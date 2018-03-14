物理學家史蒂芬霍金去世 享年76歲

英國天空新聞等多家媒體消息，史蒂芬 · 霍金去世，享年 76 歲。霍金的家人已經確認。

劍橋大學岡維爾凱斯學院已公開了霍金家族發言人發出的信：

我們遺憾的宣布，史蒂芬霍金教授已經辭世，享年 76 歲。

霍金教授已於今晨在劍橋的家中安詳離世，而他的家人希望外界能夠給予時間和隱私，來悼念霍金教授。且同時在這封信裡，他們想要感謝每一位在霍金教授的一生中，一直以來站在他身邊並且支持他的人。

霍金教授的子女露西、羅伯特、蒂姆發出亦發出聲明表示：

「我們深愛的父親已於今日辭世，我們感到非常傷心。我們的父親是一名偉大的科學家，一個才情卓越的人，他的工作成功將會在未來許多年繼續存在下去。」

「他的勇氣、堅持以及他的智慧和幽默，鼓舞了全世界的人。」

「他曾經說過：如果宇宙不是你所愛之人的家，宇宙也就不怎麼重要了。」

「我們將會永遠懷念他。」

霍金小簡歷：

斯蒂芬 · 威廉 · 霍金 (Stephen William Hawking)，1942 年 1 月 8 日出生於英國牛津，英國劍橋大學著名物理學家，現代最偉大的物理學家之一、20 世紀享有國際盛譽的偉人之一。

霍金 21 歲時患上肌肉萎縮性側索硬化症 (盧伽雷氏症)，全身癱瘓，不能言語，手部只有三根手指可以活動。

1979 至 2009 年霍金任盧卡斯數學教授，主要研究領域是宇宙論和黑洞，證明了廣義相對論的奇性定理和黑洞面積定理，提出了黑洞蒸發理論和無邊界的霍金宇宙模型，在統一 20 世紀物理學的兩大基礎理論：愛因斯坦創立的相對論和普朗克創立的量子力學方面走出了重要一步。

霍金共獲得 CH(英國榮譽勳爵)、CBE(大英帝國司令勳章)、FRS(英國皇家學會會員)、FRSA(英國皇家藝術協會會員) 等榮譽。

2012 年 4 月 6 日播出的熱播美劇《生活大爆炸》第五季第 21 集中，史蒂芬 · 霍金本色出演參與了客串。2017 年為英國 BBC 錄製紀錄片《探索新地球》。物理學家斯蒂芬 · 霍金 11 月 6 日表示，技術有望逆轉工業化對地球造成的一些危害，有助於消除疾病和貧困，但人工智慧需要加以控制。

2017 年 11 月，霍金預言 2600 年能源消耗增加，地球或將變成「火球」。