郭台銘、羅智先腳穿同款A牌運動鞋分享保健妙招

鴻海集團董事長郭台銘、統一集團董事長羅智先今（14）日雙雙帶著夫人曾馨瑩與高秀玲登台，宣布永齡健康基金會與千禧之愛健康基金會要合作做公益，邀請民眾到超商智能健康管理。郭羅兩人不僅做公益有志一同，就連腳下運動鞋也是同一個「A 品牌」的款式，而兩人提到保健身體的方式，郭羅兩人大不同！

千禧之愛健康基金會的健康小站系統即日起於全台 19 個縣市、100 家 7-ELEVEN 採用鴻海永齡建置的 H2U 健康 ATM，讓鄰近的社區居民都能夠享受智能量測設備，體驗「門市量，手機查」的雲端智慧健康管理生活。而今日企業兩大咖會面，都帶了太太現身站台，為公益不遺餘力，希望民眾重視自身健康。

而說起保健身體，郭羅兩人今天一身運動裝扮，兩人腳下穿起運動鞋，巧合的是都是同一個Ａ運動品牌，足球明星貝克漢、余文樂、彭于晏都曾代言該品牌。

郭董說他現在天天走一萬步，有人要找他談工作，可以跟對方邊走邊談，等走完萬步後，工作也討論好了，一舉兩得。如今，半年前太太曾馨瑩買的褲子，現在一個拳頭都可以伸進去了，腰圍瘦了不少，保健身體很有成果，他相當滿意。

不僅他天天走萬步，自己高齡 90 多歲的媽媽也是把走路當作運動，現在身體好得很，而除了重視家人健康，郭董也希望同仁們都看重自己的健康，透露現在就連土城總部電梯都「只能下、不能上」，鼓勵同仁們可以爬樓梯當作運動，還說自己住 5 樓都不搭電梯，每天都爬樓梯回家。

至於羅智先則坦言自己沒有像郭董那麼努力運動，但保持身材的方式就是「好吃好睡」，認為只要吃得好、睡得好，身體自然健康。同時他也會抓緊時間多動一動，像是會選擇在待機轉機時，於機場走上一大圈，長期下來相信也累積不少運動量。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』