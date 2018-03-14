【港股解碼】杉杉品牌IPO：在中國能把西裝企業做到多大？

前段時間，《魅影縫匠》大火，劇中的裁縫雷諾茲·伍德科克有著一雙神奇魔術手，他爲皇室名流，電影明星等等社會大咖設計出了一件又一件華美優雅的衣裙，同時他的作品也被奉爲英國時尚界的標杆。但是伍德科克自己卻往往穿著一身極簡的黑白西裝，簡單卻優雅。

《魅影縫匠》插圖

飾演伍德科克的丹尼爾·戴·劉易斯，雖然年近古稀，但是一身筆挺的西裝，俏皮的領結，依舊讓他在劇中顯得英俊潇灑，風流倜傥，女主初見他更是绯紅了臉頰......由此可見，西裝確實可以放大男士們的魅力，無論是演藝圈還是日常上班族，或許，每一位男士的衣櫥裏都少不了一件西裝，今天的主角杉杉品牌——正是一家做男士西裝的企業，並且已經于今年3月13日向香港聯合交易所遞交了招股書明書。

回望杉杉品牌的曆史，最早可以追溯到1989年，當時的控股股東之一鄭先生推出了“杉杉”品牌服裝，是中國本土較早開始做西裝的品牌之一。1994年，FIRS作爲杉杉片品牌的英文名被推出，此後，FIRS也擔當起了大任，成了杉杉的核心品牌。2000年之後，杉杉開始不間斷地推出新品牌，設立産品矩陣，不斷豐富自身産品。

目前，杉杉品牌的業務主要涉及以FIRS、SHANSHAN、MARCO AZZALI及LUBIAM四個品牌在中國的設計、營銷及銷售男士商務正裝及商務休閑服。

收入上行，盈利波動

在2015至2017三年之間，杉杉品牌錄得的收入分別爲5.26億、5.92億、7.98億人民幣，銷售收入十分可喜，呈現出一種上揚的積極態勢。

杉杉品牌的銷售渠道主要分爲三類，分別是對分銷商的銷售、直接銷售、加盟商的銷售。而另外兩個業務收入來源爲職業裝（杉杉與大型企業組辦的投標，中標後向目標企業銷售職業裝産品）和商標特許收入。三年來，增長態勢最明顯的便是從直接銷售渠道方面錄得的收入，從2015年的1.34億漲到了2017年的2.94億；同一時間，通過分銷商渠道錄得的收入從2015年的3.03億降至了2017年的2.01億。

由此可見，杉杉開始逐漸減少對分銷商的依賴，逐漸開始加強對直接銷售渠道的建立。而杉杉品牌的直接銷售渠道主要分爲電子商務平台及自營零售店，從這兩個渠道錄得的收入同時在三年內取得了飛速的增長。

不過杉杉品牌依舊面臨不小的壓力。三年來其收入雖然上漲幅度巨大，但是其年內利潤及全面收入總額卻沒有收入上漲得這麽好看，在這項條目下，其三年來分別錄得0.56億、0.34億、0.37億人民幣，在總收入上漲的情況下，盈利不升反降。而這也跟杉杉品牌的渠道建設脫不開關系。

在杉杉品牌的各項開支之中，三年來增長最快的便是銷售及分銷開支，分別爲1.29億、1.79億、3.08億人民幣。

2015-2017年杉杉品牌銷售及分銷開支明細

來源：香港聯合交易所

再細看起開支明細，可以發現，在三年中增長幅度較大的是店鋪及電子商務開支、裝修費及折舊這兩項。尤其是店鋪及電子商務開支這一欄——共包括就自營零售商店向相關業主或購物商場支付的租金；就電子商務銷售支付給第三方電子商務平台的傭金及費用；根據在SHANSHAN品牌及加盟商店的銷售額向SHANSHAN加盟商支付的收入分成費三項，2017年的開支數額是2015年的三倍多。但是其中租金與傭金的上升，從側面也印證了杉杉品牌在著力打造自身的直接銷售渠道，無論是直接渠道還是電子商務平台。

而裝修費的上漲也體現了杉杉品牌對直營店面的重視。雖然目前網絡購物成爲了一種時尚，但是西裝因爲其獨特的産品特性，對貼身程度以及舒適程度的精細把控，還是需要消費者前往實體商店試衣。因此，西裝産品的直營店面往往比較重要。

根據以上原因，杉杉品牌收入上行、盈利卻下降的現象得到了解釋。但是關于渠道的建設是對于一個服裝企業至關重要的，這是支出，也是投資。目前短暫的盈利下降的表現背後，隱藏著未來長線發展的可能性。隨著對渠道建設的加強，杉杉品牌的銷售量或許會得到進一步的提升，最終這將形成一個良性循環......

作者：施琳慧

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