【港股解碼】共享經濟又搞事情：馬雲2000萬美元投資共享衣櫥

“使用而不是占有”成爲促使共享經濟活躍的新風向,租賃經濟愈加成爲一種時尚。近期,在共享經濟投資界又發生了一件大事。阿里巴巴集團創始人馬雲將目光瞄向了美國租衣平台Rent the Runway(RTR)。

共享經濟風刮向“衣櫥”

據公開消息,阿里巴巴集團創始人馬雲及執行副主席蔡崇信通過藍池資本向美國女裝租賃網站Rent the Runway投資2000萬美元,共享衣櫥Rent the Runway得以重金支持,在阿裏系資本支持的背後,有哪些被忽視的信息呢?背後又有怎樣的投資邏輯呢?

近幾年,國內悄然刮起了共享經濟這陣風,全面步入了共享時代,什麽共享單車、共享汽車、共享充電寶、共享雨傘,各種共享系列産品如雨後春筍般拔地而起、層出不窮。而今天,我們就著重談一談共享衣櫥。

我們都知道,女士對衣服向來是抱有“喜新厭舊”的態度,共享衣櫥的出現一定程度上解決了女性對衣服單一性的煩惱,短期租衣極大滿足了這一需求。阿里巴巴集團投資RTR“共享衣櫥”的背後,是否是想借機收購RTR呢?這一點相關公司未給出明確的回複,但可以肯定的是,此番重金投資,無疑借RTR來完善阿裏巴巴在租賃業務上的布局。

Rent the Runway的吸引力何在?

國內的服裝租賃平台並不少,如有衣、萊爾托特、多啦衣夢、女神派、衣二三等,遠在美國的Rent the Runway何以吸引阿里巴巴的目光呢?

先簡單了解一下Rent the Runway,Rent the Runway是美國女裝租賃服務平台,成立于2009年,通過一次性租用、月季租用、無限期租用等租賃方式爲用戶提供禮服、婚紗、珠寶配飾、品牌服飾等産品的租賃服務。據公開消息,Rent the Runway在阿裏近日投資前,已完成E輪投資。于2010年獲1500萬美元A輪融資,2011年獲1500萬美元B輪融資,2013年獲2440萬美元C輪融資,2014年獲6000萬D輪融資,2016年獲6000萬美元E輪融資,而獲阿里巴巴此輪投資後,Rent the Runway融資總額約1.9億美元,公司估值預計會突破8億美元。

無論是從成立時間,還是經營經驗,Rent the Runway在服裝租賃的經驗都處于翹首地位,國內起初新興的服裝租賃平台,亦視Rent the Runway爲鼻祖。

爲何阿里積極布局“共享衣櫥”?

事實上,阿里巴巴對共享衣櫥、在線租衣的布局並非剛剛開始。2016年11月,阿里巴巴參與香港服飾租賃平台YEECHOO天使輪融資。2017年9月,租衣平台“衣二三”在阿里巴巴、軟銀中國、紅杉中國的聯合領投下,完成5000萬美元的C輪融資。

以上幾家服裝租賃平台中,Rent the Runway代表海外,YEECHOO代表香港、衣二三代表內地。阿里數次投資“共享衣櫥”,其中的邏輯何在?

女裝市場,是不容忽視的一大市場,據中商産業研究院數據預計,2020年中國女裝市場的零售額將達13996億元,預計我國女裝平均消費水平將達到2368.7元。未來預期增長的市場環境下,對女裝相關服務的提前布局,無疑是阿裏提不下的一步棋。

這符合阿里投資邏輯,投資未來具有高度戰略意義及潛力的業務,“服務型經濟”的導向下,戰略擴張及資本投資有助于提升阿里巴巴的服務能力。另一方面,共享衣櫥與阿裏本身業務高度貼合、密切相關,服裝租賃平台與服裝零售平台相結合,可以更好的服務客戶需求。

行業面臨整合,企業壓力重重

然而,共享衣櫥行業並非百花齊放,在後輩紛紛頻出的今天,共享衣櫥行業擁擠不堪,企業面臨著倒閉,行業面臨著整合。正如國內“多啦衣夢”,2017年,公司出現APP無法正常運營、租金無法退回的情況,多啦衣夢的業務全面受阻,企業面臨著轉型。

很多人都在說,共享經濟活不了多久,在資本熱情高潮的背後,必定是無數蜂擁而至的狂熱因子在死亡。共享經濟的熱潮並不是在消退,在資本的碰撞、企業的競爭過後,陰影後的鋒芒終將畢露。

阿里重金投資共享衣櫥的背後,是什麽?是責任麽?是愛麽?無需多說,共享衣櫥或許成爲下一個風口。

作者:王潤萍

