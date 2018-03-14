把養魚愛好變成工作34歲魚類飼育員月領45K

特殊、冷門職業薪資才會高嗎？根據人力銀行調查，去年就業市場的薪資水準微幅提升 0.86%，起薪最高的行業也只有 32K。今年 34 歲的施先生原本念設計，對養魚很有興趣，5 年前轉職做魚類飼育員，現在月領 45K 也有年終，他覺得自己能把興趣變成工作很幸運。

1111 人力銀行公布「2017 年度薪資調查」，從整體來看，去年就業市場的薪資水準微幅提升 0.86%，起薪最高的行業是建築營造／不動產相關，以起薪 32,904 元排名第一，起薪最低的職務則是幼教才藝／補習進修，起薪只有 27,964 元。若從成長幅度來看，2017 年薪資成長幅度最高的產業以建築營造／不動產相關，平均月薪漲幅超過 1,300 元，成長 4.2%。

台灣長期處在低薪的環境，讓許多上班族每年都興起想要轉職的念頭，甚至有不少人認為越特殊、冷門的職業薪資才會高，紛紛想嘗試。施先生念設計出身，但對養魚一直很感興趣，5 年前透過朋友介紹進入野柳海生館擔任魚類飼育員，月領 45K。

施先生表示，他平常除了負責館內生物的飼養及照顧，一年四季都需要找時間去港口或海邊找尋新的水底生物，所以算是滿有挑戰性的工作。他提到，因為館內的腹地有限，算小型的海生館，所以一天大約只有 1 小時需要潛入水中照顧餵食，其他時間大多要替新進的魚種做檢疫及基本照顧，並發掘新的展示物種。

施先生指出，其實飼育員沒有正規的課程可以上，都是前輩的經驗傳承或上網搜尋的資訊，平時就很仰賴「台灣魚類資料庫」和國內外的相關文獻，且必須時常上網自修新知。他認為，自己很幸運能將興趣與工作完美結合，未來希望能發掘更多新品種或特殊的水中生物。

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