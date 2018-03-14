哈啦財經／弱勢新台幣將成過去？彭規楊不隨？

彭淮南擔任央行總裁長達 20 年，在 2018 年 2 月 26 日正式退職，由楊金龍接掌央行總裁，不過，大家最好奇的是在彭淮南卸任後，市場有什麼變化？尤其彭淮南轉任「最高顧問」，央行循例會提供一間小辦公室讓他從事研究或提供經驗分享，只是楊金龍上任後是「彭規楊隨」還是「彭規楊未必隨」呢？

若就新台幣兌美元匯率這半個月來的表見來看，確實沒有太大波動，從 2 月 23 日收盤價 29.306 元升至 2 月 26 日的 29.235 元，再到 3 月 13 日收盤 29.252 元，累計僅升值 5.4 分，升幅 0.18%。

雖然新台幣匯率波動不大，但沒了彭淮南，相較之前大家都避談新台幣走勢，近來產學界對新台幣匯率的談話較放開些，像是多次批評央行政策而遭彭淮南點名的前央行副總裁許嘉棟，還有前行政院長陳沖最近都有發表一些對央行匯率政策的看法。

就連中信金控在法說會上也談到上半年新台幣在 29 元至 29.5 元間震盪，甚至許嘉棟還說央行過去協助台灣經濟成長，已經做得夠多了，其他部會應該共同努力，而且未來新台幣匯率受央行干預的程度將下滑，由市場主導程度將上升，也讓外界認為，大家似乎也在測試新任央行總裁楊金龍的底線，而目前來看，楊金龍除針對物價發表過談話外，對於匯率部分倒是沒有對外說明或澄清什麼。

不過，就在楊金龍將赴立法院進行業務報告處女秀前夕，書面報告提前出爐，其中在匯率政策上，楊金龍似乎提出不同於彭淮南的看法。過去彭淮南時代總被批評，央行為維持出口競爭力而維持弱勢新台幣，直到美國總統川普上任後，在匯率操縱國緊箍咒之下，央行才開始放手，新台幣兌美元也一路從 2016 年底的 32 元升至目前的 29.3 元左右價位，也讓出口導向企業及保險業措手不及，承受大額匯損。

楊金龍在首度業務報告內容卻直言，2017 年台灣經濟成長率 2.86%，主要是外需帶動，今年則將轉由內需驅動 ，全球經濟成長率可望略高於去年，有助維繫台灣出口動能，但因基數較高，對經濟成長率的貢獻度將從 2.03 個百分點降至負 0.43 個百分點。

反觀內需，基本工資、軍公教薪資調高，帶動企業調薪，可望推升民間消費成長，加上民間投資意願提高，整體內需對經濟成長率貢獻將由去年 0.83 個百分點升至 2.85 個百分點，成為經濟成長主力，央行似乎在宣告台灣告別外銷為主的經濟架構，內需更為重要。

其實，楊金龍在 2 月 26 日上任當時致詞時也說過，貨幣政策無法也不應單獨擔負經濟發展的職責，必須與財政政策、產業政策相互搭配，才能發揮最大效果。

此外，楊金龍也提到，目前新台幣實質有效匯率指數（REER）尚低於人民幣、韓元及新加坡幣，台灣仍具出口價格競爭力，甚至明示企業應強化匯率避險操作，還提供 4 招避險，只是這是否就代表匯率政策上「彭規楊不隨」？為外銷服務的匯率政策將走入歷史？恐怕還有待觀察，只是一般認為，央行第 1 季利率凍漲機率仍高，最快要到第 2 季才會升息。

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