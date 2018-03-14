【大行報告】花旗：港燈(02638-HK)業績遜預期 降目标價至5.4元

港燈-SS(02638-HK)昨日(13日)公布2017年全年業績，純利按年跌7.2%至33.41億元；收入按年升2.4%至116.93億元；每股盈利37.81仙。每股份合訂單位末期分派20.12仙，連同位中期分派19.92仙，2017年全年派息40.04仙。

港燈表示，未來數月首要目标是與政府完成磋商，落實與新《管制計劃協議》所有相關事項，為新框架下的各項目作好準備，包括引入上網電價和可再生能源證書。

花旗重申對港燈的「沽售」評級，目标價由5.5元下調至5.4元。指港燈業績遜預期，預期新《管制計劃協議》2019年生效，準許回報率下調，將使2019年分派減少33%。又料港燈將因利率上升使導緻純利減少及影響現金流。

匯豐環球研究預期港燈在2019年的預測股息回報為4.7%，低于2018年預測派息回報5.4%，縱然仍高于同業，但業務增長空間有限，及與長實集團(01113-HK)共同發展酒店項目需面臨風險因素，認為港燈估值隻屬合理。該行給予港燈「持有」評級，目标價由7元上調至7.1元。

此外，野村及摩根大通予港燈「中性」評級，目标價分别為7.55元及6.9元。摩根士丹利予「與大市同步」評級，目标價6.7元。大和及瑞信則予「跑輸大市」評級，目标價分别為6.25元及5.6元。瑞銀評級為「沽售」，目标價6.2元。

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