股已於 2 月 1 日完成定價 7 年內利率 3.6%，同時股款已募足，富邦金控表示，這次特別股認購踴躍，除了壽險資金之外，其他法人基金、公司和一般投資人均有相當參與，預計 4 月下旬掛牌。

目前國泰金也正在籌備其乙種特別股的發行，要籌資 300 億元，作為增資子公司國泰人壽之用，預計上半年也將募資完成。

國泰金與富邦金今年都大舉籌資，預期所籌資金都將用於海外投資，因此兩家公司的海外布局策略也值得關注。

IFRS9 上路對壽險業的影響部分，國泰金已經公布，受到 IFRS9 實施影響，合併股東權益金額較去年底增加 358 億元，其中國壽增加約 326 億元，其他子公司增加約 32 億元。

截至去年 9 月底，國泰金每股淨值約 42.5 元，估計國泰金淨值增加，對金控每股淨值貢獻超過 2.6 元，法人估今年國泰金每股淨值將從 45 元起跳。

富邦金控尚未公布，不過法人預期，富邦金旗下人壽債券持有部位大，接軌 IFRS9 之後，淨值也將增加超過百億元。